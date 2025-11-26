► Heidelberg Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI

✅ Drei Key Takeaways

Heidelberg Materials war der klare DAX Gewinner , stieg am 25.11.2025 um +6,90 % und markierte ein neues Jahreshoch bei 221,20 EUR .

Die Charttechnik bleibt bullisch : Solange die Aktie über der SMA20 notiert, bleiben Kursziele bei 230 EUR und 245 EUR realistisch.

Mehrere Unterstützungen stabilisieren den Trend, insbesondere SMA20 und SMA50 – erst ein Fall unter die SMA50 würde die positive Heidelberg Materials Prognose gefährden.

DieAktie konnte sich zu Jahresbeginn sukzessive erholen. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie die Rücksetzer relativ schnell kompensieren und nachfolgend weiter aufwärtslaufen konnte. Im Juli ging es in einer Seitwärtsbox weiter, wobei es das Papier geschafft hat ein neues Hoch (212,50 EUR) zu formatieren. Mitte August stellten sich moderate Abgaben ein, die Aktie hat es im Rücklauf im September aber nicht geschafft, sich wieder an das Jahreshoch zu schieben. Anfang Oktober hat die Aktie den Rücksetzer an die 185 EUR genutzt, um wieder Schwung zu nehmen, allerdings blieb die Dynamik zunächst aus.

Zum Xetra-Schluss am 25.11.2025 präsentierte sich der DAX überwiegend freundlich: 35 Aktien lagen im Plus, nur 5 Titel wurden mit Abschlägen gehandelt.

Top-DAX Gewinner des Tages war eindeutig Heidelberg Materials, deren Aktie sich um +6,90 % verteuerte. Dahinter folgten Rheinmetall (+4,33 %) und Merck KGaA (+3,01 %).

Die Entwicklung macht Heidelberg Materials zum klaren DAX Gewinner – und liefert neue Impulse für eine aktualisierte Heidelberg Materials Prognose.

DAX Gewinner: Heidelberg Materials im Fokus

Die Heidelberg Materials Aktie (HEI) legte per Xetra-Schluss um 6,90 % zu und erzielte damit den größten Tagesgewinn im Leitindex.

Das Wertpapier markierte gleichzeitig ein neues Jahreshoch bei 221,20 EUR und ging direkt am Tageshoch aus dem Handel – ein klares Zeichen für kurzfristige Stärke.

Chartcheck & Analyse: Heidelberg Materials Prognose

Tageschart (Daily) – Aufwärtsimpuls klar intakt

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Aktie konnte sich seit Jahresbeginn sukzessive erholen und zeigte über Monate hinweg eine robuste technische Struktur:

Schnelle Erholung nach Rücksetzern

Juli: Seitwärtsphase mit neuem Hoch bei 212,50 EUR

August bis September: moderate Abgaben, kein Verlauf zurück zum Jahreshoch

Oktober: Rücksetzer bis 185 EUR , anschließend neue Aufwärtsdynamik

Jüngster Ausbruch über die 200-EUR-Marke

Neues Jahreshoch bei 221,20 EUR

Besonders auffällig:

Die Aktie bewegt sich seit zwei Handelswochen entlang der SMA20 (207,07 EUR) nach oben. Diese gleitende Durchschnittslinie fungiert derzeit als klarer Support.

Daily-Prognose: bullisch

Solange die HEI-Aktie über der SMA20 notiert, bleibt die Heidelberg Materials Prognose weiter aufwärtsgerichtet.

Mögliche übergeordnete Kursziele:

230 EUR

245 EUR

Wichtige Unterstützungen im Daily

SMA20: 207,07 EUR

SMA50: 199,66 EUR

Erst ein Schlusskurs unter der SMA50 würde das bullische Setup gefährden.

4-Stunden-Chart – kurzfristiger Trend unterstützt die Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich ebenfalls eine klare Aufwärtsstruktur:

SMA200 bei 200,10 EUR blockierte zunächst den Anstieg

Nach deutlichem Pullback erfolgte der Ausbruch über die SMA200

Rücksetzer fanden Halt an SMA20 (211,11 EUR) und SMA50 (207,66 EUR)

Aktuell notiert der Kurs deutlich über der SMA20

4h-Prognose: bullisch

Solange die Aktie über der SMA20 notiert, könnten die im Daily genannten Anlaufziele weiter angesteuert werden.

Kurzfristige Unterstützungen im 4h-Chart

SMA20: 211,11 EUR

SMA50: 207,66 EUR

SMA200: 200,10 EUR

Ein Bruch der SMA50 würde die bullische Struktur stören.

Tagesprognose: aufwärts

Widerstände

230,00 EUR

245,00 EUR

275,00 EUR

Unterstützungen

210,86 EUR

210,68 EUR

207,66 EUR

207,07 EUR

206,18 EUR

200,10 EUR

199,66 EUR

185,97 EUR

AKTIEN GRATIS HANDELN!*