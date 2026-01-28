Fresenius SE Prognose: Aktie führt DAX Gewinner am Dienstag an

- Fresenius SE als klarer DAX Gewinner
- Charttechnische Lage verbessert sich deutlich
- Bestätigung entscheidend für weiteres Aufwärtspotenzial
Die Fresenius Aktie (FRE) hat gestern per Xetra Schluss 3,29 Prozent* gewonnen und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn.
► Fresenius WKN: 578560 | ISIN: DE0005785604 | Ticker: FRE
🚀 Key Takeaways
-
Fresenius SE als klarer DAX Gewinner:
Mit einem Kursplus von 3,29 Prozent war Fresenius SE der stärkste DAX Gewinner am Dienstag und rückte damit deutlich in den Fokus kurzfristig orientierter Anleger.
-
Charttechnische Lage verbessert sich deutlich:
Die Aktie konnte sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20 und SMA50) zurückerobern. Damit hellt sich das Chartbild spürbar auf, die Fresenius SE Prognose ist kurzfristig neutral bis bullisch.
-
Bestätigung entscheidend für weiteres Aufwärtspotenzial:
Wird der Tagesschluss bestätigt, sind Anschlussgewinne in Richtung Jahreshoch und darüber möglich. Scheitert die Bestätigung, bleiben Rücksetzer bis zur SMA50 bzw. SMA200 ein zentrales Risikoszenario.
Per Xetra-Schluss am Dienstag (27.01.2026) konnten 18 DAX-Aktien Gewinne verbuchen, während 22 Werte mit Abschlägen schlossen. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Fresenius SE, deren Aktie um 3,29 Prozent zulegen konnte.
Ebenfalls stark präsentierten sich:
-
Rheinmetall mit einem Plus von 2,61 Prozent
-
Commerzbank mit einem Gewinn von 2,04 Prozent
Fresenius SE Aktie: Größter Tagesgewinner im DAX
Die Fresenius-Aktie (FRE) war per Xetra-Schluss der stärkste DAX Gewinner des Tages. Mit einem Kursanstieg von 3,29 Prozent setzte sich das Papier klar an die Spitze des Leitindex und rückte damit erneut in den Fokus der Anleger.
Fresenius SE Prognose – Chartcheck im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich, dass sich die Aktie nach dem Tief im April 2025 nachhaltig erholen konnte. Die Aufwärtsbewegung verlief wellenförmig. Zwar wurde das Jahreshoch Ende Oktober 2025 zunächst abverkauft, die Korrektur blieb jedoch überschaubar.
Nach einer längeren Konsolidierungsphase um 46 EUR setzte Mitte Dezember neues Kaufinteresse ein. In der Folge konnte die Aktie Mitte Januar ein neues Hoch bei 51,84 EUR ausbilden, das jedoch dynamisch korrigiert wurde.
Dabei fiel der Kurs kurzzeitig:
-
unter die SMA20 (48,21 EUR)
-
sowie unter die SMA50 (49,13 EUR)
Positiv zu werten ist, dass die Fresenius-Aktie rasch einen Richtungswechsel vollzog und mit einer langen grünen Tageskerze sowohl die SMA50 als auch die SMA20 zurückeroberte. Der Tagesschluss über der SMA20 hellt das Chartbild deutlich auf.
Fresenius SE Prognose Tageschart
-
Bestätigung des Vortagesschlusses: bullische Fortsetzung wahrscheinlich
-
Kursziele:
-
52,75 / 53,00 EUR
-
darüber hinaus 55,00 EUR
-
Wird der Vortagesschluss jedoch nicht bestätigt, droht eine erneute Korrektur. Entscheidend wäre dann ein Tagesschluss über der SMA50, um das Chartbild zumindest neutral zu halten.
Übergeordnete Einschätzung Daily – Fresenius SE Prognose:
neutral bis bullisch
YouTube Trading Videos
Fresenius SE Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart bewegte sich die Aktie in den vergangenen Handelswochen seitwärts um die SMA20 (49,02 EUR) und SMA50 (48,26 EUR). Nach Ausbildung eines neuen Hochs kam es zu dynamischen Gewinnmitnahmen, die den Kurs unter alle relevanten Durchschnittslinien führten.
Besonders auffällig:
-
kurzfristiger Halt an der SMA50
-
anschließender Rutsch unter die SMA200 (45,42 EUR)
In den letzten Handelstagen konnte die Aktie jedoch wieder deutlich an Momentum gewinnen. Der gestrige Handelstag brachte einen dynamischen Ausbruch über alle drei gleitenden Durchschnitte sowie einen Tagesschluss über der SMA50.
Fresenius SE Prognose 4h-Chart
-
kurzfristig positiv aufgehelltes Chartbild
-
mögliches Ziel: Schließen des offenen Gaps
-
darüber Potenzial bis zum Jahreshoch
Sollten heute Gewinnmitnahmen einsetzen, könnten Rücksetzer bis zur SMA200 erfolgen. Diese Linie fungierte zuletzt als Widerstand und könnte nun eine tragfähige Unterstützung darstellen.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Fresenius SE Prognose:
bullisch
Tagesprognose Fresenius SE
Markteinschätzung heute: aufwärts
Widerstände
-
49,77 EUR (GAP)
-
49,82 EUR
-
49,90 EUR
-
50,86 EUR
-
56,64 EUR
Unterstützungen
-
49,13 EUR
-
49,02 EUR
-
48,92 EUR
-
48,44 / 48,40 EUR
-
48,26 / 48,21 EUR
-
48,05 EUR
-
45,21 EUR
-
44,94 EUR (GAP)
-
42,21 EUR (GAP)
* Kursdaten per Xetra-Schluss
