Nasdaq Prognose für 11.03.2026: Aktuelle Nasdaq Analyse mit wichtigen Kursmarken

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.933 Punkten. Bis zum Mittag hat Schwäche den Handel dominiert. Es ging bis knapp unter die 24.900 Punkte zurück. Der Nasdaq konnte sich hier stabilisieren und mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag an und über die 25.000 Punkte laufen. Er hatte aber zunächst Probleme die 25.110/30 Punkte zu nehmen, was erst am Abend gelungen ist. Im späteren Handel wurden große Teile der Tagesgewinne wieder abgegeben. Der Nasdaq setzt wieder in Richtung der 24.900 Punkte zurück. Im Rahmen des Frühhandels gelang es dem Index wieder über die 25.000 Punkte-Marke zu laufen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

25.000 Punkte bleiben die zentrale kurzfristige Marke

Der Nasdaq bewegt sich weiterhin im Bereich der 25.000-Punkte-Zone. Kann sich der Index darüber stabilisieren und die SMA20 zurückerobern, steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

SMA200 im 4h-Chart bleibt entscheidender Widerstand

Die SMA200 bei rund 25.103 Punkten wurde bereits mehrfach getestet und bislang nicht nachhaltig überwunden. Ein klarer Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von etwa 25.375 bis 25.450 Punkten eröffnen.

Unterstützungsbereich um 24.820 Punkte entscheidend

Sollte der Nasdaq erneut unter die SMA20 fallen, rückt der Bereich um die SMA200 und SMA50 im Stundenchart (ca. 24.820–24.828 Punkte) in den Fokus. Ein Bruch dieser Zone könnte die Abwärtsdynamik deutlich verstärken.

Nasdaq Analyse: Rücksetzer nach Anstieg über 25.000 Punkte

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.933 Punkten. Im Vormittagshandel dominierte zunächst Schwäche, wodurch der Index bis knapp unter die Marke von 24.900 Punkten zurücksetzte. In diesem Bereich konnte sich der Markt stabilisieren und mit Start des offiziellen US-Handels am Nachmittag wieder deutlich zulegen.

Im weiteren Verlauf gelang der Anstieg über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Zunächst hatte der Nasdaq Schwierigkeiten, den Bereich um 25.110/30 Punkte zu überwinden, was erst im späteren Handel gelang. Gegen Handelsende wurden allerdings große Teile der Gewinne wieder abgegeben, sodass der Index erneut in Richtung 24.900 Punkte zurücksetzte.

Im Frühhandel heute Morgen konnte sich der Nasdaq wieder über die Marke von 25.000 Punkten schieben.

10.03. 09.03. Range 10.03. erwartet Ist Tageshoch (TH) 25.198 25.032 Tageshoch 25.032 25.198 Tagestief (TT) 24.876 24.190 Tagestief 24.843 24.876 Tagesschluss 24.964 24.971 Range (Punkte) 322 842

Anmerkung: Farben dokumentieren die Veränderung zum Vortag. Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr.

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq gestern zunächst über der SMA20 (aktuell bei 25.037 Punkten). Der Chart zeigt deutlich, dass sich der Index zunächst an diese Durchschnittslinie zurück orientierte und anschließend wieder nach oben laufen konnte.

Im späteren Handel fiel der Nasdaq allerdings erneut unter die SMA20 zurück. Im Frühhandel heute gelang zunächst die Rückkehr in den Bereich dieser Linie, bevor sie wieder abgegeben wurde.

Für die kurzfristige Nasdaq Prognose ist entscheidend:

Kann sich der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 etablieren, könnte eine Aufwärtsbewegung in Richtung des gestrigen Tageshochs folgen.

In diesem Fall wären mögliche Kursziele im Bereich von 25.375 Punkten und 25.450 Punkten zu finden.

