DAX Gewinner am Dienstag: MTU Aero Engines Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Einleitung Die MTU Aktie gehörte am 30.09.2025 zu den stärksten DAX-Gewinnern. Mit einem Kursplus von 4,57 % stach das Papier heraus und weckte das Interesse vieler Anleger. Nach einer längeren Konsolidierung zeigt das Chartbild nun wieder klare Stärke. Doch stellt sich die Frage: Sollte man jetzt MTU Aktien kaufen oder auf eine Bestätigung des Aufwärtstrends warten? ► MTU Aero Engines ISIN: DE000A0D9PT0 | WKN: A0D9PT | Ticker: MTX.DE ✅ Drei Key Takeaways 📈 Starker Kursanstieg & bullisches Chartbild MTU Aktie mit Tagesgewinn von +4,57 %

Neues Jahreshoch bei 395,40 EUR markiert

Rücksetzer wurden regelmäßig zurückgekauft – Zeichen für hohe Nachfrage 📊 Technische Indikatoren sprechen für Stärke Aktie wieder über SMA20, SMA50 und SMA200 etabliert

Wichtige Unterstützung: 373–375 EUR

Solange Schlusskurse über SMA50 (373,46 EUR), bleibt das Bild klar bullisch 🚀 Chancen auf neue Hochs – Risiken im Blick behalten Nächstes Ziel: 425–445 EUR bei weiterem Ausbruch

Rücksetzer könnten an SMA50 und SMA200 aufgefangen werden

📊 Fundamentaldaten zur MTU Aktie (Stand 30.09.2025) Kennzahl Wert Tagesgewinn +4,57 % Letztes Jahreshoch 395,40 EUR Wichtige Supports 373–375 EUR Widerstände 425 / 445 EUR Prognose Bullisch MTU Aero Engines Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: MTU Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die MTU Aktie hat nach einer Konsolidierungsphase wieder Stärke gezeigt und könnte bei Bestätigung des Trends neue Hochs anvisieren. Für Trader bietet sich ein klar definiertes Chancen-Risiko-Profil mit Unterstützungen um die 373–375 EUR. Wer Aktien kaufen möchte, sollte Rücksetzer nutzen oder auf den Ausbruch über die 395 EUR-Marke warten. Für langfristig orientierte Anleger bleibt MTU ein interessanter DAX-Titel mit weiterem Aufwärtspotenzial. MTU Aero Engines Aktie Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

