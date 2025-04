DAX : Europäische Indizes verzeichnen massive Rückgänge 💡

Allgemeine Marktlage: Die europäischen Aktienkurse brachen zu Wochenbeginn ein, nachdem China Vergeltungszölle in Höhe von 34 % auf die USA angekündigt hatte, was eine Eskalation des globalen Zollkriegs zu bedeuten droht. Die starken Rückgänge haben jedoch inzwischen den Großteil ihres Abwärtspotenzials verloren. Die Märkte warten auf den Beginn der Wall Street-Sitzung und auf mögliche neue politische Informationen. Ausschüttung der heutigen Renditen für europäische Unternehmen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der deutsche DAX 40-Index verliert heute im Tagesverlauf 2,6 %, obwohl er die meisten seiner Verluste seit Beginn des Tradings, die zeitweise 7,3 % erreichten, bereits wieder wettgemacht hat. Der Schlüssel zur Analyse des weiteren potenziellen Verhaltens des Index könnte das Element des weiteren Verhaltens von Angebot und Nachfrage für die 200-Tage-EMA-Zone und die 20.000-Punkte-Marke sein, die nun erneut getestet wird. Nachrichten: Der Kursrückgang der Rheinmetall AG (RHM.DE) am Montag hat den Vorstandsvorsitzenden des deutschen Rüstungskonzerns dazu verleitet, mehr als 710.000 Euro für die Aufstockung seiner Beteiligung an dem Unternehmen auszugeben. CEO Armin Papperger kaufte zwei Aktienpakete, eines zu einem Durchschnittspreis von 1.065 Euro, das andere zu einem Preis von rund 1.058 Euro, wie aus den Unterlagen hervorgeht. Nach einem Kursverlust von 27 % erholten sich die Aktien schnell und liegen derzeit „nur“ noch 4,5 % im Minus. Was die Sektoren betrifft, so geht es den Ölunternehmen derzeit am schlechtesten, da die Ölpreise auf dem Markt massiv eingebrochen sind. Die wachsenden Chancen auf schnelle Zinssenkungen in der Eurozone wirken sich auch negativ auf die Bewertungen lokaler Banken aus. Der Finanzsektor ist der Sektor mit der zweitschlechtesten Performance im heutigen Trading. Weitere Nachrichten von Unternehmen, die im DAX-Index vertreten sind. Quellen: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

