KEY TAKEAWAYS Um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich das Wertpapier nicht nur über der SMA20, sondern auch über der SMA50 etablieren. An beiden Linien ist die Aktie in den letzten Handelswoche immer wieder gescheitert. ► Fresenius Medical Care WKN: 578580 | ISIN: DE0005785802 | Kürzel: FME DAX Gewinner am 16.09.2025 – Fresenius Medical Care Aktie im Fokus Am gestrigen Dienstag (16.09.2025) verzeichneten lediglich 6 Aktien im DAX Gewinne, während 34 Werte im Minus schlossen. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Fresenius Medical Care Aktie (FME) mit einem Kursplus von 2,10 Prozent. Auf den Plätzen folgten Fresenius SE (+0,99 %) und Porsche VZ (+0,47 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Damit war die Fresenius Medical Care Aktie nicht nur stärkster Einzelwert des Tages, sondern bestätigte ihre Rolle als kurzfristiger Hoffnungsträger im DAX 40. Chartanalyse der Fresenius Medical Care Aktie Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tageschart Die Fresenius Medical Care Aktie konnte sich im Jahresverlauf mehrfach erholen, zeigte jedoch deutliche Rückschläge: Tiefpunkt bei 39,43 EUR (Jahrestief).

Zwischenhoch bis 54 EUR, anschließend erneuter Abverkauf.

SMA200 bei 45,57 EUR wurde mehrfach getestet, jedoch nicht nachhaltig verteidigt.

Der Kurs scheiterte zuletzt mehrfach an SMA20 (42,85 EUR) und SMA50 (43,86 EUR). Prognose Daily: Solange die Aktie per Tagesschluss unterhalb der SMA20 notiert, überwiegt das bärische Szenario. Potenzielle Unterstützungen liegen bei 39,94 EUR, 39,78 EUR und dem Jahrestief bei 39,43 EUR. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 4h-Chart Im 4h-Chart wird die technische Schwäche ebenfalls deutlich: Rücksetzer an die SMA200 (44,66 EUR) im Juni, danach erneute Abgaben.

GAP-Downs verhinderten nachhaltige Erholungen.

Prognose 4h-Chart: Die Aktie müsste sich über die SMA50 stabilisieren, um Chancen auf einen Anlauf in Richtung SMA200 zu eröffnen. Scheitert der Ausbruch, droht ein Test des August-Tiefs und des Jahrestiefs. Tagesprognose Gemäß technischer Analyse erwarten wir heute eher einen Abwärtstrend. Widerstände liegen bei 42,83 / 43,68 / 44,66 EUR, während Unterstützungen bei 39,94 / 39,78 / 39,43 EUR ins Auge gefasst werden müssen. Fazit: Fresenius Medical Care Aktie bleibt DAX Gewinner – kurzfristig dennoch bärisch Die Fresenius Medical Care Aktie war am 16.09.2025 klarer DAX Gewinner, konnte aber den charttechnischen Druck nicht abstreifen. Für Anleger bleibt entscheidend, ob sich die Aktie nachhaltig über der SMA20 und SMA50 etablieren kann. Gelingt das nicht, sind weitere Rücksetzer wahrscheinlich.

