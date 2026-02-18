Daimler Truck Holding Prognose: Aktie schwächster DAX Verlierer – Droht weiterer Rücksetzer?

- Daimler Truck Holding war mit -2,11 % der größte DAX Verlierer
- Bullische Daimler Truck Holding Prognose bleibt möglich
- Bärisches Szenario dominiert kurzfristig
- Daimler Truck Holding war mit -2,11 % der größte DAX Verlierer
- Bullische Daimler Truck Holding Prognose bleibt möglich
- Bärisches Szenario dominiert kurzfristig
Zum Xetra-Schluss am 17.02.2026 notierten 33 Aktien im Plus, sieben Titel schlossen im Minus. Am Ende der Tabelle stand die Daimler Truck Holding, die mit einem Abschlag von 2,11 Prozent der deutlichste DAX Verlierer des Tages war. Siemens Energy verlor 1,65 Prozent, Rheinmetall gab um 1,03 Prozent nach.
► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG
🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner
-
Daimler Truck Holding war mit -2,11 % der größte DAX Verlierer und rutschte per Xetra-Schluss unter die wichtige SMA20, was kurzfristig für Druck sorgt.
-
Bullische Daimler Truck Holding Prognose bleibt möglich, wenn die Aktie die SMA20 schnell zurückerobert und darüber einen stabilen Tagesschluss schafft – dann wäre erneut Potenzial Richtung Jahreshoch vorhanden.
-
Bärisches Szenario dominiert kurzfristig, falls der Rücksetzer bestätigt wird: dann steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tests der SMA50 bei 40,02 EUR, die als entscheidende Unterstützungszone gilt.
Daimler Truck Holding als schwächster DAX Verlierer
Die Aktie der Daimler Truck Holding (DTG) verzeichnete per Xetra-Schluss einen Tagesverlust von 2,11 Prozent und war damit der größte DAX Verlierer. Aus charttechnischer Sicht rückt damit die kurzfristige Trendstruktur erneut in den Fokus.
Daimler Truck Holding Prognose – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Jahreshoch bei 45,14 EUR Ende Juli 2025 setzte eine ausgeprägte Korrekturbewegung ein. Die Aktie fiel zunächst an die SMA20 (42,37 EUR) und die SMA50 (40,02 EUR). Eine nachhaltige Stabilisierung gelang jedoch nicht.
Im weiteren Verlauf rutschte das Papier unter die SMA200 (38,61 EUR), die ebenfalls keinen tragfähigen Support bieten konnte. Erst im November stabilisierte sich die Aktie und ging in eine Konsolidierungsphase über. Ende November kamen wieder Käufer in den Markt.
Ein GAP-up über die SMA200 leitete eine neue Aufwärtsbewegung ein. In den vergangenen Handelswochen wurden Rücksetzer überwiegend direkt aufgekauft. Das jüngste Hoch bei 44,75 EUR wurde jedoch deutlich abverkauft.
Aktuell notiert die Aktie unter der SMA20 – der gestrige Tagesschluss erfolgte unter dieser kurzfristig wichtigen Durchschnittslinie.
Bullisches Szenario
Für eine positive Daimler Truck Holding Prognose ist entscheidend, dass der gestrige Schlusskurs nicht bestätigt wird. Gelingt eine grüne Tageskerze mit Rückeroberung der SMA20 und anschließender Bestätigung, könnte die Aktie wieder Kurs auf das Jahreshoch nehmen.
Ein bestätigter Schlusskurs über der SMA20 würde die kurzfristige Struktur deutlich verbessern.
Bärisches Szenario
Wird der gestrige Schluss hingegen bestätigt, dürfte eine weitere rote Tageskerze folgen. In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tests der SMA50 bei 40,02 EUR.
Spätestens dort sollte eine Stabilisierung erfolgen, um die übergeordnete bullische Interpretation nicht zu gefährden.
Übergeordnete Einschätzung (Daily): bullisch / neutral
Daimler Truck Holding Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konsolidierte die Aktie im Oktober und November im Bereich der SMA20 (42,96 EUR) und der SMA50 (42,52 EUR). Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang die nachhaltige Etablierung über der SMA200 (38,94 EUR).
Ein GAP-up sorgte für Dynamik nach oben, wobei SMA20 und SMA50 Rücksetzer zuverlässig stabilisierten. Mit der aktuellen Schwäche wurde jedoch auch die SMA50 unterschritten.
Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt.
Entscheidende Marken im kurzfristigen Verlauf
Die Aktie muss sich zeitnah wieder über SMA50 und SMA20 etablieren. Da beide Linien eng zusammenliegen, wäre ein dynamischer Impuls oder ein erneutes GAP-up möglich.
Erst eine klare Ablösung nach oben würde das Chartbild wieder aufhellen.
Setzt sich die Schwäche fort, rückt die SMA200 als nächstes technisches Ziel in den Fokus.
Übergeordnete Einschätzung (4h): neutral
Tagesprognose: abwärts
YouTube Trading Videos
Wichtige Kursmarken der Daimler Truck Aktie
Widerstände
42,07
42,37
42,47
42,52
42,91
42,96
43,99
44,75
45,14
47,63
50,00
53,00
Unterstützungen
40,02
38,47 (GAP)
37,83 (GAP)
35,36 (GAP)
33,48
32,80 (GAP)
Fazit zur Daimler Truck Holding Prognose
Als aktueller DAX Verlierer steht die Aktie kurzfristig unter Druck. Die Rückeroberung der SMA20 entscheidet über die kurzfristige Trendrichtung. Gelingt dies nicht, dürfte die SMA50 zeitnah getestet werden. Mittelfristig bleibt das Chartbild trotz der aktuellen Schwäche noch konstruktiv, sofern zentrale Unterstützungen verteidigt werden können.
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
ETF Analyse der Woche 🔴 iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
BÖRSE AKTUELL: Europa ist wieder auf dem Weg nach oben 📈 Beschleunigt sich die Wirtschaftstätigkeit endlich? ❓
DAX Gewinner am Donnerstag: Rheinmetall Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Carvana Aktie bricht um 8 % ein: Jetzt Aktien kaufen nach Rekordzahlen? 🚗
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.