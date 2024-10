DAX eröffnet auf Allzeithoch, Aktien der Mercedes-Benz Group fallen 🔔

Deutscher DAX eröffnete auf Rekordniveau

Aktien der Mercedes-Benz Group nach Senkung der finanziellen Prognosen deutlich niedriger

Deutscher DAX eröffnete auf Rekordniveau

Aktien der Mercedes-Benz Group nach Senkung der finanziellen Prognosen deutlich niedriger

Die deutschen Erzeugerpreise sind im August im Jahresvergleich um 0,8 % gesunken

Allgemeine Marktlage: Die europäischen Märkte legen nach der beeindruckenden Rallye nach der FED-Sitzung eine kleine Pause ein. Der deutsche DAX ist derzeit um 0,2 % gestiegen, ebenso wie der britische FTSE 100. Gleichzeitig verliert der französische CAC40 0,4 %. Der DAX bewegt sich auf einem Allzeithoch. Die Aufmerksamkeit der Anleger wird sich hauptsächlich auf kanadische Daten richten, da die europäischen Daten bereits vorliegen. Die Erzeugerpreise in Deutschland sind im August im Jahresvergleich um 0,8 % gesunken. Die heute Morgen veröffentlichten Daten aus Großbritannien beinhalten einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze im August um 1 %, was zu einem jährlichen Anstieg um 2,5 % führt und die Prognose von 1,4 % übertrifft. Die Verbraucherstimmung im September ist auf den niedrigsten Stand seit Januar gesunken. Derzeit ist auf dem breiteren europäischen Markt eine Volatilität zu beobachten. Quelle: xStation Der deutsche DAX / DE40-Index wird auf dem gestrigen Höchststand gehandelt. Die Frage ist nun, ob der DAX in der Lage sein wird, auf diesem Niveau zu bleiben. Die erste Unterstützung befindet sich auf dem zuvor erreichten Höchststand von 18.987,7. Die nächste wichtige Unterstützung könnte der Höchststand von Mitte Juli bei 18.861 sein. Eilmeldung: DAX kann auf diesem Niveau bleiben. Die erste Unterstützung liegt beim vorherigen Hoch von 18.987,7. Die nächste wichtige Unterstützung könnte der Höchststand von Mitte Juli bei 18.861 sein. Ein Durchbrechen dieser beiden Niveaus würde Bären die Möglichkeit geben, die 23,6 %-Unterstützung oder sogar die 50- und 100-Tage-SMA zu testen. Derzeit geben Oszillatoren den Bullen Grund für weitere Aufwärtstendenzen, wobei der MACD zunimmt und der RSI sich in der Nähe von überverkauften Niveaus konsolidiert. Quelle: xStation5 von XTB  News Die Aktien der Mercedes-Benz Group (MBG.DE) fielen um bis zu 7,7 % auf ein fast zweijähriges Tief, nachdem der deutsche Autobauer seine Prognose für 2024 gesenkt hatte, und werden derzeit zu 55 Euro pro Aktie gehandelt. Als Hauptgrund für die Gewinnwarnung nannte das Unternehmen die Schwäche in China. Mercedes erwartet nun eine bereinigte Umsatzrendite von 7,5 % bis 8,5 % für den Bereich Pkw, was unter der zuvor prognostizierten Spanne von 10 % bis 11 % liegt. Das EBIT und der freie Cashflow des Industriegeschäfts des Unternehmens werden nun voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen. Analysten von RBC und Jefferies zeigten sich überrascht über das Ausmaß der Kürzung, wobei Jefferies feststellte, dass die Kürzung der Margenprognose um 250 Basispunkte größtenteils auf China zurückzuführen ist.  Die Aktien der Deutschen Post AG (DPW.DE) notieren 2,4 % niedriger. Der Rückgang könnte mit der Warnung des US-Betreibers FedEx vor einem verlangsamten Geschäft und enttäuschenden Quartalsergebnissen zusammenhängen. FedEx meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,60 US-Dollar, was deutlich unter den von Analysten erwarteten 4,77 US-Dollar liegt. Das Unternehmen senkte auch seine Prognose für den Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr auf 20 bis 21 US-Dollar. Diese Nachricht könnte sich auf andere europäische Zustellunternehmen wie IDS, PostNL, Bpost, die Österreichische Post und Poste Italiane auswirken. Weitere Nachrichten von einzelnen Unternehmen im DAX-Index. Quelle: Bloomberg Financial LP

