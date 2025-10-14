Positive Fresenius Medical Care Prognose: Kurzfristige Kursziele liegen bei 49 EUR und 53,14 EUR . Rücksetzer könnten als Einstiegschancen dienen, solange die Aufwärtstrendstruktur intakt bleibt.

Technisches Bild klar bullisch: Die Aktie notiert über der SMA200 (45,61 EUR) – ein starkes Kaufsignal . Solange dieser Bereich hält, sind weiter steigende Kurse wahrscheinlich.

Fresenius Medical Care als Top-DAX-Gewinner: Mit einem Kursplus von 3,16 % war Fresenius Medical Care (FME) am 13.10.2025 der stärkste DAX-Gewinner , deutlich vor Deutsche Bank und Siemens Energy.

Einleitung

Der Anteilsschein ist Anfang des Jahres in eine Seitwärtsbox gefallen, die im April nach Süden verlassen wurde. Die Aktie formatierte bei 39,43 EUR das Jahrestief und konnte sich aber wieder rasch erholen und im Zuge der Erholung bis an die 54 EUR laufen. Dieses Hoch wurde abverkauft, das Papier setzte nachfolgend wieder deutlich zurück und hat die Gewinne wieder vollständig abgegeben. Im August konnte die Aktie die Laufrichtung ändern. Es ging zunächst moderat und nach einem Rücksetzer in den letzten Handelswoche kontinuierlich und sukzessive aufwärts.

► Fresenius Medical Care WKN: 578580 | ISIN: DE0005785802 | Kürzel: FME

Zum Xetra-Schluss am 13. Oktober 2025 schlossen 33 DAX-Aktien im Plus, während 7 Werte Verluste verzeichneten. Die Gewinnerliste im DAX führte Fresenius Medical Care (FME) mit einem Kursplus von 3,16 % an. Dahinter folgten die Deutsche Bank (+2,56 %) und Siemens Energy (+2,37 %).

Fresenius Medical Care Prognose und Chartanalyse

Die Fresenius Medical Care Aktie (FME) war der klare DAX-Gewinner des Tages. Mit einem Schlusskurs-Anstieg von 3,16 % konnte sie ihre kurzfristige Aufwärtsbewegung bestätigen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Chartcheck – Tageschart

Im Tageschart zeigt sich ein klarer bullischer Trend:

Nach einem Seitwärtstrend zu Jahresbeginn und einem Tief bei 39,43 EUR im April konnte sich die Aktie stark erholen und bis an die 54 EUR steigen.

Nach einem Rücksetzer im Sommer änderte die Aktie im August wieder ihre Laufrichtung und verzeichnet seitdem kontinuierliche Aufwärtsbewegungen .

Besonders positiv: Der Kurs liegt deutlich über der SMA200 (45,61 EUR) – ein klassisches bullisches Signal.

Prognose: Solange der Kurs über der SMA200 bleibt, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung.

Kursziele: Zunächst 49 EUR, anschließend das Gap bei 53,14 EUR.

Unterstützungen:

45,61 EUR (SMA200) – 44,78 EUR (SMA20)

Fällt der Kurs nachhaltig unter die SMA200, würde sich das Chartbild wieder eintrüben.

Übergeordnete Einschätzung (Daily): bullisch

Die aktuelle Bewegung hellt das Chartbild deutlich auf. Rücksetzer an die SMA200 könnten sich als Kaufchance erweisen, sofern Stabilität in diesem Bereich gegeben ist.

Tagesprognose: Aufwärts.

Fresenius Medical Care Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart bestätigt sich der bullische Trend:

Nach einer Schwächephase im Juli setzte sich die Aktie an der SMA200 (43,91 EUR) wieder nach oben ab.

Im August wurde ein neues lokales Tief gebildet, von dem aus sich die Aktie deutlich erholte.

Der Kurs liegt aktuell über der SMA20 und SMA50, was kurzfristig auf weiteres Potenzial hindeutet.

Solange die Aktie über der SMA20 notiert, bleiben die Aufwärtsimpulse intakt.

Ein Rückfall unter die SMA50 (45,09 EUR) könnte die Dynamik kurzzeitig bremsen, ohne den Aufwärtstrend grundsätzlich zu gefährden.

Übergeordnete Einschätzung (4h): bullisch

Die technische Prognose für Fresenius Medical Care bleibt positiv.

Das Papier zeigt klare Aufwärtstendenzen, mit Zielen bei 49 EUR, 50,96 EUR und dem Gap bei 53,14 EUR.

Fazit: Fresenius Medical Care bleibt DAX-Gewinner mit Potenzial

Mit dem klaren Kursanstieg am 13. Oktober 2025 hat Fresenius Medical Care ihre Position als DAX-Gewinner untermauert. Die technische Prognose für die FME-Aktie bleibt bullisch, solange die Schlüsselmarken (SMA20, SMA50, SMA200) halten.

Trader und Anleger sollten Rücksetzer zur Stabilisierung beobachten – das übergeordnete Chartbild spricht für weitere Kurssteigerungen.

