Nasdaq Prognose für 11.03.2026: Aktuelle Nasdaq Analyse mit wichtigen Kursmarken

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.933 Punkten. Bis zum Mittag hat Schwäche den Handel dominiert. Es ging bis knapp unter die 24.900 Punkte zurück. Der Nasdaq konnte sich hier stabilisieren und mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag an und über die 25.000 Punkte laufen. Er hatte aber zunächst Probleme die 25.110/30 Punkte zu nehmen, was erst am Abend gelungen ist. Im späteren Handel wurden große Teile der Tagesgewinne wieder abgegeben. Der Nasdaq setzt wieder in Richtung der 24.900 Punkte zurück. Im Rahmen des Frühhandels gelang es dem Index wieder über die 25.000 Punkte-Marke zu laufen.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick
-
25.000 Punkte bleiben die zentrale kurzfristige Marke
Der Nasdaq bewegt sich weiterhin im Bereich der 25.000-Punkte-Zone. Kann sich der Index darüber stabilisieren und die SMA20 zurückerobern, steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
-
SMA200 im 4h-Chart bleibt entscheidender Widerstand
Die SMA200 bei rund 25.103 Punkten wurde bereits mehrfach getestet und bislang nicht nachhaltig überwunden. Ein klarer Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von etwa 25.375 bis 25.450 Punkten eröffnen.
-
Unterstützungsbereich um 24.820 Punkte entscheidend
Sollte der Nasdaq erneut unter die SMA20 fallen, rückt der Bereich um die SMA200 und SMA50 im Stundenchart (ca. 24.820–24.828 Punkte) in den Fokus. Ein Bruch dieser Zone könnte die Abwärtsdynamik deutlich verstärken.
Nasdaq Analyse: Rücksetzer nach Anstieg über 25.000 Punkte
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.933 Punkten. Im Vormittagshandel dominierte zunächst Schwäche, wodurch der Index bis knapp unter die Marke von 24.900 Punkten zurücksetzte. In diesem Bereich konnte sich der Markt stabilisieren und mit Start des offiziellen US-Handels am Nachmittag wieder deutlich zulegen.
Im weiteren Verlauf gelang der Anstieg über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Zunächst hatte der Nasdaq Schwierigkeiten, den Bereich um 25.110/30 Punkte zu überwinden, was erst im späteren Handel gelang. Gegen Handelsende wurden allerdings große Teile der Gewinne wieder abgegeben, sodass der Index erneut in Richtung 24.900 Punkte zurücksetzte.
Im Frühhandel heute Morgen konnte sich der Nasdaq wieder über die Marke von 25.000 Punkten schieben.
|10.03.
|09.03.
|Range 10.03.
|erwartet
|Ist
|Tageshoch (TH)
|25.198
|25.032
|Tageshoch
|25.032
|25.198
|Tagestief (TT)
|24.876
|24.190
|Tagestief
|24.843
|24.876
|Tagesschluss
|24.964
|24.971
|Range (Punkte)
|322
|842
Anmerkung: Farben dokumentieren die Veränderung zum Vortag. Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr.
Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der Nasdaq gestern zunächst über der SMA20 (aktuell bei 25.037 Punkten). Der Chart zeigt deutlich, dass sich der Index zunächst an diese Durchschnittslinie zurück orientierte und anschließend wieder nach oben laufen konnte.
Im späteren Handel fiel der Nasdaq allerdings erneut unter die SMA20 zurück. Im Frühhandel heute gelang zunächst die Rückkehr in den Bereich dieser Linie, bevor sie wieder abgegeben wurde.
Für die kurzfristige Nasdaq Prognose ist entscheidend:
-
Kann sich der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 etablieren, könnte eine Aufwärtsbewegung in Richtung des gestrigen Tageshochs folgen.
-
In diesem Fall wären mögliche Kursziele im Bereich von 25.375 Punkten und 25.450 Punkten zu finden.
Sollte der Index jedoch erneut unter die SMA20 zurückfallen und sich darunter festsetzen, steigt die Wahrscheinlichkeit für weitere Rücksetzer:
-
Zielbereiche könnten die SMA200 bei aktuell 24.828 Punkten sowie die SMA50 bei aktuell 24.820 Punkten sein.
-
Unterhalb dieser Linien würde sich der Fokus klar auf die Unterseite verschieben.
Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch / neutral
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten 4-Stunden-Chart ist erkennbar, dass der Nasdaq im Rahmen der letzten Aufwärtsbewegung mehrfach an die SMA200 (aktuell 25.103 Punkte) gelaufen ist.
Der Index ist bereits dreimal an dieser Linie gescheitert, was charttechnisch relevant ist. Je häufiger ein solcher Widerstand getestet und nicht überwunden wird, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit für eine stärkere Gegenbewegung.
Für die weitere Nasdaq Prognose gilt daher:
-
Der Nasdaq muss sich über die SMA200 schieben und anschließend zügig weiter steigen.
-
Bleibt die Anschlussdynamik aus, steigt das Risiko eines Fehlausbruchs.
Sollte der Ausbruch gelingen, könnten die in der Stundenanalyse genannten Aufwärtsziele angelaufen werden.
