Beiersdorf Prognose & DAX Tagesgewinner: Analyse vom 04.11.2025

► Beiersdorf ISIN: DE0005200000 | WKN: 520000 | Ticker: BEI

✅ Drei Key Takeaways

🥇 DAX Tagesgewinner: Beiersdorf führt am 04.11.2025 den DAX mit einem Kursplus von +1,64 % an und zeigt kurzfristig Stärke trotz eines insgesamt schwachen Marktumfelds. 📉 Technisch angeschlagen: Die Beiersdorf Prognose bleibt bärisch, solange sich der Kurs nicht nachhaltig über den SMA20 (92,98 EUR) und SMA50 (93,21 EUR) etablieren kann. 🔍 Kritische Marken: Erst ein Ausbruch über 93 EUR könnte das Chartbild aufhellen. Ein Rückfall unter 91 EUR würde hingegen das Risiko eines Tests des September-Tiefs erhöhen.

Am 04.11.2025 notierten zum Xetra-Schluss elf DAX-Aktien im Plus, während 29 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. DAX Tagesgewinner war Beiersdorf (BEI) mit einem Kursplus von 1,64 %, gefolgt von der Commerzbank (+1,46 %) und Bayer (+1,08 %).

Beiersdorf Prognose und Chartanalyse (Tageschart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass die Beiersdorf Aktie bis Februar 2025 seitwärts tendierte. Ab Anfang März setzte leichter Kaufdruck ein, wodurch sich der Kurs bis auf 137,70 EUR erholte. Das Hoch wurde anschließend abverkauft. Nach einer moderaten Korrektur kam es zu einer beschleunigten Abwärtsbewegung bis auf 87,02 EUR, gefolgt von einer technischen Gegenreaktion.

Nach einer kurzen Erholung kam es zu weiteren Gewinnmitnahmen, die den Kurs wieder auf etwa 91 EUR drückten. Aktuell stabilisiert sich die Aktie leicht, bleibt jedoch unter den gleitenden Durchschnitten SMA20 (92,98 EUR) und SMA50 (93,21 EUR).

Für eine positive Beiersdorf Prognose wäre ein deutlicher Ausbruch über beide Linien notwendig. Erst ein stabiler Anstieg über die SMA50 könnte das Chartbild wieder neutral bis bullisch erscheinen lassen. Bis dahin bleibt die technische Prognose bärisch – ein Test des September-Tiefs bleibt möglich.

Übergeordnete Einschätzung (Daily): bärisch

Beiersdorf Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.11.2025.

Im 4h-Chart deutet sich eine leichte Erholung an. Nach dem jüngsten Rücksetzer konnte sich die Aktie wieder über die SMA20 (92,15 EUR) und kurzzeitig über die SMA50 (93,28 EUR) bewegen. Allerdings gelang es bislang nicht, sich nachhaltig über der SMA20 zu etablieren.

Sollte sich die Aufwärtsbewegung heute fortsetzen, wäre ein erneuter Anstieg über die SMA50 ein positives technisches Signal. Ein stabiler Ausbruch könnte das Chartbild aufhellen und kurzfristige Käufer anziehen.

Wird die SMA20 jedoch unterschritten, droht ein Rückfall in Richtung Jahrestief.

Übergeordnete Einschätzung (4h): neutral / bärisch

Tagesprognose: abwärts

Technische Marken für die Beiersdorf Aktie

Widerstände:

92,98 € | 93,21 € | 93,28 € | 94,38 € | 95,50 € | 97,12 € | 98,54 €

Unterstützungen:

92,72 € | 92,15 € | 91,91 € | 91,87 € | 90,33 € | 90,04 € | 81,80 €

Fazit: Beiersdorf bleibt DAX Tagesgewinner, Prognose weiter verhalten

Beiersdorf konnte sich am 04.11.2025 als DAX Tagesgewinner behaupten. Trotz des kurzfristigen Kursanstiegs bleibt die Beiersdorf Prognose technisch herausfordernd. Erst ein nachhaltiger Bruch über die 93 EUR-Marke und die SMA50 könnte das Chartbild neutralisieren. Bis dahin ist mit weiteren Seitwärts- bis Abwärtsbewegungen zu rechnen.

