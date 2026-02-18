Daimler Truck Holding Prognose: Aktie schwächster DAX Verlierer – Droht weiterer Rücksetzer?

Zum Xetra-Schluss am 17.02.2026 notierten 33 Aktien im Plus, sieben Titel schlossen im Minus. Am Ende der Tabelle stand die Daimler Truck Holding, die mit einem Abschlag von 2,11 Prozent der deutlichste DAX Verlierer des Tages war. Siemens Energy verlor 1,65 Prozent, Rheinmetall gab um 1,03 Prozent nach.

► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG

🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner

Daimler Truck Holding war mit -2,11 % der größte DAX Verlierer und rutschte per Xetra-Schluss unter die wichtige SMA20 , was kurzfristig für Druck sorgt.

Bullische Daimler Truck Holding Prognose bleibt möglich , wenn die Aktie die SMA20 schnell zurückerobert und darüber einen stabilen Tagesschluss schafft – dann wäre erneut Potenzial Richtung Jahreshoch vorhanden.

Bärisches Szenario dominiert kurzfristig, falls der Rücksetzer bestätigt wird: dann steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tests der SMA50 bei 40,02 EUR, die als entscheidende Unterstützungszone gilt.

Daimler Truck Holding als schwächster DAX Verlierer

Die Aktie der Daimler Truck Holding (DTG) verzeichnete per Xetra-Schluss einen Tagesverlust von 2,11 Prozent und war damit der größte DAX Verlierer. Aus charttechnischer Sicht rückt damit die kurzfristige Trendstruktur erneut in den Fokus.

Daimler Truck Holding Prognose – Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Jahreshoch bei 45,14 EUR Ende Juli 2025 setzte eine ausgeprägte Korrekturbewegung ein. Die Aktie fiel zunächst an die SMA20 (42,37 EUR) und die SMA50 (40,02 EUR). Eine nachhaltige Stabilisierung gelang jedoch nicht.

Im weiteren Verlauf rutschte das Papier unter die SMA200 (38,61 EUR), die ebenfalls keinen tragfähigen Support bieten konnte. Erst im November stabilisierte sich die Aktie und ging in eine Konsolidierungsphase über. Ende November kamen wieder Käufer in den Markt.

Ein GAP-up über die SMA200 leitete eine neue Aufwärtsbewegung ein. In den vergangenen Handelswochen wurden Rücksetzer überwiegend direkt aufgekauft. Das jüngste Hoch bei 44,75 EUR wurde jedoch deutlich abverkauft.

Aktuell notiert die Aktie unter der SMA20 – der gestrige Tagesschluss erfolgte unter dieser kurzfristig wichtigen Durchschnittslinie.

Bullisches Szenario

Für eine positive Daimler Truck Holding Prognose ist entscheidend, dass der gestrige Schlusskurs nicht bestätigt wird. Gelingt eine grüne Tageskerze mit Rückeroberung der SMA20 und anschließender Bestätigung, könnte die Aktie wieder Kurs auf das Jahreshoch nehmen.

Ein bestätigter Schlusskurs über der SMA20 würde die kurzfristige Struktur deutlich verbessern.

Bärisches Szenario

Wird der gestrige Schluss hingegen bestätigt, dürfte eine weitere rote Tageskerze folgen. In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tests der SMA50 bei 40,02 EUR.

Spätestens dort sollte eine Stabilisierung erfolgen, um die übergeordnete bullische Interpretation nicht zu gefährden.

Übergeordnete Einschätzung (Daily): bullisch / neutral

Daimler Truck Holding Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konsolidierte die Aktie im Oktober und November im Bereich der SMA20 (42,96 EUR) und der SMA50 (42,52 EUR). Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang die nachhaltige Etablierung über der SMA200 (38,94 EUR).

Ein GAP-up sorgte für Dynamik nach oben, wobei SMA20 und SMA50 Rücksetzer zuverlässig stabilisierten. Mit der aktuellen Schwäche wurde jedoch auch die SMA50 unterschritten.

Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt.

Entscheidende Marken im kurzfristigen Verlauf

Die Aktie muss sich zeitnah wieder über SMA50 und SMA20 etablieren. Da beide Linien eng zusammenliegen, wäre ein dynamischer Impuls oder ein erneutes GAP-up möglich.

Erst eine klare Ablösung nach oben würde das Chartbild wieder aufhellen.

Setzt sich die Schwäche fort, rückt die SMA200 als nächstes technisches Ziel in den Fokus.

Übergeordnete Einschätzung (4h): neutral

Tagesprognose: abwärts

YouTube Trading Videos

Wichtige Kursmarken der Daimler Truck Aktie

Widerstände

42,07

42,37

42,47

42,52

42,91

42,96

43,99

44,75

45,14

47,63

50,00

53,00

Unterstützungen

40,02

38,47 (GAP)

37,83 (GAP)

35,36 (GAP)

33,48

32,80 (GAP)

Fazit zur Daimler Truck Holding Prognose

Als aktueller DAX Verlierer steht die Aktie kurzfristig unter Druck. Die Rückeroberung der SMA20 entscheidet über die kurzfristige Trendrichtung. Gelingt dies nicht, dürfte die SMA50 zeitnah getestet werden. Mittelfristig bleibt das Chartbild trotz der aktuellen Schwäche noch konstruktiv, sofern zentrale Unterstützungen verteidigt werden können.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*