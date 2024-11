DAX: Europäische Indizes kämpfen um Richtung; Siemens Energy legt um 15 % zu 🔔

Europäische Indizes verzeichnen eine gemischte Sitzung

Der DAX steigt um 0,15 % auf 19.100 Punkte

Siemens Energy legt um 15 % zu, nachdem das Unternehmen seine Prognosen angehoben hat

Die Märkte in Europa verzeichnen eine ruhige Sitzung ohne nennenswerte Bewegungen in beide Richtungen. Zur Mitte der Sitzung am Mittwoch führt der spanische SPA35-Index die Gewinne an (+0,60 %), gefolgt vom italienischen ITA40 (+0,40 %). Der DAX in Deutschland ist um 0,15 % auf 19.100 Punkte gestiegen. Am anderen Ende des Spektrums ist der polnische W20-Index (-0,95 %) und der niederländische NED25 (-0,45 %) gesunken. Die Aufmerksamkeit des Marktes, auch in Europa, wird heute auf die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisindex-Daten um 14:30 Uhr gerichtet sein.

DAX im Tageschart

Der deutsche Index verzeichnet heute eine moderate Erholung von 0,15 % und bleibt in einer Unterstützungszone um 19.100 Punkte. Wenn die Bullen dieses Niveau nicht halten können, liegt der nächste Unterstützungsbereich bei etwa 18.400 Punkten. Auf der Oberseite liegt das nächste Ziel im Falle einer Erholung bei etwa 19.600 Punkten.

Quelle: xStation 5

Unternehmensnachrichten

Siemens Energy (ENR.DE) gewinnt 15 %, nachdem das Unternehmen seinen mittelfristigen Ausblick angehoben hat, da es Rekordaufträge und einen geringeren Verlust im vierten Quartal vermeldete, was auf die steigende Nachfrage nach Energieanlagen und eine Trendwende in seiner Windturbinensparte zurückzuführen ist. Siemens Energy profitiert vom Ausbau der Windenergie, der Modernisierung der Stromnetze und dem Betrieb von Gaskraftwerken zusammen mit dem Hauptkonkurrenten GE Vernova und hat sich von einer schweren Krise erholt, die mit Qualitätsproblemen bei Siemens Gamesa verbunden war. Durch den Verkauf von Vermögenswerten, die Reduzierung von Verlusten und das Wachstum des Auftragsbestands haben sich die Aktien des Unternehmens in diesem Jahr mehr als verdreifacht und sind damit der deutsche Blue-Chip mit der besten Performance im Jahr 2024.

RWE (RWE.DE) gewinnt bis zu 7,70 %, nachdem das Unternehmen einen Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Milliarden Euro angekündigt hat. Als Grund wurden die sich abschwächenden Aussichten für Wasserstoff und Offshore-Windenergie in den USA nach der Wiederwahl von Donald Trump genannt. Der Rückkauf, der im vierten Quartal beginnen und 18 Monate dauern soll, ist eine Reaktion auf den Druck der Investoren, die angesichts der schwierigen Renditen für Projekte im Bereich der sauberen Energien eine Überprüfung der Kapitalallokation fordern. CEO Markus Krebber betonte, dass bei einer Verschiebung der Risiko-Rendite-Profile eine Umschichtung der Mittel erforderlich sei.