Sollte der Index jedoch erneut unter die SMA20 zurückfallen und sich darunter festsetzen, steigt die Wahrscheinlichkeit für weitere Rücksetzer:

Zielbereiche könnten die SMA200 bei aktuell 24.828 Punkten sowie die SMA50 bei aktuell 24.820 Punkten sein.

Unterhalb dieser Linien würde sich der Fokus klar auf die Unterseite verschieben.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch / neutral

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten 4-Stunden-Chart ist erkennbar, dass der Nasdaq im Rahmen der letzten Aufwärtsbewegung mehrfach an die SMA200 (aktuell 25.103 Punkte) gelaufen ist.

Der Index ist bereits dreimal an dieser Linie gescheitert, was charttechnisch relevant ist. Je häufiger ein solcher Widerstand getestet und nicht überwunden wird, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit für eine stärkere Gegenbewegung.

Für die weitere Nasdaq Prognose gilt daher:

Der Nasdaq muss sich über die SMA200 schieben und anschließend zügig weiter steigen.

Bleibt die Anschlussdynamik aus, steigt das Risiko eines Fehlausbruchs.

Sollte der Ausbruch gelingen, könnten die in der Stundenanalyse genannten Aufwärtsziele angelaufen werden.

Scheitert der Index erneut an dieser Durchschnittslinie, sind Rücksetzer wahrscheinlich:

mögliche Ziele: SMA50 bei 24.814 Punkten

darunter: SMA20 bei 24.753 Punkten

Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA20 würde das Chartbild deutlich eintrüben und könnte eine Ausdehnung der Rücksetzer bis zum Wochentief begünstigen.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild: neutral

Nasdaq Prognose für den Handel am 11.03.2026

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.023 Punkten und damit rund 90 Punkte über dem Niveau von gestern Morgen.

Bullisches Szenario

Kann sich der Index über 25.023 Punkten stabilisieren, könnten folgende Kursziele erreicht werden:

25.048/50 → 25.074/76 → 25.095/97 → 25.113/15 → 25.133/35 → 25.148/50 → 25.171/73 → 25.188/90 → 25.211/13 → 25.232/34

Darüber hinaus könnten weitere Ziele liegen bei:

25.257/59 → 25.278/80 → 25.293/95 → 25.310/12 → 25.327/29 → 25.345/47 → 25.361/63 → 25.378/80 → 25.393/95 → 25.411/13 → 25.426/28

Bärisches Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht über 25.023 Punkten etablieren, wären folgende Abwärtsziele möglich:

25.009/07 → 24.994/92 → 24.974/72 → 24.957/55 → 24.935/33 → 24.912/10 → 24.898/96 → 24.878/76 → 24.860/58

Weitere mögliche Ziele auf der Unterseite:

24.845/43 → 24.827/25 → 24.810/08 → 24.788/86 → 24.769/67 → 24.744/42 → 24.728/26 → 24.710/08 → 24.697/95 → 24.677/75 → 24.651/49 → 24.630/28

Unterhalb dieser Marke könnten weitere Ziele folgen bis:

24.611/09 → 24.590/88 → 24.571/69 → 24.550/48 → 24.535/33 → 24.518/16 → 24.499/97 → 24.480/78 → 24.463/61 → 24.445/43 → 24.428/26 → 24.411/09 → 24.390/88

Wichtige Marken aus der Nasdaq Analyse

Widerstände

25.037

25.103

25.214

25.381

25.454 / 25.477

25.552

Unterstützungen

24.828 / 24.820 / 24.814

24.753

24.649

24.530

24.293

Nasdaq Prognose: Erwartete Tagesrange und Szenarien

Auf Basis unseres Setups rechnen wir mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Diese Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

Erwartete Tagesrange:

25.133 / 25.280 Punkte bis 24.825 / 23.649 Punkte

Quelle: Eigenanalyse - Datengrundlage xStation5. Marken in Fett stellen Kreuzunterstützungen bzw. Kreuzwiderstände dar.

