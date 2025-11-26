- Heidelberg Materials war der klare DAX Gewinner
► Heidelberg Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI
✅ Drei Key Takeaways
-
Heidelberg Materials war der klare DAX Gewinner, stieg am 25.11.2025 um +6,90 % und markierte ein neues Jahreshoch bei 221,20 EUR.
-
Die Charttechnik bleibt bullisch: Solange die Aktie über der SMA20 notiert, bleiben Kursziele bei 230 EUR und 245 EUR realistisch.
-
Mehrere Unterstützungen stabilisieren den Trend, insbesondere SMA20 und SMA50 – erst ein Fall unter die SMA50 würde die positive Heidelberg Materials Prognose gefährden.
Zum Xetra-Schluss am 25.11.2025 präsentierte sich der DAX überwiegend freundlich: 35 Aktien lagen im Plus, nur 5 Titel wurden mit Abschlägen gehandelt.
Top-DAX Gewinner des Tages war eindeutig Heidelberg Materials, deren Aktie sich um +6,90 % verteuerte. Dahinter folgten Rheinmetall (+4,33 %) und Merck KGaA (+3,01 %).
Die Entwicklung macht Heidelberg Materials zum klaren DAX Gewinner – und liefert neue Impulse für eine aktualisierte Heidelberg Materials Prognose.
DAX Gewinner: Heidelberg Materials im Fokus
Die Heidelberg Materials Aktie (HEI) legte per Xetra-Schluss um 6,90 % zu und erzielte damit den größten Tagesgewinn im Leitindex.
Das Wertpapier markierte gleichzeitig ein neues Jahreshoch bei 221,20 EUR und ging direkt am Tageshoch aus dem Handel – ein klares Zeichen für kurzfristige Stärke.
Chartcheck & Analyse: Heidelberg Materials Prognose
Tageschart (Daily) – Aufwärtsimpuls klar intakt
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Aktie konnte sich seit Jahresbeginn sukzessive erholen und zeigte über Monate hinweg eine robuste technische Struktur:
-
Schnelle Erholung nach Rücksetzern
-
Juli: Seitwärtsphase mit neuem Hoch bei 212,50 EUR
-
August bis September: moderate Abgaben, kein Verlauf zurück zum Jahreshoch
-
Oktober: Rücksetzer bis 185 EUR, anschließend neue Aufwärtsdynamik
-
Jüngster Ausbruch über die 200-EUR-Marke
-
Neues Jahreshoch bei 221,20 EUR
Besonders auffällig:
Die Aktie bewegt sich seit zwei Handelswochen entlang der SMA20 (207,07 EUR) nach oben. Diese gleitende Durchschnittslinie fungiert derzeit als klarer Support.
Daily-Prognose: bullisch
Solange die HEI-Aktie über der SMA20 notiert, bleibt die Heidelberg Materials Prognose weiter aufwärtsgerichtet.
Mögliche übergeordnete Kursziele:
-
230 EUR
-
245 EUR
Wichtige Unterstützungen im Daily
-
SMA20: 207,07 EUR
-
SMA50: 199,66 EUR
Erst ein Schlusskurs unter der SMA50 würde das bullische Setup gefährden.
4-Stunden-Chart – kurzfristiger Trend unterstützt die Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigt sich ebenfalls eine klare Aufwärtsstruktur:
-
SMA200 bei 200,10 EUR blockierte zunächst den Anstieg
-
Nach deutlichem Pullback erfolgte der Ausbruch über die SMA200
-
Rücksetzer fanden Halt an SMA20 (211,11 EUR) und SMA50 (207,66 EUR)
-
Aktuell notiert der Kurs deutlich über der SMA20
4h-Prognose: bullisch
Solange die Aktie über der SMA20 notiert, könnten die im Daily genannten Anlaufziele weiter angesteuert werden.
Kurzfristige Unterstützungen im 4h-Chart
-
SMA20: 211,11 EUR
-
SMA50: 207,66 EUR
-
SMA200: 200,10 EUR
Ein Bruch der SMA50 würde die bullische Struktur stören.
Tagesprognose: aufwärts
Widerstände
-
230,00 EUR
-
245,00 EUR
-
275,00 EUR
Unterstützungen
-
210,86 EUR
-
210,68 EUR
-
207,66 EUR
-
207,07 EUR
-
206,18 EUR
-
200,10 EUR
-
199,66 EUR
-
185,97 EUR
