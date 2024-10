Das bullische Momentum hat in den letzten Handelstagen beim DAX eindeutig gefehlt.¬†Die Bullen haben es aber geschafft, was ihnen zugute gehalten werden muss, den Dax wieder in den Bereich der¬†SMA20 geschoben. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese beiden Durchschnittslinien in den letzten Handelswochen immer eine wesentliche Barriere f√ľr den DAX gewesen ist. Konkret bedeutet dies, dass die Bullen den DAX nicht nur √ľber der SMA20 etablieren, sondern auch z√ľgig aufw√§rtsschieben m√ľss(t)en. Gelingt es nicht Dynamik in die Bewegungen zu bekommen, so besteht die Gefahr, dass es zu einem (erneuten) Fehlausbruch kommt.¬†

‚áí geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX

DAX Rahmenbedingungen:

Die EZB hat am Donnerstag, wie erwartet den Leitzins, um 0,25 Basispunkte, weiter gesenkt. Der Einlagesatz beläuft sich jetzt auf 3,5 Prozent.

Nachdem die europ√§ische Zentralbank die Inflation lange falsch eingesch√§tzt hat, musste sie die Zinsen erh√∂hen, was wiederum das Wirtschaftswachstum beeinflusst hat. Die Inflation bewegt sich langsam auf die 2 Prozent zu, wobei dieses Ziel wahrscheinlich erst im kommenden Jahr erreicht werden wird. Inzwischen haben sich aber die Wirtschaftsrisiken im Euroraum erh√∂ht. Der volkswirtschaftliche Rat hat seine Wachstumsprognosen f√ľr dieses und das kommende Jahr leicht nach unten korrigiert. Somit k√∂nnte die Zentralbank in das oft beschriebene Spannungsfeld zwischen Wirtschaftswachstum und Geldwertstabilit√§t gleiten.

Aussagen zur weiteren Ausrichtung der Geldpolitik, insbesondere dazu, ob es in diesem Jahr noch ein weiterer Zinsschritt zu erwarten ist, macht das Institut nicht. Es wurde vielmehr betont, dass die Geldpolitik weiterhin datenabh√§ngig, von Sitzung zu Sitzung, bestimmt wird. Es gilt nach wie vor, dass der Rat die Geldpolitik so lange restriktiv halten will, solange es klar ist, dass das Inflationsziel von "nahe 2 Prozent" erreicht wird. Es wird erwartet, dass es fr√ľhestens im Dezember einen weiteren Zinsschritt geben k√∂nnte. Welchen Einfluss dies auf die wirtschaftliche Entwicklung haben wird bleibt abzuwarten.

DAX R√ľckblick: (09.09.2024 -13.09.2024)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 18.354 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 610 Punkte unter der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 64 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Am Montagmorgen konnte sich der Index moderat erholen, gab aber nachfolgend wieder nach. Die Schw√§che hat bis Dienstagabend angehalten. Der DAX schaffte es erst sich im Bereich der 18.200 Punkte zu stabilisieren. Es ging am Mittwoch zwar etwas aufw√§rts, die Bewegungen hatten aber einen moderaten und √ľberschaubaren Charakter. Nach einem R√ľcksetzer am Mittwochnachmittag, der das Wochentief aber nicht mehr erreichte, zogen die Notierungen wieder an. Die Bewegung schob den Index bis Donnerstag √ľber die 18.600 Punkte. Zwar ging es am Donnerstagnachmittag noch einmal unter die 18.400 Punkte, der R√ľcksetzer wurde aber wieder direkt zur√ľckgekauft. Bis zum Abend waren die Verluste wieder kompensiert. Der Freitag war durch einen eher abwartenden Handel gepr√§gt. Zwar konnte sich der DAX √ľber der 18.650 Punkte-Marke festsetzen, wesentlich aufw√§rts ging es aber nicht mehr. Der Index ging bei 18.700 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde unter der 19.000 Punkte-Marke als auch unter dem Niveau der Vorwoche formatiert. Das Wochentief wurde unter dem Niveau der Vorwoche festgestellt. Nach einer Verlustwoche wurde wieder ein Wochengewinn ausgewiesen, der 21. in diesem Jahr. die Range war kleiner als in der Vorwoche und lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.

 

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†18.697/99 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Ablaufziel auf der Oberseite bei 18.712/14 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser maximale Anlaufziel wurde erreicht und √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 18.222/20 Punkte-Marke nicht ganz an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†18.205/03 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände

18.729/56

18.829/47

18.923

19.017/35

19.125

DAX-Unterst√ľtzungen

18.636/31

18.547/24/00

18.421

18.387/48/23

18.211

18.163/48

18.085/65/13

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke                                18.744   und  18.321

Tagesschlussmarken                     18.83   und 18.021

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  19.224  bis  6.669

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         19.738  bis  2.323                                   

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat sich zun√§chst im Bereich der SMA50 (aktuell bei 18.421 Punkten) festsetzen k√∂nnen. Es ging die ersten drei Handelstage dieser Woche nicht wesentlich weiter. Erst am Donnerstag hat der Index etwas Tempo aufgenommen und ist aufw√§rts an und am Freitag auch √ľber die¬†SMA20 (aktuell bei 18.631 Punkten) gelaufen. Die Bewegung waren allerdings nicht von Dynamik gekennzeichnet, das bullische Momentum hat in den letzten Handelstagen eindeutig gefehlt.

