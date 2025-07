DAX: Europäische Anleger werden vorsichtig, da Gewinne Zollrisiken offenbaren 📉

Die europ√§ischen Aktien geben am Freitag leicht nach, da die Anleger vor dem letzten Wochenende vor Abschluss der EU-US-Handelsgespr√§che vorsichtig sind. Der EU50 gibt um 0,2 % nach, wobei der deutsche DAX mit einem Minus von 0,6 % die Verluste anf√ľhrt. Der spanische IBEX 35 f√§llt um 0,55 %, w√§hrend der FTSE 100 und der FTSE MIB 0,3 % verlieren und unver√§ndert notieren. Demgegen√ľber kann der franz√∂sische CAC 40 entgegen dem allgemeinen Trend einen leichten Gewinn von 0,1 % verbuchen. Unter den Eurostoxx-600-Sektoren schneidet der Technologiesektor am schlechtesten ab, wobei Unternehmen wie Nokia (-2,2 %), ASML (-2 %), Capgemini (-1 %) und der Megacap SAP (-0,8 %) den Index belasten. Nicht-zyklische Konsumg√ľter zeigen trotz einer allgemeinen Entt√§uschung im Bekleidungssektor aufgrund des Gewinnberichts von Puma eine gewisse Widerstandsf√§higkeit. Auch der Gesundheitssektor verzeichnet Gewinne. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Volatilit√§t in den Sektoren des Eurostoxx 600. Quelle: Bloomberg Finance LP ¬† Performance der DAX-Unternehmen. Quelle: Bloomberg Finance LP ¬† DAX / DE40 im Stundenchart DAX-Futures konsolidieren sich derzeit um die Marke von 24.220 Punkten, auf halbem Weg zwischen den Fibonacci-Retracement-Niveaus von 61,8 % und 78,6 %. Der Markt scheint ein Kopf-Schulter-Muster zu vollenden, wobei die Verk√§ufer unterhalb des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA10, gelb) die Kontrolle behalten. Ein entscheidender Ausbruch √ľber die eng beieinander liegenden EMA30 und EMA100 (lila) k√∂nnte eine erneute Rallye in Richtung der j√ľngsten H√∂chstst√§nde bei 24.640 ausl√∂sen. Weitere Aufw√§rtsbewegungen h√§ngen jedoch weitgehend von positiven Entwicklungen in den Handelsgespr√§chen zwischen der EU und den USA ab. Auf der Unterseite k√∂nnten Entt√§uschungen aufgrund von Zollnachrichten oder Gewinnberichten die Korrektur vertiefen und die Kurse unter die Unterst√ľtzungsmarke von 24.000 dr√ľcken. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 25.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. ¬† Unternehmensnachrichten: Alten (ATE.FR) , ein franz√∂sisches Technologie- und Industrieberatungsunternehmen, meldete f√ľr das erste Halbjahr einen Umsatzr√ľckgang von 1,1 % und einen organischen R√ľckgang der Gesch√§ftst√§tigkeit um 5,6 %. Der Automobilbereich brach um 15 % ein, was nur teilweise durch Zuw√§chse in den Bereichen Verteidigung, Energie und Schienenverkehr ausgeglichen werden konnte. Der Konzern erwartet f√ľr das Gesamtjahr einen organischen R√ľckgang von 5,2 bis 5,5 % und eine operative Marge von etwa 8 % und begr√ľndet dies mit der schwachen Nachfrage und Kalendereffekten. Die Aktie verlor 5,2 %.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzu√§ndern oder zu erg√§nzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einsch√§tzung, Idee oder Prognose √§ndert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten k√∂nnen anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von W√§hrungsschwankungen erh√∂hen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere W√§hrung als die offizielle W√§hrung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ans√§ssig ist bzw in welcher W√§hrung das Handelskonto gef√ľhrt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und pr√ľft nicht, ob eine Anlageentscheidung f√ľr die Kunden steuerlich g√ľnstig ist. Die steuerliche Behandlung h√§ngt von den pers√∂nlichen Verh√§ltnissen eines Kunden ab und kann k√ľnftig √Ąnderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments k√∂nnen steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS f√ľr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.