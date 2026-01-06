Nasdaq Prognose & Analyse heute (06.01.2026) – Technischer Ausblick

- Technisch neutrales Gesamtbild mit leichter Aufwärtstendenz
- SMA200 als zentrale Entscheidungsmarke
- Seitwärts- bis aufwärtsgerichtete Nasdaq Prognose mit 60 % Bull-Wahrscheinlichkeit
- Technisch neutrales Gesamtbild mit leichter Aufwärtstendenz
- SMA200 als zentrale Entscheidungsmarke
- Seitwärts- bis aufwärtsgerichtete Nasdaq Prognose mit 60 % Bull-Wahrscheinlichkeit
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.348 Punkten. Der Index konnte bereits am Morgen das Tagestief formatieren. Es ging von hier aus sukzessive aufwärts. Die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, wurden direkt wieder zurückgekauft. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag erhöhte sich die Vola. Der Nasdaq konnte sich am Nachmittag in den Dunstkreis der 25.500 Punkte schieben, dort aber nicht festsetzen. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Notierungen wieder ab, der Index rutschte am Abend unter die 25.500 Punkte-Marke zurück und formatierte einen Tagesschluss unter dieser Marke.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🚀 Key Takeaways
-
Technisch neutrales Gesamtbild mit leichter Aufwärtstendenz
Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart bleibt das Chartbild neutral. Die Stabilisierung oberhalb der SMA20 und SMA200 spricht jedoch für eine kurzfristig leicht bullische Tendenz, solange der Nasdaq über 25.514 Punkten notiert.
-
SMA200 als zentrale Entscheidungsmarke
Die SMA200 im Stundenchart ist der maßgebliche Trigger für die weitere Richtung. Ein dynamischer Ausbruch darüber eröffnet Aufwärtspotenzial bis 25.840/60 Punkte, während ein erneutes Scheitern Rücksetzer bis zur SMA50 bzw. SMA20 begünstigt.
-
Seitwärts- bis aufwärtsgerichtete Nasdaq Prognose mit 60 % Bull-Wahrscheinlichkeit
Für den heutigen Handel wird eine Tagesrange zwischen 25.413 und 25.750 Punkten erwartet. Das bullische Szenario überwiegt mit 60 %, bleibt jedoch an eine stabile Kursentwicklung oberhalb der Schlüsselmarken gebunden.
Rückblick: Nasdaq Entwicklung am Vortag
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.348 Punkten. Bereits früh konnte das Tagestief ausgebildet werden, von dem aus der Index kontinuierlich aufwärts tendierte. Rücksetzer wurden zügig gekauft, was auf eine grundsätzlich stabile Marktverfassung hindeutete.
Mit dem Start des offiziellen US-Handels nahm die Volatilität zu. Der Nasdaq bewegte sich bis in den Bereich der 25.500 Punkte, konnte sich dort jedoch nicht nachhaltig festsetzen. Im weiteren Verlauf gaben die Notierungen wieder nach, sodass der Index den Handel unterhalb der 25.500-Punkte-Marke beendete.
Handelsdaten im Überblick:
-
Tageshoch: 25.548 Punkte
-
Tagestief: 25.297 Punkte
-
Tagesschluss: 25.428 Punkte
-
Tagesrange: 251 Punkte
Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr
Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq startete den Handel unterhalb der SMA50 (25.406 Punkte), konnte diese jedoch früh überwinden. Im weiteren Verlauf fungierte die SMA50 als zuverlässige Unterstützung. Die Aufwärtsbewegung führte den Index bis an die SMA200 (25.519 Punkte), an der der Markt jedoch nach unten abgewiesen wurde.
Im Frühhandel deutet sich erneut ein Richtungswechsel an, mit einem möglichen Anlauf der SMA200.
Technische Einschätzung (1h):
-
Bullisches Szenario:
Ein dynamischer Ausbruch über die SMA200 und das 23,6-%-Retracement könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis 25.615/30 Punkte und 25.840/60 Punkte eröffnen.
Ein Stundenschluss über 25.840/60 Punkten wäre klar bullisch zu werten.
-
Bärisches Szenario:
Scheitert der Nasdaq erneut an der SMA200, sind Rücksetzer bis zur SMA20 (25.452 Punkte) oder SMA50 möglich.
Ein Bruch der SMA50 per Stundenschluss würde das Chartbild deutlich eintrüben und Abgaben bis zum 38,2-%-Retracement wahrscheinlicher machen.
Kurzfristige Nasdaq Prognose (1h): neutral
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster fiel der Nasdaq zuletzt unter die SMA20 (25.412 Punkte), stabilisierte sich jedoch im Bereich des 23,6-%-Retracements. Die darauffolgende Schwäche führte den Index bis an die SMA200 (25.282 Punkte), wo eine Bodenbildung gelang.
Zum Wochenbeginn konnte sich der Nasdaq wieder über die SMA200 und SMA20 schieben. Die gestrige Aufwärtsbewegung reichte bis an die SMA50, die aktuell als entscheidender Widerstand fungiert.
Technische Einschätzung (4h):
-
Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde das Chartbild weiter aufhellen, sofern sich der Index anschließend dynamisch nach oben absetzen kann.
-
Misslingt die Stabilisierung oberhalb der SMA20, steigt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Rücklaufs zur SMA200.
Übergeordnete Nasdaq Prognose (4h): neutral
Nasdaq Prognose für heute – Marktausblick
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.514 Punkten und damit rund 166 Punkte höher als am Vortag.
Long-Szenario (bullisch)
Kann sich der Index oberhalb von 25.514 Punkten behaupten, sind folgende Anlaufziele möglich:
-
Kurzfristig:
25.531/33 – 25.565/67 – 25.609/11 – 25.625/27 Punkte
-
Oberhalb von 25.625/27 Punkten:
25.644/46 – 25.660/62 – 25.697/99 – 25.750 – 25.807/09 Punkte
Short-Szenario (bärisch)
Scheitert der Nasdaq an der 25.514-Punkte-Marke, könnten folgende Unterstützungen getestet werden:
-
25.500/498 – 25.463/61 – 25.430/28 – 25.399/97
-
Unterhalb von 25.276/74 Punkten:
25.260/58 – 25.206/04 – 25.157/55 – 25.108/06 – 25.034/32 Punkte
Wichtige Nasdaq Marken
Widerstände:
-
25.520/24
-
25.657
-
25.711–25.754
-
25.841
-
26.025–26.049
Unterstützungen:
-
25.507
-
25.452–25.411
-
25.282
-
25.098–25.035
-
24.972
Zusammenfassung: Nasdaq Analyse & Prognose
Auf Basis der aktuellen technischen Struktur rechnen wir mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.
Wahrscheinlichkeiten:
-
Bullisches Szenario: 60 %
-
Bärisches Szenario: 40 %
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.413 und 25.750 Punkten.
HANDELN BEIM BESTEN BROKER*
-
Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET
-
Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
-
BÖRSE HEUTE: Nasdaq stark, Europa im Plus (09.01.26)
US Börsenstart: Politik, Arbeitsmarkt & Tech-Aktien im Blick
EILMELDUNG: Beschäftigungslage in Kanada besser als erwartet! 🍁📈
TRADINGIDEE des Tages 🔴 Nasdaq 100 (09.01.26)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.