Die Bullen haben es aber geschafft, was ihnen zugute gehalten werden muss, den Dax wieder in den Bereich der¬†SMA20 geschoben. Der Tages-Wochenschluss liegt zwar √ľber der SMA20, wesentlich ist aber, dass sich der DAX verbindlich √ľber der SMA20 festzusetzen kann. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese beiden Durchschnittslinien in den letzten Handelswochen immer eine wesentliche Barriere f√ľr den DAX gewesen ist. Konkret bedeutet dies, dass die Bullen den DAX nicht nur √ľber der SMA20 etablieren, sondern auch z√ľgig aufw√§rtsschieben m√ľssen. Gelingt es nicht Dynamik in die Bewegungen zu bekommen, so besteht die Gefahr, dass es zu einem (erneuten) Fehlausbruch kommt. Setzen sich die Bullen aber durch und wird der Forderung nachgekommen, so k√∂nnte es aufw√§rts in Richtung der 18.850/80 und √ľbergeordnet in Richtung der 19.000 Punkte gehen.

Verk√ľmmert die Bewegung und gelingt der Move nicht, so k√∂nnten sich R√ľcksetzer bis in den Bereich der SMA50 einstellen. Der DAX h√§tte hier die Chance sich zu erholen. Wird die Linie aber mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so besteht die Gefahr, dass der Index durchgereicht wird und dass es erneut an die SMA200 (aktuell bei 17.949 Punkten) gehen k√∂nnte.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral / bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX mehrmals an die SMA200 (aktuell bei 18.348 Punkten) gelaufen ist, sich im Dunstkreis der Linie aber immer wieder erholen konnte. Die erste Erholungsbewegung ging an die SMA20 (aktuell bei 18.500 Punkten). Hier kam der DAX zun√§chst nicht weiter. Erst ein erneuter Anlauf brachte den Index dann √ľber die SMA20. Die Bewegung wurde an der SMA50 (aktuell bei 18.524 Punkten) zur√ľckgewiesen. Auch hier ben√∂tigte der Index einen weiteren Anlauf, der zum Wochenschluss hin erfolgreich war. Der Index hat sich somit mit viel M√ľhe aufw√§rtsschieben k√∂nnen.

Wesentlich und wichtig wird jetzt sein, dass die Bullen es schaffen, den DAX √ľber der¬†SMA50 zu halten. Sollte dies gelingen, so w√§re es weiterhin wichtig, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts geht. Stellen sich diese Forderungen ein, so k√∂nnte der DAX die √ľbergeordneten Anlaufziele erreichen, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Verk√ľmmert die Bewegung, so k√∂nnten sich R√ľcksetzer zun√§chst im Bereich der SMA50 stabilisieren und erholen. H√§lt der Support nicht, so k√∂nnten darunter die SMA20 bzw. die SMA200 noch eine zus√§tzliche Unterst√ľtzung bieten. Sollte die SMA200 in den kommenden Handelstagen im Zuge von Schw√§che erneut angelaufen werden, so sollten die Notierungen sp√§testens hier einen erneuten Richtungswechsel abbilden. Die Relevanz der SMA200 ist aus dem Chart sehr gut herauszulesen. Entsprechend b√§risch w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben, wenn der DAX unter diese Durchschnittslinie f√§llt und es nicht schafft den Kontakt zu dieser Linie zu halten. Dies k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich weitere Abgaben einstellen k√∂nnten, die √ľbergeordnet bis in den Bereich des August Tiefs gehen k√∂nnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit:¬† Der DAX muss sich auf Tagesschlussbasis wieder √ľber der SMA20 etabliert. Erst wenn dies abgebildet ist, k√∂nnte es wieder in Richtung des Allzeithoch gehen. Eintr√ľben w√ľrde sich das Stundenchart dann, wenn der Index den Kontakt zur SMA50 verliert. Dies k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben in Richtung der SMA200 ausdehnen k√∂nnten.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      55 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     45 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 18.700 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 18.712/14, bei 18.720/22, bei 18.737/39, bei 18.751/53, bei 18.767/69, bei 18.781/83, bei 18.796/98, bei 18.810/12, bei 18.829/31 und dann bei 18.848/50 Punkten gehen. √úber der 18.848/50 Punkte Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 18.865/67, bei 18.881/83, bei 18.897/99, bei 18.913/15, bei 18.929/31, bei 18.948/50, bei 18.963/65, bei 18.978/80, bei 18.991/93, bei 19.007/09, bei 19.017/19, bei 19.031/33, bei 19.055/57, bei 19.068/70 bzw. bei 19.082/84 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 18.700 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 18.688/86, bei 18.673/71, bei 18.656/54, bei 18.641/39, bei 18.624/22, bei 18.610/08, bei 18.595/93, bei 18.578/76, bei 18.563/61, bei 18.549/47, bei 18.533/31 und dann bei 18.519/17 Punkten zu dr√ľcken Unter der 18.519/17 Punkte-Marke k√∂nnte der DAX unsere n√§chsten Anlaufziele bei 18.498/96, bei 18.482/80, bei 18.465/63, bei 18.450/48, bei 18.434/32, bei 18.419/17, bei 18.404/02, bei 18.389/87, bei 18.375/73, bei 18.389/91, bei 18.376/74, bei 18.358/56, bei 18.342/40, bei 18.327/25, bei 18.310/12, bei 18.288/86, bei 18.271/69, bei 18.354/52, bei 18.339/37, bei 18.222/20, bei 18.208/06 bzw. bei 18.188/86 Punkten anlaufen.¬†

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 38 / 2024: 

seitwärts / aufwärts*

 

Quellen: xStation5 von XTB

 

DER DEUTSCHE LEITINDEX