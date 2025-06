DAX: Fünfter Wochentag mit Verlusten; Energieaktien trotzen Abverkauf aufgrund von Versorgungsängsten

DAX fällt zum fünften Handelstag in Folge unter Druck geopolitischer Spannungen

Energieaktien trotzen dem allgemeinen Ausverkauf

Novo Nordisk überholt SAP als wertvollstes Unternehmen Europas Die europäischen Märkte schließen sich dem weltweiten Ausverkauf an, nachdem sich der Konflikt im Nahen Osten abrupt verschärft hat. Die Rückkehr einer breiten Risikoaversion lässt die meisten Aktienkurse sinken, da Kapital in sichere Häfen wie Anleihen und Gold fließt. Eine wichtige Ausnahme bildet der europäische Energiesektor, der aufgrund der erwarteten Energiepreisanstiege um 2,25 % zulegt, da der Konflikt die Preise für wichtige Rohstoffe in die Höhe treibt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die europäischen Erdgaspreise sind nach den Luftangriffen Israels auf den Iran stark gestiegen, was die regionalen Spannungen verschärft und Befürchtungen hinsichtlich einer Unterbrechung der globalen Energieversorgung, insbesondere durch die strategisch wichtige Straße von Hormus, geschürt hat. Die Referenz-Futures stiegen um über 6 %, angetrieben von der Sorge, dass der Konflikt die LNG-Exporte wichtiger Produzenten wie Katar, Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten beeinträchtigen könnte, die zusammen 18 % der weltweiten LNG-Lieferungen ausmachen. Obwohl es bislang noch zu keinen physischen Lieferunterbrechungen gekommen ist, drohen mögliche Verzögerungen, und eine weitere Eskalation könnte die Gaspreise über 100 €/MWh treiben. Die Marktunsicherheit wird durch Ausfälle in Norwegen und die vorübergehende Stilllegung des israelischen Leviathan-Gasfeldes noch verstärkt, die alle die Bemühungen Europas gefährden, die Gasreserven vor dem Winter aufzufüllen. Die heutige Performance der DAX-Unternehmen. Quelle: Bloomberg Finance LP Volatilität in den Sektoren des Eurostoxx 600 Index. Quelle: Bloomberg Finance LP DAX / DE40 im Tageschart

Der deutsche DAX fiel zum fünften Mal in Folge und rutschte unter seinen exponentiellen gleitenden 30-Tage-Durchschnitt (EMA30, hellviolett). Der Rückgang kam jedoch am Fibonacci-Retracement-Niveau von 23,6 % zum Stillstand, das derzeit als wichtige Unterstützung fungiert. Mit Blick auf die Zukunft könnten steigende Energiepreise die langfristigen Aussichten für europäische Aktien trüben und das Basisszenario der EZB für Zinssenkungen im Jahr 2025 in Frage stellen. Wenn die Sorgen über Versorgungsengpässe zunehmen, könnte sich das Geschäftsklima weiter verschlechtern. Das Fibonacci-Niveau bleibt kritisch, die nächste Unterstützungszone liegt zwischen 22.250 und 22.450. Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten: Die französische Bankengruppe BPCE wird die portugiesische Novo Banco für 6,4 Milliarden Euro von Lone Star übernehmen. Dies ist die größte grenzüberschreitende Bankübernahme in Europa seit über einem Jahrzehnt. Die portugiesische Regierung wird ebenfalls ihren 25-prozentigen Anteil verkaufen. Der Schritt stärkt die europäische Präsenz von BPCE und spiegelt das Vertrauen der Investoren in Portugal wider. Es sind keine Stellenstreichungen geplant. Die Transaktion, die voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen sein wird, ist ein weiterer Meilenstein in einem starken Jahr für Bankfusionen und -übernahmen vor dem Hintergrund des allgemeinen Konsolidierungsdrucks in der Eurozone.

Novo Nordisk gab bekannt, dass es nach positiven Ergebnissen in Phase 2 und Rückmeldungen der Aufsichtsbehörden sowohl subkutane als auch orale Formulierungen von Amycretin in klinische Studien der Phase 3 zur Gewichtsreduktion vorantreiben wird. Amycretin ist ein dualer GLP-1- und Amylin-Rezeptoragonist zur Behandlung von Übergewicht, Adipositas und Typ-2-Diabetes. Die Phase-3-Studien sollen im ersten Quartal 2026 beginnen. Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein in der Pipeline innovativer, langwirksamer Therapien für Stoffwechselerkrankungen von Novo Nordisk. Damit überholt Novo SAP als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Europas.

TotalEnergies, Air Liquide und RWE haben sich zusammengeschlossen, um die Raffinerien von TotalEnergies in Belgien und den Niederlanden durch groß angelegte Projekte zur Erzeugung von grünem Wasserstoff aus dem gemeinsam entwickelten Offshore-Windpark OranjeWind zu dekarbonisieren. Die Zusammenarbeit umfasst eine Investition in Höhe von 600 Millionen Euro in einen 250-MW-Elektrolyseur in der Nähe von Zeeland und einen Vertrag über die Lieferung von 130 MW grünem Wasserstoff aus dem ELYgator-Projekt von Air Liquide für die Raffinerie in Antwerpen. Zusammen sollen diese Initiativen die CO₂-Emissionen um bis zu 450.000 Tonnen pro Jahr senken und das Ziel von TotalEnergies unterstützen, den Wasserstoffverbrauch seiner europäischen Raffinerien bis 2030 vollständig zu dekarbonisieren.

RWE und Amazon Web Services (AWS) haben eine strategische Rahmenvereinbarung unterzeichnet, um die digitale Transformation von RWE zu beschleunigen und die Ziele von Amazon im Bereich saubere Energie zu unterstützen. Die Partnerschaft baut auf den bestehenden 1,1 GW an PPA für erneuerbare Energien in den USA auf. AWS wird KI- und Analysetools bereitstellen, um den Betrieb, den Handel und die Energieprognosen von RWE zu verbessern. Die Zusammenarbeit stärkt auch die Verbindungen zum KI-Labor von RWE in Seattle und hilft beiden Unternehmen, Initiativen für CO₂-freie Energie und digitale Infrastruktur voranzutreiben, die den wachsenden Anforderungen an Elektrifizierung und Nachhaltigkeit gerecht werden.

