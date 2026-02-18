Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für den 18.02.2026 | Widerstände & Unterstützungen

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.569 Punkten. Zunächst gab der Index im Vormittagshandel moderat nach. Mit Start des offiziellen Handels am Nachmittag nahm der Verkaufsdruck deutlich zu, der Nasdaq konnte sich jedoch stabilisieren und anschließend dynamisch erholen. Am Abend stieg der Index bis an und über die Marke von 24.700 Punkten.

Damit bleibt die kurzfristige Lage stabil, während die übergeordnete Struktur weiterhin kritisch zu bewerten ist. Die heutige Nasdaq Prognose basiert auf den relevanten gleitenden Durchschnitten sowie Retracement-Zonen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Kurzfristige Stabilisierung im Stundenchart

Der Nasdaq konnte die SMA20 und SMA50 im 1h-Chart zurückerobern. Solange der Index per Stundenschluss über der SMA50 bleibt, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung SMA200 bei 24.915 Punkten.

Übergeordnetes Chartbild bleibt fragil

Im 4h-Chart ist die Lage trotz Erholung noch nicht klar neutral. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 und das 38,2 %-Retracement würde die technische Situation deutlich entspannen.

Seitwärts- bis Aufwärtsszenario leicht favorisiert

Die Nasdaq Prognose gewichtet das Bull-Szenario mit 55 % leicht höher als das Bear-Szenario (45 %). Entscheidende Marke bleibt kurzfristig der Bereich um 24.761 Punkte.

Rückblick: Kursdaten Nasdaq (17.02. vs. 16.02.)

Kursmarken 17.02. 16.02. Tageshoch 24.829 24.850 Tagestief 24.390 24.610 Tagesschluss 24.716 24.683 Range (Punkte) 439 240

Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Nasdaq Analyse im 1h-Chart (kurzfristige Einschätzung)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq startete gestern unterhalb der SMA20 (aktuell bei 24.671 Punkten). Erst im Verlauf des Nachmittags gelang es dem Index, diese Durchschnittslinie nach mehreren Anläufen zu überwinden. Am Abend konnte der Nasdaq zusätzlich die SMA50 überwinden und sich darüber etablieren.

Diese Bewegung hat das kurzfristige Chartbild aufgehellt. Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA50 notiert, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen.

Ein mögliches nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bleibt die SMA200 (aktuell bei 24.915 Punkten). Sollte diese Marke heute erreicht werden, ist eine engmaschige Beobachtung der Kursmuster in diesem Bereich notwendig.

Gelingt es dem Nasdaq, sich zusätzlich über das 38,2 %-Retracement zu schieben und dort zu etablieren, würde sich das Stundenchart wieder bullisch einfärben. In diesem Fall könnten die nächsten übergeordneten Kursziele bei 25.185/95 Punkten sowie 25.310/335 Punkten liegen.

Auf der Unterseite wären Rücksetzer zunächst im Bereich der SMA50 gut unterstützt. Sollte diese Linie nicht halten, könnte die SMA20 darunter als zusätzliche Unterstützung dienen. Beide Linien liegen aktuell eng beieinander und bieten dem Nasdaq kurzfristig eine stabile Supportzone. Darunter könnte das 50,0 %-Retracement als nächste Unterstützung fungieren.

Fällt der Nasdaq per Stundenschluss wieder unter das 50,0 %-Retracement, müsste mit einer Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung gerechnet werden.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild / Nasdaq Prognose: neutral

YouTube Trading Videos

Nasdaq Analyse im 4h-Chart (übergeordnete Einschätzung)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist erkennbar, dass der Nasdaq in der letzten Erholungsbewegung bis an die SMA50 (aktuell bei 24.928 Punkten) gelaufen ist, sich jedoch nicht nachhaltig darüber etablieren konnte. Zwar wurden Kerzen über der SMA50 ausgebildet, eine klare Fortsetzung nach oben blieb jedoch aus.

Im weiteren Verlauf wurden sowohl die SMA50 als auch die SMA20 (aktuell bei 24.693 Punkten) aufgegeben, wodurch der Nasdaq bis unter das 50,0 %-Retracement zurücksetzte. Erst gestern Nachmittag gelang es dem Index, die Laufrichtung zu drehen und wieder dynamisch anzusteigen. Die Bewegung am Abend führte den Nasdaq erneut über die SMA20.

Das Chartbild hat sich damit leicht stabilisiert, bleibt jedoch insgesamt angeschlagen. Für eine klare Entspannung muss der Nasdaq die Aufwärtsdynamik beibehalten und erneut in Richtung SMA50 laufen.

