📉 Börse heute nach dem Zollabkommen:

Handelsfrieden oder fauler Kompromiss? Die Börse reagiert aktuell nervös auf die jüngste Einigung zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten. Unter dem politischen Druck von Präsident Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wurde ein neues Handelsabkommen geschlossen. Dieses sieht einen pauschalen Zollsatz von 15 % auf die meisten EU-Waren vor, die in die USA exportiert werden. Damit wurde ein drohender Handelskrieg zwar abgewendet, doch die Vereinbarung bleibt hinter den Erwartungen europäischer Exporteure zurück. Am Freitag beurteilten Marktteilnehmer die Chancen für eine Einigung mit 50:50. Wäre es zu keiner Lösung gekommen, hätten ab dem 1. August 2025 alle EU-Waren mit 30 % Zoll belegt werden sollen. Somit ist dieses Abkommen als Vermeidung eines Worst-Case-Szenarios zu bewerten – jedoch mit klaren Nachteilen für Europa. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ⚖️ Wer profitiert? Ein asymmetrischer Deal Die Vereinbarung wirkt unausgewogen: Die EU akzeptiert Zölle von 15 %, sichert sich jedoch Zollbefreiungen in strategischen Sektoren wie Luftfahrt, Halbleiter, Chemieprodukte, Generika und Agrarrohstoffe. Dagegen bleiben Stahl und Aluminium mit Zöllen von 50 % weiterhin stark belastet – trotz geplanter Verhandlungen. Bis zu einem Fünftel der in die USA eingeführten ausländischen Waren stammen aus EU-Ländern. Quelle: Bloomberg Finance LP Für die Börse heute bedeutet das Unsicherheit für Industriebranchen wie Stahl, Maschinenbau und Automotive. Während der Marktzugang zu den USA für Automobilhersteller erhalten bleibt, verpflichtete sich die EU im Gegenzug zu umfangreichen Käufen amerikanischer Energieträger und Waffen – ein klarer Vorteil für die USA. 📊 Börse aktuell: Marktreaktionen & EZB-Ausblick Anleger bewerten das Abkommen skeptisch. Zwar wird das Szenario eines umfassenden Zollkriegs vermieden, jedoch wird die EU-Wirtschaft durch steigende Kosten belastet, was das Wachstum bremst. Die „Börse aktuell“ sieht darin eher einen Teilerfolg für Europa, vor allem wegen der Begrenzung der Autozölle und der Abwehr von drastischen Zollerhöhungen auf Arzneimittel. Die EZB könnte nun verstärkt unter Druck geraten, die Zinsen weiter zu senken, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. In den USA hingegen könnte die steigende Inflation eine Lockerung der Geldpolitik erschweren. Charttechnisch betrachtet rückt beim EUR/USD die Marke von 1,1600 in den Fokus. Unten folgend ein Blick auf die aktuelle charttechnische Analyse. 🌍 Europas neue Realität im Welthandel Europa steht unter doppeltem Druck: Zölle aus den USA und Überkapazitäten aus China. Die EU muss sich gegen Billigimporte wie chinesische E-Autos oder Stahl verteidigen und gleichzeitig strategische Sektoren schützen. Handlungsempfehlungen für die EU: Zollschutz für Schlüsselindustrien (Auto, Luftfahrt, Hightech)

Antidumping-Maßnahmen gegen chinesische Überproduktionen

Diversifizierung von Exportmärkten , z. B. in Südostasien oder Afrika

Bilateraler Dialog mit den USA , um weitere Zollausnahmen zu verhandeln

Stärkung von Industriepolitik und Innovation ✅ Fazit: Börse aktuell zwischen Hoffnung und Realität Die Einigung verhindert einen akuten Handelskonflikt, schafft jedoch kein echtes Gleichgewicht. Während sich die Börse heute kurzfristig beruhigt zeigt, bleiben die mittel- bis langfristigen Herausforderungen für Europa erheblich. Anleger sollten geopolitische Risiken, Inflationsdruck und geldpolitische Reaktionen weiterhin genau beobachten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Charttechnisch betrachtet rückt beim EUR/USD die Marke von 1,1600 in den Fokus. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte Abwärtspotenzial bis 1,1250 freisetzen – ein Risiko, das auf dem Radar der Börse heute bleibt. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.