Scheitert der Index erneut an dieser Durchschnittslinie, sind Rücksetzer wahrscheinlich:
-
mögliche Ziele: SMA50 bei 24.814 Punkten
-
darunter: SMA20 bei 24.753 Punkten
Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA20 würde das Chartbild deutlich eintrüben und könnte eine Ausdehnung der Rücksetzer bis zum Wochentief begünstigen.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild: neutral
Nasdaq Prognose für den Handel am 11.03.2026
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.023 Punkten und damit rund 90 Punkte über dem Niveau von gestern Morgen.
Bullisches Szenario
Kann sich der Index über 25.023 Punkten stabilisieren, könnten folgende Kursziele erreicht werden:
25.048/50 → 25.074/76 → 25.095/97 → 25.113/15 → 25.133/35 → 25.148/50 → 25.171/73 → 25.188/90 → 25.211/13 → 25.232/34
Darüber hinaus könnten weitere Ziele liegen bei:
25.257/59 → 25.278/80 → 25.293/95 → 25.310/12 → 25.327/29 → 25.345/47 → 25.361/63 → 25.378/80 → 25.393/95 → 25.411/13 → 25.426/28
Bärisches Szenario
Kann sich der Nasdaq nicht über 25.023 Punkten etablieren, wären folgende Abwärtsziele möglich:
25.009/07 → 24.994/92 → 24.974/72 → 24.957/55 → 24.935/33 → 24.912/10 → 24.898/96 → 24.878/76 → 24.860/58
Weitere mögliche Ziele auf der Unterseite:
24.845/43 → 24.827/25 → 24.810/08 → 24.788/86 → 24.769/67 → 24.744/42 → 24.728/26 → 24.710/08 → 24.697/95 → 24.677/75 → 24.651/49 → 24.630/28
Unterhalb dieser Marke könnten weitere Ziele folgen bis:
24.611/09 → 24.590/88 → 24.571/69 → 24.550/48 → 24.535/33 → 24.518/16 → 24.499/97 → 24.480/78 → 24.463/61 → 24.445/43 → 24.428/26 → 24.411/09 → 24.390/88
Wichtige Marken aus der Nasdaq Analyse
Widerstände
-
25.037
-
25.103
-
25.214
-
25.381
-
25.454 / 25.477
-
25.552
Unterstützungen
-
24.828 / 24.820 / 24.814
-
24.753
-
24.649
-
24.530
-
24.293
Nasdaq Prognose: Erwartete Tagesrange und Szenarien
Auf Basis unseres Setups rechnen wir mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.
Wahrscheinlichkeiten:
-
Bullisches Szenario: 60 %
-
Bärisches Szenario: 40 %
Diese Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.
Erwartete Tagesrange:
25.133 / 25.280 Punkte bis 24.825 / 23.649 Punkte
Quelle: Eigenanalyse - Datengrundlage xStation5. Marken in Fett stellen Kreuzunterstützungen bzw. Kreuzwiderstände dar.
FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?
Die aktuelle Nasdaq Prognose deutet auf einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel hin. Entscheidend wird sein, ob sich der Index über der Marke von etwa 25.000 Punkten stabilisieren kann. Oberhalb dieser Zone könnten weitere Kursziele im Bereich von etwa 25.375 bis 25.450 Punkten aktiviert werden.
Welche Marken sind in der aktuellen Nasdaq Analyse besonders wichtig?
Zu den wichtigsten Widerständen zählen derzeit 25.037 Punkte, 25.103 Punkte sowie der Bereich um 25.214 Punkte. Auf der Unterseite liegen wichtige Unterstützungen bei etwa 24.828 bis 24.820 Punkten sowie bei 24.753 Punkten.
Warum ist die SMA200 aktuell wichtig für die Nasdaq Analyse?
Die SMA200 im 4h-Chart liegt aktuell im Bereich von rund 25.103 Punkten und fungiert als wichtiger technischer Widerstand. Der Nasdaq ist bereits mehrfach an dieser Linie gescheitert. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte die Wahrscheinlichkeit für weitere Kursgewinne deutlich erhöhen.
Welche Szenarien ergeben sich aus der aktuellen Nasdaq Prognose?
Das bullische Szenario sieht eine Stabilisierung über 25.000 Punkten und einen möglichen Anstieg in Richtung 25.300 bis 25.450 Punkte vor. Das bärische Szenario würde aktiviert, wenn der Index erneut unter die kurzfristigen Durchschnittslinien fällt und Unterstützungen im Bereich von etwa 24.820 Punkten unterschreitet.
Welche Rolle spielt die Marke von 25.000 Punkten im Nasdaq?
Die Marke von 25.000 Punkten stellt aktuell eine wichtige psychologische und technische Schwelle dar. Oberhalb dieser Zone bleibt das kurzfristige Chartbild stabil, während ein Rückfall darunter die Wahrscheinlichkeit für weitere Rücksetzer erhöhen könnte.
Wie groß könnte die erwartete Tagesrange laut Nasdaq Prognose sein?
Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse wird eine mögliche Handelsspanne zwischen etwa 25.133 beziehungsweise 25.280 Punkten auf der Oberseite und etwa 24.825 bis 23.649 Punkten auf der Unterseite erwartet.
Wie hoch sind aktuell die Wahrscheinlichkeiten für steigende oder fallende Kurse?
Auf Grundlage des aktuellen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei rund 60 %, während das bärische Szenario derzeit mit etwa 40 % gewichtet wird.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.