Als neutral wäre das Chart auf dieser Zeitebene erst zu interpretieren, wenn der Nasdaq sich über die SMA50 sowie über das 38,2 %-Retracement schieben und etablieren kann.

Sollte der Nasdaq heute wieder unter die SMA20 fallen, könnte das 50,0 %-Retracement erneut als Unterstützung wirken. Hält diese Zone nicht, wäre ein Rücklauf bis an das Monatstief möglich.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild / Nasdaq Prognose: bärisch bis neutral

Nasdaq Prognose für heute (18.02.2026): Ausblick & Trading-Szenarien

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 24.761 Punkten und damit rund 192 Punkte über dem Niveau von gestern Morgen.

Long-Szenario (Bull Setup)

Kann sich der Nasdaq über der Marke von 24.761 Punkten halten, könnte der Index folgende Anlaufziele erreichen:

24.774/76 – 24.795/97 – 24.819/21 – 24.843/45 – 24.864/66 – 24.885/87 – 24.907/09 – 24.925/27 – 24.946/48 – 24.965/67 – 24.983/85 – 25.004/06

Über 25.004/06 Punkte wären weitere Ziele möglich bei:

25.021/23 – 25.042/44 – 25.061/63 – 25.079/81 – 25.101/03 – 25.119/21 – 25.138/40 – 25.162/64 – 25.181/83 – 25.204/06 – 25.222/24 – 25.241/43 – 25.260/62 – 25.281/83 – 25.303/05

Short-Szenario (Bear Setup)

Kann sich der Nasdaq nicht über der Marke von 24.761 Punkten festsetzen, könnte der Index abwärts laufen in Richtung:

24.755/53 – 24.733/31 – 24.718/16 – 24.699/97 – 24.678/76 – 24.655/53 – 24.635/33 – 24.618/16 – 24.599/97 – 24.581/79 – 24.550/49 – 24.528/26 – 24.505/03 – 24.488/86

Unterhalb von 24.488/86 Punkten wären weitere Abgaben möglich bis:

24.469/67 – 24.449/47 – 24.428/26 – 24.410/08 – 24.393/89 – 24.378/76 – 24.357/55 – 24.332/30 – 24.307/05 – 24.288/86 – 24.269/67

Wichtige Widerstände und Unterstützungen (Nasdaq Analyse)

Widerstände

24.835

24.915/28

25.292

25.385

25.400/07

Unterstützungen

24.693/88/71

24.595/11

24.384

24.269

24.095

23.889

Tageserwartung & Wahrscheinlichkeiten (Nasdaq Prognose)

Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

Diese Einschätzung ist stets im Kontext der Vorbörse zu interpretieren.

Erwartete Tagesrange:

24.909 / 25.140 Punkte bis 24.633 / 24.467 Punkte

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB

Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

FAQ zur Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose für den 18.02.2026?

Die aktuelle Nasdaq Prognose ist kurzfristig neutral bis leicht aufwärtsgerichtet. Das Bull-Szenario wird mit 55 % gewichtet, während das Bear-Szenario bei 45 % liegt. Voraussetzung für weiteres Aufwärtspotenzial ist ein stabiler Handel über der Marke von 24.761 Punkten.

Wie ist das kurzfristige Chartbild im Nasdaq einzuschätzen?

Im 1h-Chart hat sich das Bild aufgehellt, nachdem der Nasdaq die SMA20 und SMA50 zurückerobern konnte. Solange der Index per Stundenschluss über der SMA50 notiert, bleibt weiteres Erholungspotenzial in Richtung SMA200 bei 24.915 Punkten bestehen.

Wie ist das übergeordnete Chartbild im Nasdaq?

Im 4h-Chart ist die Lage noch nicht vollständig neutral. Für eine nachhaltige Stabilisierung muss der Nasdaq die SMA50 sowie das 38,2 %-Retracement überwinden und sich darüber etablieren. Andernfalls bleibt das Risiko erneuter Rücksetzer bestehen.

Welche Widerstände sind im Nasdaq aktuell wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 24.835 Punkten, im Bereich 24.915/28 Punkten (SMA200-Zone) sowie darüber bei 25.292 und 25.385 Punkten.

Welche Unterstützungen sind im Nasdaq relevant?

Zentrale Unterstützungen befinden sich im Bereich 24.693/88/71 Punkten (SMA-Zone), darunter bei 24.595/11 Punkten sowie bei 24.384 und 24.269 Punkten.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq erwartet?

Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 24.909 / 25.140 Punkten auf der Oberseite und 24.633 / 24.467 Punkten auf der Unterseite.