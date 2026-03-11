DAX Prognose für Mittwoch, 11.03.2026 - DAX aktuell vor wichtigem Widerstand bei 24.000 Punkten

- DAX aktuell unter 24.000 Punkten
- DAX aktuell unter 24.000 Punkten
- Technisch wichtige Marken im Fokus
- DAX Prognose leicht negativ
Der DAX ist gestern Morgen bei 23.699 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte bereits mit Aufnahme des vorbörslichen Handels aufwärtslaufen. Es ging im Zuge dessen bis an und über die 24.000 Punkte-Marke. Bis zum Mittag konnte sich der DAX über dieser Marke festsetzen, gab diese dann aber auf. Am Nachmittag erfolgte die nächste Bewegung über diese Marke, die Bullen schafften es auch, den Index nachbörslich bis an und knapp über die 24.100 Punkte zu schieben. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index zunächst im Dunstkreis der 24.100 Punkte halten, gab bis zum Handelsschluss dann aber deutlich nach. Der DAX ging bei 23.823 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick
-
DAX aktuell unter 24.000 Punkten: Nach einem Anstieg über 24.100 Punkte kam es zum Handelsende zu Gewinnmitnahmen. Der Index ging bei 23.823 Punkten aus dem Handel und startet heute bei rund 23.860 Punkten in die Vorbörse.
-
Technisch wichtige Marken im Fokus: Für eine stabilere Erholung müsste der DAX laut Chartanalyse über die SMA50 bei rund 24.044 Punkten steigen. Unterhalb der SMA20 und der Zone um 23.850 Punkte könnte dagegen wieder Druck in Richtung 23.650 Punkte entstehen.
-
DAX Prognose leicht negativ: Auf Basis des aktuellen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario bei 60 %. Erwartet wird eine Tagesrange zwischen 24.017 / 24.182 und 23.754 / 23.603 Punkten.
DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag
Der DAX startete gestern bei 23.699 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte zunächst eine klare Aufwärtsbewegung. Bereits zu Handelsbeginn konnte der Index dynamisch zulegen und im weiteren Verlauf erstmals wieder die 24.000-Punkte-Marke überwinden.
Bis zum Mittag stabilisierte sich der DAX oberhalb dieser Marke, bevor es zu einer kurzen Konsolidierung kam. Am Nachmittag folgte ein erneuter Anlauf der Käuferseite. Dabei gelang es den Bullen, den Index nachbörslich bis knapp über 24.100 Punkte zu schieben.
Im regulären Xetra-Handel wurde ein Tagesgewinn verbucht. Gegen Ende des Abends setzte jedoch wieder Verkaufsdruck ein. Der DAX beendete den Handel schließlich bei 23.823 Punkten.
Gewinner und Verlierer im DAX
Zum Xetra-Schluss (10.03.2026) notierten 28 Aktien im Plus, während 12 Werte im Minus schlossen.
Top-Performer im DAX
-
Continental +4,92 %
-
Bayer +4,17 %
-
Siemens Energy +3,35 %
Schwächste Werte
-
Scout24 −2,41 %
-
SAP −2,09 %
-
Beiersdorf −1,55 %
Die Tagesrange betrug rund 471 Punkte.
DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX startete gestern oberhalb der SMA20 bei aktuell 23.910 Punkten. Im Stundenchart zeigte sich, dass sich der Index zunächst von dieser Durchschnittslinie lösen und bis zum 23,6-%-Retracement aufwärtslaufen konnte.
Im späteren Handel fiel der Index jedoch wieder unter die SMA20 zurück. Im heutigen Frühhandel gelang anschließend erneut ein Anstieg über die SMA20 sowie über das Retracement.
Für den heutigen Handel ist entscheidend:
-
Bullishes Szenario:
Der DAX kann sich oberhalb des 23,6-%-Retracements stabilisieren. In diesem Fall wäre ein Anstieg in Richtung SMA200 bei aktuell 24.160 Punkten möglich.
-
Bearishes Szenario:
Fällt der Index wieder unter die SMA20, könnte sich das Chartbild eintrüben. Dann wäre ein Rücklauf zur SMA50 bei aktuell 23.647 Punkten denkbar.
Kurzfristige DAX Prognose (1h-Chart): neutral
DAX Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Zu Wochenbeginn rutschte der DAX unter alle drei wichtigen Durchschnittslinien. Der starke Rücksetzer führte den Index zunächst unter das 23,6-%-Retracement, bevor eine Gegenbewegung einsetzte.
