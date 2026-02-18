Bayer Prognose: DAX Gewinner am Dienstag – Aktie mit starkem Kursplus

Per Xetra-Schluss notierten gestern (17.02.2026) insgesamt 33 DAX-Aktien im Plus, während 7 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Damit zeigte sich der deutsche Leitindex insgesamt freundlich – besonders einzelne Titel konnten sich deutlich absetzen.

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute

Bayer ist klarer DAX Gewinner: Die Bayer Aktie stieg per Xetra-Schluss um +7,43 % und markierte den höchsten Stand seit September 2023 .

Bayer Prognose bleibt bullisch: Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart überwiegen die positiven Signale, solange der Kurs über SMA20 (45,48 EUR) und SMA50 (40,70 EUR) bleibt.

Wichtige Kursmarken im Fokus: Auf der Oberseite liegen die nächsten Ziele bei 53,79 EUR und 65,62 EUR, während Rücksetzer bis 43,94 EUR möglich wären, falls Gewinnmitnahmen einsetzen.

DAX Gewinner am Dienstag: Bayer mit starkem Kurssprung

Die Gewinnerliste führte Bayer an: Die Bayer Aktie (BAYN) gewann per Xetra-Schluss 7,43 Prozent und war damit der klare DAX Gewinner des Tages. Ebenfalls stark präsentierten sich Vonovia mit +3,55 Prozent sowie Infineon mit +3,24 Prozent.

Die starke Tagesperformance rückt Bayer damit erneut in den Fokus vieler Anleger. Entsprechend steigt auch das Interesse an einer aktuellen Bayer Prognose, insbesondere im Hinblick auf mögliche Anschlussgewinne.

Bayer Prognose: Chartcheck im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass sich die Bayer Aktie nach der Ausbildung des Jahrestiefs im April 2025 bei 18,60 EUR deutlich erholen konnte. Die Aufwärtsbewegung hielt übergeordnet bis Ende Juli an, bevor die Aktie anschließend in eine Seitwärtsphase überging.

Seit Mitte November setzte erneut eine dynamische Erholung ein. Dabei kam es im Kursverlauf zu mehreren Gap-ups, was auf steigendes Kaufinteresse hindeutete. Auch gestern wurde die Aktie wieder verstärkt gesucht: Neue Käufer kamen in den Markt und trieben den Kurs auf den höchsten Stand seit Mitte September 2023. Der Handel endete im Bereich des Tageshochs – ein weiteres bullisches Signal.

Im Chart ist zudem erkennbar, dass die Aktie sich bis Ende Juli an der SMA20 (aktuell 45,48 EUR) nach oben schieben konnte. Konnte diese Unterstützung nicht gehalten werden, stabilisierte die SMA50 (aktuell 40,70 EUR) den Kurs. Ab August lief die Aktie an diesen beiden Durchschnittslinien überwiegend seitwärts.

Auffällig ist: Erholungen wurden regelmäßig für Gewinnmitnahmen genutzt, Rücksetzer dagegen wurden häufig direkt zurückgekauft. Mit einem weiteren Gap-up konnte sich Bayer anschließend wieder über SMA20 und SMA50 etablieren – von dort aus ging es klar nach oben. Die SMA20 wurde zuletzt Ende November 2025 angelaufen.

Bayer Prognose im Tageschart

Sollte der Tagesschluss von gestern heute bestätigt werden, könnte sich die Bewegung mit einer weiteren grünen Tageskerze fortsetzen. In diesem Fall wären übergeordnet die nächsten Kursziele bei:

53,79 EUR (Gap)

65,62 EUR

Kommt es hingegen zu Gewinnmitnahmen und wird der gestrige Schlusskurs nicht bestätigt, könnte Bayer zunächst wieder bis in den Bereich von:

43,94 EUR

zurücksetzen.

Übergeordnete Einschätzung (Daily) – Prognose: bullisch

YouTube Trading Videos

Bayer Prognose: Chartcheck im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein bullisches Bild. Hier ist erkennbar, dass die Aktie ebenfalls längere Zeit an der SMA20 (aktuell 46,25 EUR) und der SMA50 (aktuell 45,62 EUR) seitwärts gelaufen ist.

Der Ausbruch Anfang Oktober führte zunächst zu Gewinnmitnahmen, wodurch der Kurs erneut in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte zurückfiel. Im weiteren Verlauf scheiterte Bayer mehrfach daran, sich nachhaltig über die SMA50 zu etablieren – die Kursstruktur kippte daraufhin vorübergehend nach unten.

Mit einer neuen Aufwärtsbewegung und mehreren Gap-ups konnte sich die Aktie jedoch wieder deutlich nach oben schieben. In den vergangenen Handelswochen stabilisierte sich der Kurs entweder an der SMA20 oder spätestens an der SMA50 und setzte anschließend jeweils neue Aufwärtsimpulse.

Bayer Prognose im 4-Stunden-Chart

Solange sich die Bayer Aktie über der SMA20 halten kann, dürfte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Rücksetzer könnten dabei zunächst bis an die SMA20 führen. Sollte diese Unterstützung aufgeben, könnte die SMA50 als nächster Support wirken.

Ein deutlicher Rückfall unter die SMA50 würde das bullische Chartbild jedoch zunehmend in Frage stellen.

Übergeordnete Einschätzung (4h) – Prognose: bullisch

Tagesprognose Bayer Aktie

Aufwärts, gemäß aktueller charttechnischer Einschätzung.

Widerstände (Bayer Aktie)

53,79 EUR

58,90 EUR (Gap)

65,62 EUR

Unterstützungen (Bayer Aktie)

46,67 EUR

46,25 EUR

46,18 EUR

45,62 EUR

45,48 EUR

45,08 EUR

41,61 EUR (Gap)

40,70 EUR

37,69 EUR

35,44 EUR

35,24 EUR (Gap)

33,49 EUR (Gap)

30,54 EUR

* Kursangaben per Xetra-Schluss

Kurzfazit: Bayer Prognose und Rolle als DAX Gewinner

Bayer ist aktuell der klare DAX Gewinner und bestätigt mit dem gestrigen Kursplus ein bullisches Momentum. Die Bayer Prognose bleibt kurzfristig positiv, solange sich die Aktie oberhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte stabilisieren kann. Auf der Oberseite rücken nun 53,79 EUR und darüber hinaus 65,62 EUR als nächste übergeordnete Zielmarken in den Fokus.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*