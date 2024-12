DAX Gewinner: Airbus Aktie - Mit Dynamik und Momentum zurück an und über die 145 EUR-Marke

Per Xetra Schluss notierten gestern (28.11.2024) 32 Aktien im Plus, 8 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Airbus an, die sich um 4,28 Prozent verteuerten, Siemens Energy gewann 3,38 Prozent, RWE legte um 2,80 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Donnerstag - Airbus

► Airbus WKN: 938914 | ISIN: NL000235190 | Ticker: AIR

Die Airbus Aktie (AIR) hat gestern per Xetra Schluss 4,28 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Seit Jahresbeginn konnte der Anteilsschein zunächst deutlich zulegen und Ende März das Jahreshoch formatieren (172,82 EUR). Dieses Hoch wurde nachfolgend wieder abverkauft. Es ging sukzessive abwärts. Ende Juni ging es in einem GAP down in den Bereich der 130 EUR. Übergeordnet hat die Aktie diesen Rücksetzer in den letzten Monaten konsolidiert. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung stellte sich Ende August wieder Schwäche, die das Wertpapier an das Jahrestief bei 124,76 EUR brachte. In den letzten Handelswochen gelang es dem Papier ein Richtungswechsel abzubilden. Es ging wieder an die 140/145 EUR. Trotz mehrfacher Versuche gelang es nicht sich über der Marke von 145 EUR festzusetzen. Es ging in der Konsequenz wieder zurück unter die 140 EUR Marke. In den letzten beiden Handelstagen war die Aktie aber gesucht. Es ging mit Dynamik und mit Momentum zurück an und knapp über die 145 EUR-Marke.

Das Wertpapier konnte sich Mitte Juli zwar wieder über die SMA20 (aktuell bei 140,26 EUR) als auch die SMA50 (aktuell bei 136,80 EUR) schieben. Das Papier hat es nachfolgend aber nicht geschafft, sich auch verbindlich über der SMA50 zu etablieren. Im Zuge der Schwäche ging es wieder unter diese beiden Durchschnittslinien. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aufwärtsbewegung Ende September zwar erneut über die SMA50 ging, aber sofort wieder abverkauft wurde. Erst nach einem erneuten Rücksetzer konnte diese Durchschnittslinie genommen werden. Im Tageschart ist aber auch erkennbar, dass die Aktie sich in den letzten Handelswochen an der SMA200 (aktuell bei 145,05 EUR) abgearbeitet hat. Im Handel gestern ging es erneut exakt an diese Durchschnittslinie.

Das Wertpapier muss es schaffen, sich nicht nur über diese Durchschnittslinie zu schieben, sondern nachfolgend auch darüber zu etablieren. Dazu ist es notwendig, dass der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Kann dies abgebildet werden, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze aufwärts gehen. Zunächst könnte das GAP geschlossen werden (148,02 EUR). Ideal wäre es, wenn sich das Papier per Tagesschluss über dieser Marke festsetzen könnte. Damit würden sich die Chancen erhöhen, dass sich die Aufwärtsbewegung weiter in Richtung der 160 EUR fortsetzen könnte.

Gelingt die Bewegung aber nicht und wird der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt, so könnte es im Zuge von Rücksetzern wieder an die SMA20 gehen.

* Basis Xetra-Schluss

Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral / bullisch

Betrachtung im 4h Chartbullisch

Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie in den letzten Handelswochen zweimal über die SMA200 (aktuell bei 135,81 EUR) laufen, sich aber nicht über dieser Durchschnittlinie festsetzen konnte. Die Bewegungen über diese Linie wurden immer rasch abverkauft. Im Zuge der letzten Abwärtsbewegung wurden auch die SMA20 (aktuell bei 139,17 EUR) als auch die SMA50 (aktuell bei 140,02 EUR) aufgegeben. Die Airbus-Aktie konnte sich Mitte November im Bereich der SMA200 stabilisieren und erholen. Nach einem erneuten Rücksetzer an die SMA200 in den letzten Handelstagen ging es mit Dynamik aufwärts über die SMA20 und die SMA50. Mittlerweile hat sich die Aktie über der SMA50 festgesetzt.

Damit hat sich das Chartbild aufgehellt. Solange es die Aktie es schafft, sich über der SMA50 zu halten, solange besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts gehen könnte. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der SMA50 einstellen. Hält dieser Support nicht, so könnte darunter die SMA20 noch eine weitere Unterstützung bieten.

* Basis Xetra-Schluss

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: