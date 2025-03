DAX durch Auto-Aktien im Abwärtsstrudel 🔴 Trump kündigt Importzölle auf Automobile an

Der DAX befand sich am Donnerstag stark unter Druck, fiel zeitweise fast 2% kurz nach XETRA-Er√∂ffnung, wobei besonders die Autosparte rund um Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen und Porsche zu den gr√∂√üten Verlierern z√§hlten. DAX durch Auto-Aktien im Abw√§rtsstrudel ūüĒī Trump k√ľndigt Importz√∂lle auf Automobile an Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum DAX Index¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40.cash Der Grund ist schnell ausgemacht: US-Pr√§sident Donald Trump k√ľndigte am Mittwoch 25 Prozent Z√∂lle auf alle Autoimporte an und versch√§rfte den Handelsstreit mit der Europ√§ischen Union.¬† Ehrlich gesagt ist diese Ank√ľndigung keine wirkliche √úberraschung, ganz besonders nach den Entwicklungen ab Februar, wo Trump Importz√∂lle auf G√ľter aus Mexiko und Kanada, aber auch aus China anwendete. Dann war es nur eine Frage der Zeit, bis Importz√∂lle auf Automobile aus der EU folgen w√ľrden.¬† Was jetzt interessant sein d√ľrfte: wie reagiert die EU, aber auch Kanada, Japan oder S√ľdkorea? 2024 machten japanische Automobile 28,3% der japanischen Gesamtexporte aus, vor dem Hintergrund der massiven Investitionen Japans in die USA hat Regierungschef Ishiba bereits die Frage aufgeworfen, ob es im Falle der USA wirklich sinnvoll sei, einheitlich 25% Z√∂lle auf jeden Importeur anzuwenden. Hier ist bereits erkennbar, dass es Verhandlungen geben wird.¬† Bezogen auf Deutschland ist der Hebel f√ľr Verhandlungen allerdings alles andere als gro√ü: erst vor gut einer Woche zeigten Zahlen f√ľr das Jahr 2024 die Wichtigkeit des US-amerikanischen Absatzmarktes f√ľr deutsche Autobauer: so wurden rund 3,4 Millionen neue Pkw im Wert von 135 Milliarden Euro in alle Welt ausgeliefert, die USA nahm mit 13,1% der Ausfuhren die meisten PKWs ab. √úber 30% aller Porsche, √ľber 15% aller BMW und weit √ľber 10% aller VWs, Audis und Mercedes wurden im letzten Jahr in den USA verkauft. Vor dem Hintergrund der bereits k√§mpfenden deutschen Autobauer und des wirtschaftlich schwachen Ausblicks f√ľr die gr√∂√üte europ√§ische Volkswirtschaft, die mit noch h√∂heren Steuerabgaben zur Finanzierung des j√ľngsten Schuldenpakets belastet werden d√ľrfte, zumindest zeichnen sich solche in den aktuellen Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD ja ab, ist das der n√§chste Tiefschlag - und macht sehr wahrscheinlich, dass man seitens Br√ľssel auf Druck aus Berlin auf Washington und Donald Trump zugehen wird m√ľssen. Wie Angebote ausschauen k√∂nnten, muss abgewartet werden, die von Noch-Wirtschaftsminister Habeck geforderte "St√§rke und Selbstbewusstsein" wird man sich besonders seitens Deutschlands kaum leisten k√∂nnen.¬† Bezogen auf den DAX ist nicht auszuschlie√üen, dass es zeitnah zu einer tieferen Korrektur unter die 22.000 Punkte Marke kommt, auch wenn sich der deutsche Leitindex nach initial st√§rkerem Verkaufsdruck zur Er√∂ffnung am Morgen ein wenig stabilisierte. DAX Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: ¬† ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles¬† AUSGEZEICHNET ¬†bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.