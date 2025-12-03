Bayer Prognose 2025: DAX Gewinner des Tages – Analyse & Chartcheck

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

✅ Drei Key Takeaways

Bayer ist klarer DAX Gewinner und steigt per Xetra-Schluss um 12,43 % , unterstützt durch zwei starke GAP-ups.

Technisch bullische Bayer Prognose : Solange die Aktie über SMA20/SMA50 bleibt, sind Kursziele bis 35,76 EUR und 40,64 EUR (GAP-close) realistisch.

Chartbild auf mehreren Zeitebenen positiv: Sowohl der Daily- als auch der 4h-Chart bestätigen eine nachhaltige Aufwärtsbewegung – Rücksetzer könnten als Kaufgelegenheiten dienen.

DieAktie konnte sich, nachdem das Jahrestief (18,60 EUR) formatiert war, wieder deutlich erholen. Die Aufwärtsbewegung hat sich übergeordnet bis Ende Juli fortgesetzt. Das Wertpapier ist dann in eine Seitwärtsbox geschwenkt. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass sich die Aktie in den letzten Handelstagen deutlich erholen konnte. Im Handel gestern ging es mit einem weiteren GAP up deutlich aufwärts.

Per Xetra-Schluss notierten am 02.12.2025 insgesamt 21 Aktien im Plus und 19 im Minus. Der klare DAX Gewinner war Bayer, die Aktie legte um 12,43 % zu. Dahinter folgten Rheinmetall (+3,32 %) und Siemens Energy (+3,13 %).

⭐ DAX Gewinner des Tages – Bayer Aktie (BAYN)

Die Bayer Aktie sicherte sich mit einem Tagesgewinn von 12,43 % die Spitzenposition im DAX. Damit stand das Unternehmen klar im Fokus der Anleger und rückt auch im Hinblick auf die Bayer Prognose für die kommenden Wochen stärker ins Zentrum der Marktbeobachtung.

📊 Chartcheck – Bayer Prognose im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025.

Nach dem Erreichen des Jahrestiefs bei 18,60 EUR konnte sich die Aktie deutlich erholen. Bis Ende Juli setzte sich eine starke Aufwärtsbewegung durch, der anschließend eine Seitwärtsphase folgte.

In den letzten Handelstagen ist eine dynamische Erholung sichtbar, zwei aufeinanderfolgende GAP-ups haben das Chartbild deutlich verbessert.

🔹 Wichtige gleitende Durchschnitte

SMA20: 28,72 EUR

SMA50: 28,06 EUR

Die Aktie konnte sich zunächst an der SMA20 entlang nach oben bewegen. Sobald diese Unterstützung nicht hielt, stabilisierte die SMA50. Seit August verläuft der Kurs seitwärts zwischen diesen Linien. Die jüngsten GAP-ups führten schließlich zum klaren Ausbruch nach oben.

🔮 Bayer Prognose Daily – bullisch

Wenn der Tagesschluss bestätigt wird, wäre eine weitere Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Mögliche Kursziele:

35,76 EUR

40,64 EUR (GAP-close)

Sollten Gewinnmitnahmen einsetzen, wäre ein Rücksetzer bis 30,63 EUR (unteres GAP) denkbar. Erst ein Bruch dieser Zone könnte den Kurs zurück zur SMA20 führen.

⏱️ Chartcheck – Bayer Prognose im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025.

Im 4h-Chart ist ebenfalls eine lange Seitwärtsphase entlang der SMA20 (31,06 EUR) und SMA50 (29,14 EUR) zu sehen. Ein Ausbruchsversuch Anfang Oktober führte kurzzeitig zu Gewinnmitnahmen, worauf die Aktie erneut in die Durchschnittsbereiche zurückfiel.

Nach erneuten GAP-ups konnte sich die Bayer Aktie aber auch hier klar lösen und nach Norden absetzen.

🔮 4h-Prognose – bullisch

Solange der Kurs über der SMA20 bleibt, dürfte die Aufwärtsdynamik anhalten.

Ein Rücksetzer könnte sich:

an der SMA20 stabilisieren

oder zu einem GAP-close führen

Erst ein Abrutschen unter die SMA20 würde das bullische Bild eintrüben.

📈 Tagesprognose (03.12.2025): aufwärts

🔧 Wichtige Widerstände

35,00 EUR

35,76 EUR

40,64 EUR (GAP)

42,50 EUR

🛡️ Wichtige Unterstützungen

32,06 EUR

31,20 EUR

31,06 EUR (SMA20 4h)

30,63 EUR (GAP)

29,14 EUR (SMA50 4h)

28,72 EUR (SMA20 Daily)

28,45 EUR

28,06 EUR (SMA50 Daily)

27,98–27,88 EUR (GAP-Bereich)

26,00 EUR

