DAX Gewinner: Continental Aktie mit +4,92 % - Continental Prognose bleibt technisch bärisch

Per Xetra-Schluss notierten gestern (10.03.2026) 28 Aktien im Plus, 12 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Liste der DAX Gewinner führte die Continental Aktie an, die sich um 4,92 Prozent verteuerte. Bayer gewann weitere 4,17 Prozent, Siemens Energy legte 3,35 Prozent zu.

► Continental: ISIN: DE0005439004 | WKN: 543900 | Ticker: CON

🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute

Continental führt die DAX Gewinner an: Die Continental Aktie war mit einem Tagesplus von 4,92 Prozent der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern und setzte nach vorherigen deutlichen Verlusten eine technische Gegenbewegung um.

Chartbild bleibt technisch angeschlagen: Trotz der Erholung notiert die Aktie weiterhin unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA50 und SMA200) . Die übergeordnete Continental Prognose bleibt daher bärisch .

Wichtige Marken für die weitere Entwicklung: Kurzfristig könnte eine Erholung bis in den Bereich 65–67 EUR laufen. Auf der Unterseite bleiben 60 EUR sowie das offene Gap bei 54,08 EUR zentrale Unterstützungen.

DAX Gewinner: Continental Aktie mit stärkstem Tagesgewinn

Die Continental Aktie (CON) gehörte zu den klaren DAX Gewinnern des Tages. Per Xetra-Schluss legte das Papier 4,92 Prozent zu und war damit der stärkste Gewinner im DAX. Bemerkenswert: Am Vortag hatte die Aktie noch die Liste der Verlierer angeführt.

Chartanalyse: Entwicklung der Continental Aktie im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.03.2026.

Im Tageschart zeigt sich, dass sich das Wertpapier vom April-Tief dynamisch erholen konnte und anschließend wieder in den Bereich von 77 EUR vorgestoßen ist. Danach etablierte sich eine längere Seitwärtsphase in einer engen Handelsspanne.

Im Zuge der angekündigten Aufteilung von Unternehmensbereichen kam es im September zu deutlicheren Abschlägen. Nach einer Konsolidierung bis Mitte Oktober setzte anschließend eine schrittweise Erholung ein.

Nach einem Rücksetzer im Januar kam erneut Kaufinteresse auf, das die Aktie wieder in den Bereich von 75 EUR führte. Dieses Niveau nutzten Anleger allerdings für Gewinnmitnahmen. In den folgenden acht Handelstagen verlor die Aktie deutlich an Wert und fiel über mehrere Gap-Down-Bewegungen zurück in Richtung 60 EUR.

Gestern setzte eine technische Gegenbewegung ein. Die Aktie eröffnete mit einem Gap up, konnte sich wieder über die 64-EUR-Marke schieben und darüber auch einen Tagesschluss etablieren.

Continental Prognose im Tageschart

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie zunächst über die SMA200 (69,11 EUR) steigen konnte. Im späteren Rücklauf boten weder die SMA200 noch die SMA50 (69,06 EUR) nennenswerten Support.

Aktuell notiert die Aktie unter allen relevanten Durchschnittslinien, wodurch das Chartbild weiterhin angeschlagen wirkt. Auch die Gegenbewegung im gestrigen Handel verändert diese Einschätzung bislang nicht.

Solange die Aktie per Tagesschluss unter SMA200 und SMA50 (69,02 EUR) bleibt, könnte sich die Schwäche fortsetzen.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite:

54,08 EUR (offenes Gap)

bei Bruch dieser Marke Ausweitung der Bewegung in Richtung 50 EUR

Wird der gestrige Tagesschluss bestätigt, könnte sich zunächst eine kurzfristige Erholung entwickeln. Ein mögliches Ziel wäre der Bereich der SMA200 / SMA50. In diesem Bereich dürfte sich entscheiden, ob die Bewegung lediglich eine technische Gegenreaktion bleibt.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Continental Prognose: bärisch

Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.03.2026.

Nachdem sich die Aktie zunächst über die SMA200 (68,17 EUR) schieben konnte, setzte sich die Bewegung bis in den Bereich der SMA20 (65,28 EUR) und SMA50 (70,16 EUR) fort.

Die SMA200 fungierte im Januar noch einmal erfolgreich als Unterstützung, bevor die Aufwärtsbewegung fortgesetzt wurde.

Nach dem Hoch Ende Februar setzte jedoch eine dynamische Abwärtsbewegung ein. Im Zuge von Gewinnmitnahmen fiel das Papier deutlich unter alle drei Durchschnittslinien und etablierte sich darunter.

Damit bleibt auch im 4h-Chart das Chartbild klar negativ.

Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen und die bereits im Tageschart genannten Kursziele ansteuern.

Mögliche Erholungsszenarien:

zunächst Anlauf an die SMA20

bei einem Ausbruch darüber Bewegung zum offenen Gap bei 67,00 EUR

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Continental Prognose: bärisch

Tagesprognose Continental Aktie

Kurzfristige Einschätzung: aufwärts

Widerstände

64,60

65,28

67,00 (Gap)

68,17

69,02

69,11

70,16

70,63

70,66

72,78 (Gap)

75,24

77,47

Unterstützungen

62,40

60,86 (Gap)

57,80

54,60

54,08 (Gap)

53,56

* Angaben per Xetra-Schluss.

