DAX Prognose für Mittwoch, 11.03.2026 - DAX aktuell vor wichtigem Widerstand bei 24.000 Punkten

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.699 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte bereits mit Aufnahme des vorbörslichen Handels aufwärtslaufen. Es ging im Zuge dessen bis an und über die 24.000 Punkte-Marke. Bis zum Mittag konnte sich der DAX über dieser Marke festsetzen, gab diese dann aber auf. Am Nachmittag erfolgte die nächste Bewegung über diese Marke, die Bullen schafften es auch, den Index nachbörslich bis an und knapp über die 24.100 Punkte zu schieben. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index zunächst im Dunstkreis der 24.100 Punkte halten, gab bis zum Handelsschluss dann aber deutlich nach. Der DAX ging bei 23.823 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell unter 24.000 Punkten: Nach einem Anstieg über 24.100 Punkte kam es zum Handelsende zu Gewinnmitnahmen. Der Index ging bei 23.823 Punkten aus dem Handel und startet heute bei rund 23.860 Punkten in die Vorbörse.

Technisch wichtige Marken im Fokus: Für eine stabilere Erholung müsste der DAX laut Chartanalyse über die SMA50 bei rund 24.044 Punkten steigen. Unterhalb der SMA20 und der Zone um 23.850 Punkte könnte dagegen wieder Druck in Richtung 23.650 Punkte entstehen.

DAX Prognose leicht negativ: Auf Basis des aktuellen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario bei 60 %. Erwartet wird eine Tagesrange zwischen 24.017 / 24.182 und 23.754 / 23.603 Punkten.

DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag

Der DAX startete gestern bei 23.699 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte zunächst eine klare Aufwärtsbewegung. Bereits zu Handelsbeginn konnte der Index dynamisch zulegen und im weiteren Verlauf erstmals wieder die 24.000-Punkte-Marke überwinden.

Bis zum Mittag stabilisierte sich der DAX oberhalb dieser Marke, bevor es zu einer kurzen Konsolidierung kam. Am Nachmittag folgte ein erneuter Anlauf der Käuferseite. Dabei gelang es den Bullen, den Index nachbörslich bis knapp über 24.100 Punkte zu schieben.

Im regulären Xetra-Handel wurde ein Tagesgewinn verbucht. Gegen Ende des Abends setzte jedoch wieder Verkaufsdruck ein. Der DAX beendete den Handel schließlich bei 23.823 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zum Xetra-Schluss (10.03.2026) notierten 28 Aktien im Plus, während 12 Werte im Minus schlossen.

Top-Performer im DAX

Continental +4,92 %

Bayer +4,17 %

Siemens Energy +3,35 %

Schwächste Werte

Scout24 −2,41 %

SAP −2,09 %

Beiersdorf −1,55 %

Die Tagesrange betrug rund 471 Punkte.

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX startete gestern oberhalb der SMA20 bei aktuell 23.910 Punkten. Im Stundenchart zeigte sich, dass sich der Index zunächst von dieser Durchschnittslinie lösen und bis zum 23,6-%-Retracement aufwärtslaufen konnte.

Im späteren Handel fiel der Index jedoch wieder unter die SMA20 zurück. Im heutigen Frühhandel gelang anschließend erneut ein Anstieg über die SMA20 sowie über das Retracement.

Für den heutigen Handel ist entscheidend:

Bullishes Szenario:

Der DAX kann sich oberhalb des 23,6-%-Retracements stabilisieren. In diesem Fall wäre ein Anstieg in Richtung SMA200 bei aktuell 24.160 Punkten möglich.

Bearishes Szenario:

Fällt der Index wieder unter die SMA20, könnte sich das Chartbild eintrüben. Dann wäre ein Rücklauf zur SMA50 bei aktuell 23.647 Punkten denkbar.

Kurzfristige DAX Prognose (1h-Chart): neutral

DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zu Wochenbeginn rutschte der DAX unter alle drei wichtigen Durchschnittslinien. Der starke Rücksetzer führte den Index zunächst unter das 23,6-%-Retracement, bevor eine Gegenbewegung einsetzte.

Diese Erholung führte den DAX:

über das Retracement

dynamisch über die SMA20 bei aktuell 23.591 Punkten

erneut bis in den Bereich des Retracements

Dort verlor die Bewegung jedoch an Momentum.

