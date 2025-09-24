KEY TAKEAWAYS Sollte der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt werden, so könnte es im Rahmen einer roten Tageskerze wieder in Richtung der SMA50 gehen. Ein derartiger Rücksetzer würde nicht unbedingt als bärisch zu interpretieren sein. Das Wertpapier könnte den Rücklauf an diese Linie nutzen, erneuten Schwung zu nehmen. ► adidas WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker: ADS Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Dax Gewinner am 23.09.2025 – adidas Aktie im Fokus Am Dienstag (23.09.2025) zeigte der DAX ein gemischtes Bild: 28 Aktien schlossen im Plus, während 12 Werte Verluste verzeichneten. An der Spitze der Dax Gewinner stand die adidas Aktie (ADS), die sich um +3,57 % verteuerte. Dahinter folgte Volkswagen VZ mit +3,39 % und Infineon mit +2,70 %. adidas Aktie als stärkster Dax Gewinner Die adidas Aktie war am gestrigen Handelstag der klare Gewinner im DAX 40. Mit einem Tagesplus von 3,57 % per Xetra-Schluss erreichte sie den größten Anstieg im Index. Chartanalyse adidas Aktie (Daily) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Dezember 2024 – Februar 2025: Aufwärtsbewegung mit GAP-up über die 250 EUR-Marke und Hoch bei 263,60 EUR.

Rücksetzer: Abverkauf bis 175 EUR im April, anschließend Seitwärtsphase oberhalb von 210 EUR.

Sommer 2025: Schwäche unter die 200 EUR-Marke, GAP down unter 170 EUR.

September 2025: Erneutes Kaufinteresse, Rückkehr in Richtung 180 EUR.

23.09.2025: Lange grüne Tageskerze, Ausbruch über die SMA50 (178,17 EUR). Ausblick Daily: Bestätigt sich der gestrige Ausbruch, könnte die Aktie bis zum offenen GAP bei 196,51 EUR laufen.

Weitere Ziele liegen bei der SMA200 (213,51 EUR) .

Rücksetzer an die SMA50 wären nicht zwingend bärisch, solange die SMA20 (174,53 EUR) hält. Chartanalyse adidas Aktie (4h-Chart) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Seit Ende Juli: Ausgeprägte Seitwärtsphase nach GAP down unter 170 EUR.

Anfang September: Dynamischer Anstieg über SMA20 (178,35 EUR) und SMA50 (175,72 EUR).

23.09.2025: Break über die SMA200 (184,71 EUR), Tagesschluss knapp darüber. Ausblick 4h-Chart: Bullisches Szenario bei Fortsetzung der Aufwärtsbewegung: Kursziel offenes GAP bei 196,51 EUR.

Negatives Szenario: Rückfall unter die SMA200 → mögliche Korrektur an die SMA20 oder SMA50. Prognose & Marken für die adidas Aktie Tagesprognose: Aufwärts Widerstände: 196,51 (GAP), 211,90 (GAP), 213,25, 227,60

