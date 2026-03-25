DAX Gewinner: Brenntag Aktie mit starker Rally - Brenntag Prognose 2026 im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Brenntag führt die DAX Gewinner an

Chartbild deutlich verbessert

Brenntag Prognose bleibt positiv

Per Xetra-Schluss am 24.03.2026 konnten sich im DAX 13 Aktien im Plus behaupten, während 27 Werte Verluste verbuchten. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner erneut von der Brenntag Aktie. Das Papier legte um starke 6,62 Prozent zu und setzte damit seine kurzfristige Aufwärtsdynamik fort. Ebenfalls gefragt waren BASF (+3,71 Prozent) und die Deutsche Telekom (+2,35 Prozent). ► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR ⚡ Key Takeaways Brenntag führt die DAX Gewinner an: Mit +6,62 % ist die Aktie erneut stärkster Wert im DAX und bestätigt ihre kurzfristige Stärke.

Mit +6,62 % ist die Aktie erneut stärkster Wert im DAX und bestätigt ihre kurzfristige Stärke. Chartbild deutlich verbessert: Der Ausbruch über die SMA200 signalisiert eine bullische Entwicklung mit weiterem Aufwärtspotenzial.

Der Ausbruch über die SMA200 signalisiert eine bullische Entwicklung mit weiterem Aufwärtspotenzial. Brenntag Prognose bleibt positiv: Solange die Aktie über der SMA200 notiert, sind Kursziele bei 57,26 EUR und darüber realistisch. Brenntag Aktie unter den DAX Gewinnern – starke Performance Die Brenntag Aktie (BNR) bestätigte ihre Rolle als einer der aktuell stärksten Werte im Index. Bereits am Vortag hatte sie die Liste der DAX Gewinner angeführt. Die jüngste Bewegung deutet auf zunehmendes Kaufinteresse hin, nachdem die Aktie zuvor über längere Zeit unter Druck stand. Brenntag Prognose: Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Seit Juni 2025 bewegte sich die Aktie in einem stabilen Abwärtstrend. Zwischenzeitliche Erholungen wurden wiederholt verkauft. Erst ab Oktober setzte eine Stabilisierung ein, gefolgt von einer Seitwärtsphase. Ab Februar kam es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung mit einem Hoch knapp unter 60 EUR. Gewinnmitnahmen führten anschließend zu einem Rücksetzer unter 45 EUR, bevor eine kräftige Gegenbewegung einsetzte. Besonders relevant: Rückeroberung der SMA20 (49,01 EUR)

Test der SMA200 (52,02 EUR) erfolgreich

erfolgreich Bestätigung durch weitere grüne Tageskerze Technische Brenntag Prognose (Daily) Solange sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA200 hält: Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich

Erstes Ziel: 57,26 EUR (GAP)

Weitere Ziele: 59,40 EUR Negatives Szenario: Rückfall unter SMA200 → Test der SMA50 (48,27 EUR) möglich Einschätzung: neutral bis bullisch YouTube Trading Videos Brenntag Prognose im 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich die vorherige Seitwärtsphase noch deutlicher. Die Aktie konnte sich zuletzt dynamisch über alle relevanten gleitenden Durchschnitte schieben: SMA20: 49,83 EUR

SMA50: 48,27 EUR

SMA200: 50,99 EUR Der Ausbruch über die SMA200 signalisiert eine klare Verbesserung des Chartbilds. Kurzfristige Brenntag Prognose (4h) Oberhalb der SMA200 bleibt das Momentum positiv

Rücksetzer könnten an der SMA200 aufgefangen werden

Trend bleibt intakt, solange diese Unterstützung hält Einschätzung: bullisch Wichtige Kursmarken der Brenntag Aktie Widerstände: 57,26 EUR (GAP)

59,40 EUR

62,14 EUR

63,00 EUR

66,60 EUR Unterstützungen: 52,02 / 52,00 EUR

50,99 EUR

49,83 EUR

49,01 EUR

44,80 EUR (GAP)

43,72 EUR Fazit: Brenntag bleibt im Fokus der DAX Gewinner Die Brenntag Aktie zählt aktuell klar zu den stärksten Werten im Index und führt mehrfach die Liste der DAX Gewinner an. Die technische Lage hat sich deutlich verbessert. Die aktuelle Brenntag Prognose bleibt positiv, solange die Aktie oberhalb der SMA200 notiert. Ein Anstieg in Richtung der offenen Kurslücke bei 57,26 EUR erscheint kurzfristig möglich. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.