Für eine nachhaltige Erholung müsste der DAX nun:

über die SMA50 bei aktuell 24.044 Punkten steigen

sich oberhalb dieser Marke stabilisieren

Gelingt dies, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung SMA200 bei aktuell 24.687 Punkten fortsetzen.

Scheitert der Index dagegen am Retracement, wäre ein Rücksetzer zur SMA20 möglich. Ein Bruch dieser Unterstützung würde das Risiko erhöhen, dass sich die Abwärtsbewegung in Richtung des Wochentiefs fortsetzt.

Kurzfristige DAX Prognose (4h-Chart): neutral

DAX aktuell: Vorbörse und Ausblick auf den Handelstag

Der DAX startete heute Morgen bei 23.860 Punkten in den vorbörslichen Handel.

Damit notiert der Index:

106 Punkte über der ersten Notierung des Vortages

37 Punkte unter dem Schlusskurs vom Dienstagabend

DAX Prognose – mögliche Szenarien

Long-Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 23.860 Punkten behaupten, könnten folgende Kursziele angelaufen werden:

23.884 / 23.886

23.907 / 23.909

23.931 / 23.933

23.945 / 23.947

23.960 / 23.962

23.979 / 23.981

23.998 / 24.000

Weitere Ziele darüber:

24.015 / 24.017

24.031 / 24.033

24.052 / 24.054

24.078 / 24.080

24.097 / 24.099

24.115 / 24.117

24.128 / 24.130

24.148 / 24.150

24.166 / 24.168

24.180 / 24.182

Oberhalb dieser Zone wären weitere Kursziele möglich bis:

24.202 / 24.204

24.222 / 24.224

24.239 / 24.241

24.255 / 24.257

24.273 / 24.275

24.394 / 24.396

24.412 / 24.414

24.433 / 24.435

24.454 / 24.456

24.471 / 24.473

24.485 / 24.487

24.505 / 24.507

24.528 / 24.530

24.550 / 24.552

Short-Szenario

Kann sich der DAX nicht über 23.860 Punkten halten, könnten die Verkäufer den Index zunächst zu folgenden Zielen drücken:

23.855 / 23.853

23.836 / 23.834

23.815 / 23.813

23.797 / 23.795

23.778 / 23.776

23.756 / 23.754

23.739 / 23.737

23.716 / 23.714

23.695 / 23.693

23.679 / 23.677

23.654 / 23.652

Darunter liegen weitere mögliche Ziele bei:

23.627 / 23.625

23.605 / 23.603

23.585 / 23.583

23.571 / 23.569

23.552 / 23.550

23.533 / 23.531

23.518 / 23.516

23.499 / 23.497

23.482 / 23.480

23.465 / 23.463

23.448 / 23.446

23.429 / 23.427

23.414 / 23.412

Wichtige Marken im DAX

Widerstände

23.888

23.910 / 23.944

24.004 / 24.044 / 24.071

24.160

24.255

24.311 / 24.349

24.415 / 24.494

Unterstützungen

23.850

23.737

23.687 / 23.647

23.590 / 23.506

23.441

23.390 / 23.332

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange

Auf Basis des aktuellen Setups wird für heute eine seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegung erwartet.

Wahrscheinlichkeiten

Bullishes Szenario: 40 %

Bearishes Szenario: 60 %

Erwartete DAX-Range

24.017 / 24.182 bis 23.754 / 23.603 Punkte

Marktstimmung der Anleger

Der Fear-and-Greed-Index lag zuletzt bei 28 Punkten und befindet sich damit im Bereich Fear.

Vergleichswerte:

Vor einer Woche: 33 (Fear)

Vor einem Monat: 51 (Neutral)

Vor einem Jahr: 17 (Extreme Fear)

Der Indikator misst die Stimmung der Marktteilnehmer anhand mehrerer Faktoren wie:

Verhältnis von Calls und Puts

Marktvolatilität

Nachfrage nach Hochzinsanleihen

Marktbreite

Performance des S&P 500 gegenüber seinem Durchschnitt

Werte unter 30 zeigen häufig einen extrem pessimistischen Markt. Solche Phasen können kurzfristig auch eine technische Gegenbewegung begünstigen.

Quelle: CNN Business / eigene Berechnungen

