Bayer Prognose 2025: DAX Gewinner des Tages – Analyse & Chartcheck

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN
✅ Drei Key Takeaways
-
Bayer ist klarer DAX Gewinner und steigt per Xetra-Schluss um 12,43 %, unterstützt durch zwei starke GAP-ups.
-
Technisch bullische Bayer Prognose: Solange die Aktie über SMA20/SMA50 bleibt, sind Kursziele bis 35,76 EUR und 40,64 EUR (GAP-close) realistisch.
-
Chartbild auf mehreren Zeitebenen positiv: Sowohl der Daily- als auch der 4h-Chart bestätigen eine nachhaltige Aufwärtsbewegung – Rücksetzer könnten als Kaufgelegenheiten dienen.
Per Xetra-Schluss notierten am 02.12.2025 insgesamt 21 Aktien im Plus und 19 im Minus. Der klare DAX Gewinner war Bayer, die Aktie legte um 12,43 % zu. Dahinter folgten Rheinmetall (+3,32 %) und Siemens Energy (+3,13 %).
⭐ DAX Gewinner des Tages – Bayer Aktie (BAYN)
Die Bayer Aktie sicherte sich mit einem Tagesgewinn von 12,43 % die Spitzenposition im DAX. Damit stand das Unternehmen klar im Fokus der Anleger und rückt auch im Hinblick auf die Bayer Prognose für die kommenden Wochen stärker ins Zentrum der Marktbeobachtung.
📊 Chartcheck – Bayer Prognose im Tageschart (Daily)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Erreichen des Jahrestiefs bei 18,60 EUR konnte sich die Aktie deutlich erholen. Bis Ende Juli setzte sich eine starke Aufwärtsbewegung durch, der anschließend eine Seitwärtsphase folgte.
In den letzten Handelstagen ist eine dynamische Erholung sichtbar, zwei aufeinanderfolgende GAP-ups haben das Chartbild deutlich verbessert.
🔹 Wichtige gleitende Durchschnitte
-
SMA20: 28,72 EUR
-
SMA50: 28,06 EUR
Die Aktie konnte sich zunächst an der SMA20 entlang nach oben bewegen. Sobald diese Unterstützung nicht hielt, stabilisierte die SMA50. Seit August verläuft der Kurs seitwärts zwischen diesen Linien. Die jüngsten GAP-ups führten schließlich zum klaren Ausbruch nach oben.
🔮 Bayer Prognose Daily – bullisch
Wenn der Tagesschluss bestätigt wird, wäre eine weitere Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Mögliche Kursziele:
-
35,76 EUR
-
40,64 EUR (GAP-close)
Sollten Gewinnmitnahmen einsetzen, wäre ein Rücksetzer bis 30,63 EUR (unteres GAP) denkbar. Erst ein Bruch dieser Zone könnte den Kurs zurück zur SMA20 führen.
⏱️ Chartcheck – Bayer Prognose im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart ist ebenfalls eine lange Seitwärtsphase entlang der SMA20 (31,06 EUR) und SMA50 (29,14 EUR) zu sehen. Ein Ausbruchsversuch Anfang Oktober führte kurzzeitig zu Gewinnmitnahmen, worauf die Aktie erneut in die Durchschnittsbereiche zurückfiel.
Nach erneuten GAP-ups konnte sich die Bayer Aktie aber auch hier klar lösen und nach Norden absetzen.
🔮 4h-Prognose – bullisch
Solange der Kurs über der SMA20 bleibt, dürfte die Aufwärtsdynamik anhalten.
Ein Rücksetzer könnte sich:
-
an der SMA20 stabilisieren
-
oder zu einem GAP-close führen
Erst ein Abrutschen unter die SMA20 würde das bullische Bild eintrüben.
📈 Tagesprognose (03.12.2025): aufwärts
🔧 Wichtige Widerstände
-
35,00 EUR
-
35,76 EUR
-
40,64 EUR (GAP)
-
42,50 EUR
🛡️ Wichtige Unterstützungen
-
32,06 EUR
-
31,20 EUR
-
31,06 EUR (SMA20 4h)
-
30,63 EUR (GAP)
-
29,14 EUR (SMA50 4h)
-
28,72 EUR (SMA20 Daily)
-
28,45 EUR
-
28,06 EUR (SMA50 Daily)
-
27,98–27,88 EUR (GAP-Bereich)
-
26,00 EUR
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.