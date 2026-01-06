Nasdaq Prognose & Analyse heute (06.01.2026) – Technischer Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.348 Punkten. Der Index konnte bereits am Morgen das Tagestief formatieren. Es ging von hier aus sukzessive aufwärts. Die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, wurden direkt wieder zurückgekauft. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag erhöhte sich die Vola. Der Nasdaq konnte sich am Nachmittag in den Dunstkreis der 25.500 Punkte schieben, dort aber nicht festsetzen. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Notierungen wieder ab, der Index rutschte am Abend unter die 25.500 Punkte-Marke zurück und formatierte einen Tagesschluss unter dieser Marke.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Technisch neutrales Gesamtbild mit leichter Aufwärtstendenz

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart bleibt das Chartbild neutral. Die Stabilisierung oberhalb der SMA20 und SMA200 spricht jedoch für eine kurzfristig leicht bullische Tendenz, solange der Nasdaq über 25.514 Punkten notiert.

SMA200 als zentrale Entscheidungsmarke

Die SMA200 im Stundenchart ist der maßgebliche Trigger für die weitere Richtung. Ein dynamischer Ausbruch darüber eröffnet Aufwärtspotenzial bis 25.840/60 Punkte , während ein erneutes Scheitern Rücksetzer bis zur SMA50 bzw. SMA20 begünstigt.

Seitwärts- bis aufwärtsgerichtete Nasdaq Prognose mit 60 % Bull-Wahrscheinlichkeit

Für den heutigen Handel wird eine Tagesrange zwischen 25.413 und 25.750 Punkten erwartet. Das bullische Szenario überwiegt mit 60 %, bleibt jedoch an eine stabile Kursentwicklung oberhalb der Schlüsselmarken gebunden.

Rückblick: Nasdaq Entwicklung am Vortag

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.348 Punkten. Bereits früh konnte das Tagestief ausgebildet werden, von dem aus der Index kontinuierlich aufwärts tendierte. Rücksetzer wurden zügig gekauft, was auf eine grundsätzlich stabile Marktverfassung hindeutete.

Mit dem Start des offiziellen US-Handels nahm die Volatilität zu. Der Nasdaq bewegte sich bis in den Bereich der 25.500 Punkte, konnte sich dort jedoch nicht nachhaltig festsetzen. Im weiteren Verlauf gaben die Notierungen wieder nach, sodass der Index den Handel unterhalb der 25.500-Punkte-Marke beendete.

Handelsdaten im Überblick:

Tageshoch: 25.548 Punkte

Tagestief: 25.297 Punkte

Tagesschluss: 25.428 Punkte

Tagesrange: 251 Punkte

Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq startete den Handel unterhalb der SMA50 (25.406 Punkte), konnte diese jedoch früh überwinden. Im weiteren Verlauf fungierte die SMA50 als zuverlässige Unterstützung. Die Aufwärtsbewegung führte den Index bis an die SMA200 (25.519 Punkte), an der der Markt jedoch nach unten abgewiesen wurde.

Im Frühhandel deutet sich erneut ein Richtungswechsel an, mit einem möglichen Anlauf der SMA200.

Technische Einschätzung (1h):

Bullisches Szenario:

Ein dynamischer Ausbruch über die SMA200 und das 23,6-%-Retracement könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis 25.615/30 Punkte und 25.840/60 Punkte eröffnen.

Ein Stundenschluss über 25.840/60 Punkten wäre klar bullisch zu werten.

Bärisches Szenario:

Scheitert der Nasdaq erneut an der SMA200, sind Rücksetzer bis zur SMA20 (25.452 Punkte) oder SMA50 möglich.

Ein Bruch der SMA50 per Stundenschluss würde das Chartbild deutlich eintrüben und Abgaben bis zum 38,2-%-Retracement wahrscheinlicher machen.

Kurzfristige Nasdaq Prognose (1h): neutral

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster fiel der Nasdaq zuletzt unter die SMA20 (25.412 Punkte), stabilisierte sich jedoch im Bereich des 23,6-%-Retracements. Die darauffolgende Schwäche führte den Index bis an die SMA200 (25.282 Punkte), wo eine Bodenbildung gelang.

Zum Wochenbeginn konnte sich der Nasdaq wieder über die SMA200 und SMA20 schieben. Die gestrige Aufwärtsbewegung reichte bis an die SMA50, die aktuell als entscheidender Widerstand fungiert.

Technische Einschätzung (4h):

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde das Chartbild weiter aufhellen, sofern sich der Index anschließend dynamisch nach oben absetzen kann.

Misslingt die Stabilisierung oberhalb der SMA20, steigt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Rücklaufs zur SMA200.

Übergeordnete Nasdaq Prognose (4h): neutral

Nasdaq Prognose für heute – Marktausblick

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.514 Punkten und damit rund 166 Punkte höher als am Vortag.

Long-Szenario (bullisch)

Kann sich der Index oberhalb von 25.514 Punkten behaupten, sind folgende Anlaufziele möglich:

Kurzfristig:

25.531/33 – 25.565/67 – 25.609/11 – 25.625/27 Punkte

Oberhalb von 25.625/27 Punkten:

25.644/46 – 25.660/62 – 25.697/99 – 25.750 – 25.807/09 Punkte

Short-Szenario (bärisch)

Scheitert der Nasdaq an der 25.514-Punkte-Marke, könnten folgende Unterstützungen getestet werden:

25.500/498 – 25.463/61 – 25.430/28 – 25.399/97

Unterhalb von 25.276/74 Punkten:

25.260/58 – 25.206/04 – 25.157/55 – 25.108/06 – 25.034/32 Punkte

Wichtige Nasdaq Marken

Widerstände:

25.520/24

25.657

25.711–25.754

25.841

26.025–26.049

Unterstützungen:

25.507

25.452–25.411

25.282

25.098–25.035

24.972

Zusammenfassung: Nasdaq Analyse & Prognose

Auf Basis der aktuellen technischen Struktur rechnen wir mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.413 und 25.750 Punkten.