Diese Erholung führte den DAX:
-
über das Retracement
-
dynamisch über die SMA20 bei aktuell 23.591 Punkten
-
erneut bis in den Bereich des Retracements
Dort verlor die Bewegung jedoch an Momentum.
Für eine nachhaltige Erholung müsste der DAX nun:
-
über die SMA50 bei aktuell 24.044 Punkten steigen
-
sich oberhalb dieser Marke stabilisieren
Gelingt dies, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung SMA200 bei aktuell 24.687 Punkten fortsetzen.
Scheitert der Index dagegen am Retracement, wäre ein Rücksetzer zur SMA20 möglich. Ein Bruch dieser Unterstützung würde das Risiko erhöhen, dass sich die Abwärtsbewegung in Richtung des Wochentiefs fortsetzt.
Kurzfristige DAX Prognose (4h-Chart): neutral
DAX aktuell: Vorbörse und Ausblick auf den Handelstag
Der DAX startete heute Morgen bei 23.860 Punkten in den vorbörslichen Handel.
Damit notiert der Index:
-
106 Punkte über der ersten Notierung des Vortages
-
37 Punkte unter dem Schlusskurs vom Dienstagabend
DAX Prognose – mögliche Szenarien
Long-Szenario
Kann sich der DAX oberhalb von 23.860 Punkten behaupten, könnten folgende Kursziele angelaufen werden:
23.884 / 23.886
23.907 / 23.909
23.931 / 23.933
23.945 / 23.947
23.960 / 23.962
23.979 / 23.981
23.998 / 24.000
Weitere Ziele darüber:
24.015 / 24.017
24.031 / 24.033
24.052 / 24.054
24.078 / 24.080
24.097 / 24.099
24.115 / 24.117
24.128 / 24.130
24.148 / 24.150
24.166 / 24.168
24.180 / 24.182
Oberhalb dieser Zone wären weitere Kursziele möglich bis:
24.202 / 24.204
24.222 / 24.224
24.239 / 24.241
24.255 / 24.257
24.273 / 24.275
24.394 / 24.396
24.412 / 24.414
24.433 / 24.435
24.454 / 24.456
24.471 / 24.473
24.485 / 24.487
24.505 / 24.507
24.528 / 24.530
24.550 / 24.552
Short-Szenario
Kann sich der DAX nicht über 23.860 Punkten halten, könnten die Verkäufer den Index zunächst zu folgenden Zielen drücken:
23.855 / 23.853
23.836 / 23.834
23.815 / 23.813
23.797 / 23.795
23.778 / 23.776
23.756 / 23.754
23.739 / 23.737
23.716 / 23.714
23.695 / 23.693
23.679 / 23.677
23.654 / 23.652
Darunter liegen weitere mögliche Ziele bei:
23.627 / 23.625
23.605 / 23.603
23.585 / 23.583
23.571 / 23.569
23.552 / 23.550
23.533 / 23.531
23.518 / 23.516
23.499 / 23.497
23.482 / 23.480
23.465 / 23.463
23.448 / 23.446
23.429 / 23.427
23.414 / 23.412
Wichtige Marken im DAX
Widerstände
23.888
23.910 / 23.944
24.004 / 24.044 / 24.071
24.160
24.255
24.311 / 24.349
24.415 / 24.494
Unterstützungen
23.850
23.737
23.687 / 23.647
23.590 / 23.506
23.441
23.390 / 23.332
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange
Auf Basis des aktuellen Setups wird für heute eine seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegung erwartet.
Wahrscheinlichkeiten
-
Bullishes Szenario: 40 %
-
Bearishes Szenario: 60 %
Erwartete DAX-Range
24.017 / 24.182 bis 23.754 / 23.603 Punkte
Marktstimmung der Anleger
Der Fear-and-Greed-Index lag zuletzt bei 28 Punkten und befindet sich damit im Bereich Fear.
Vergleichswerte:
-
Vor einer Woche: 33 (Fear)
-
Vor einem Monat: 51 (Neutral)
-
Vor einem Jahr: 17 (Extreme Fear)
Der Indikator misst die Stimmung der Marktteilnehmer anhand mehrerer Faktoren wie:
-
Verhältnis von Calls und Puts
-
Marktvolatilität
-
Nachfrage nach Hochzinsanleihen
-
Marktbreite
-
Performance des S&P 500 gegenüber seinem Durchschnitt
Werte unter 30 zeigen häufig einen extrem pessimistischen Markt. Solche Phasen können kurzfristig auch eine technische Gegenbewegung begünstigen.
Quelle: CNN Business / eigene Berechnungen
DER DEUTSCHE INDEX
