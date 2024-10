DAX: Deutsche Automobilindustrie im Rampenlicht 📉

DAX unter Druck, hÀlt aber Zonen nahe dem Allzeithoch

Die deutsche Regierung wird ihre Prognose fĂŒr das BIP-Wachstum im Jahr 2024 auf null senken. Zuvor hatte sie 0,3 % prognostiziert

Automobilunternehmen unter Druck wegen Gewinnwarnungen

Allgemeine Marktlage:

Der Handelstag am Montag an den europĂ€ischen AktienmĂ€rkten bringt RĂŒckgĂ€nge bei den meisten Aktienindizes. Der deutsche DAX verliert derzeit 0,35 %. Der britische FTSE 100 verliert 0,51 %. Gleichzeitig verliert der französische CAC40 1,48 %. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf Unternehmensnachrichten, insbesondere im Zusammenhang mit der Senkung der Prognosen fĂŒr die Gewinne der grĂ¶ĂŸten europĂ€ischen Automobilunternehmen. DarĂŒber hinaus können sich dieÂ

Derzeitige VolatilitĂ€t auf dem breiten europĂ€ischen Markt. Quelle: xStationÂ

News:

Einer der am schlechtesten abschneidenden Wirtschaftssektoren am ersten Handelstag dieser Woche ist die Automobilindustrie. Dies liegt daran, dass die Hauptvertreter dieses Sektors, unter anderem Stellantis (STLAM.IT), Volkswagen (VOW1.DE) und Porsche (P911.DE), eine Gewinnwarnung herausgegeben und ihre Erwartungen an die Jahresgewinne gesenkt haben. Wir erinnern daran, dass Mercedes-Benz (MBG.DE) und BMW (BMW.DE) ihre Ziele bereits zuvor in diesem Monat gesenkt hatten.

Stellantis gab bekannt, dass es seine PlĂ€ne zur Reduzierung seiner US-LagerbestĂ€nde beschleunigt, da sich die globale Industrie weiter verschlechtert und der Wettbewerb zunimmt. Das Unternehmen ist fĂŒr Marken wie Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat und Peugeot verantwortlich. Stellantis erwartet bereinigte Betriebsgewinnmargen von 5,5 % bis 7,0 %, was einem RĂŒckgang von „zweistelligen Zahlen“ entspricht.

Massive RĂŒckgĂ€nge bei den Aktienbewertungen von Automobilunternehmen in Europa, auch in Asien waren AbschlĂ€ge zu verzeichnen. Toyota Motor schloss mit einem Minus von 7,6 %, wĂ€hrend Honda Motor um 7 % und Nissan Motor um 6 % nachgaben.

Trotz einer weiteren Welle des chinesischen Optimismus können sich auch die Unternehmen des Modesektors, die noch letzte Woche fĂŒr den Großteil der Gewinne in Europa verantwortlich waren, den RĂŒckgĂ€ngen heute nicht entziehen.Â

Weitere Nachrichten von einzelnen Unternehmen im DAX-Index. Quelle: Bloomberg Financial LP

