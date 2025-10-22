- MTU ist der klare DAX Gewinner vom 21. Oktober 2025
- Die technische MTU Prognose bleibt positiv
- Kurzfristig bullische Signale im Chartbild
- MTU ist der klare DAX Gewinner vom 21. Oktober 2025
- Die technische MTU Prognose bleibt positiv
- Kurzfristig bullische Signale im Chartbild
Einleitung
Die Aktie formatierte Ende Mai bei 361,20 EUR zwar ein neues Hoch, die Notierungen bröckelten nachfolgend etwas ab, die Aktie konnte sich aber rasch stabilisieren und wieder aufwärtsschieben. Das Wertpapier formatierte nachfolgend bei 395,40 EUR ein neues Jahreshoch. Es stellten sich Rücksetzer ein, diese wurden aber direkt wieder zurückgekauft, allerdings hat es das Wertpapier nicht vermocht, sich wieder an das Jahreshoch zu schieben. Anfang September stellte sich deutlichere Schwäche ein. Die Aktie setzte bis an die 350 EUR-Marke zurück und konsolidierte lange. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie im Oktober wieder erholen und an ein neues Jahreshoch (399,00 EUR) laufen konnte. Dieses Hoch wurde erneut zu Gewinnmitnahmen genutzt. Das Papier gab im Handelsverlauf nach, konnte bereits in der letzten Handelswoche einen Richtungswechsel abbilden und sich im Handelsverlauf gestern dynamisch erholen.
► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX
✅ Drei Key Takeaways
-
MTU ist der klare DAX Gewinner vom 21. Oktober 2025 – die Aktie legte per Xetra-Schluss um +4,62 % zu und übertraf damit alle anderen DAX-Werte.
-
Die technische MTU Prognose bleibt positiv – solange der Kurs oberhalb der SMA20 (382 EUR) und SMA50 (376 EUR) bleibt, besteht Potenzial für einen erneuten Anlauf auf das Jahreshoch bei 399 EUR.
-
Kurzfristig bullische Signale im Chartbild – gelingt der nachhaltige Ausbruch über 384 EUR, könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung 425 – 445 EUR fortgesetzt werden.
Am Dienstag (21.10.2025) zählte MTU Aero Engines (MTX) zu den klaren DAX Gewinnern. Insgesamt schlossen 26 der 40 DAX-Aktien im Plus, während 14 Werte mit Abschlägen endeten. Die MTU Aktie verteuerte sich per Xetra-Schluss um +4,62 % und führte damit die Gewinnerliste an. Auch Infineon (+3,35 %) und adidas (+2,05 %) zeigten sich stark.
📊 MTU Prognose & Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die MTU Aktie zeigte zuletzt eine deutliche Erholungstendenz. Nachdem im Mai ein Hoch bei 361,20 EUR markiert wurde, konsolidierte die Aktie kurzzeitig, um sich anschließend wieder dynamisch zu erholen. Das neue Jahreshoch bei 395,40 EUR wurde im Oktober auf 399,00 EUR ausgedehnt.
Nach Gewinnmitnahmen kam es zu Rücksetzern bis zur SMA50 (376,45 EUR), die jedoch rasch zurückgekauft wurden. Aktuell testet die Aktie sowohl die SMA20 (382,25 EUR) als auch die SMA50. Gelingt der nachhaltige Ausbruch über diese Linien, dürfte sich der Aufwärtstrend fortsetzen.
MTU Prognose Daily (Tageschart): neutral / bullisch
Wichtige Marken:
-
Widerstände: 382,25 / 384,77 / 388,30 (GAP) / 399,00 / 425,00 / 445,00
-
Unterstützungen: 379,63 / 376,45 / 374,48 / 370,13 / 360,10 / 348,60
⏱️ MTU Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart hat die MTU Aktie ihr Jahreshoch bestätigt und anschließend korrigiert. Nach dem Rutsch unter die SMA200 (376,31 EUR) konnte sie sich gestern dynamisch erholen und über die SMA20 sowie SMA200 steigen.
Das Chartbild hat sich damit klar aufgehellt – ein positives Signal für kurzfristig orientierte Anleger.
MTU Prognose 4h-Chart: neutral
Tagesprognose: aufwärts
Sollte die Aktie heute über die SMA50 (384,77 EUR) ausbrechen und sich darüber stabilisieren, besteht realistische Chance, das Jahreshoch bei 399,00 EUR erneut anzulaufen. Rücksetzer dürften sich im Bereich SMA20/SMA200 stabilisieren, solange diese Linien verteidigt werden.
🧭 Fazit – DAX Gewinner MTU mit positiver Tendenz
Die MTU Aktie bleibt einer der spannendsten DAX Gewinner im Oktober 2025. Die technische Lage spricht aktuell für eine bullische MTU Prognose, sofern die jüngste Erholung bestätigt wird. Anleger sollten die Kursbereiche um 382 EUR bis 385 EUR im Auge behalten – ein Ausbruch könnte die nächste Aufwärtswelle einleiten.
AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:
- Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!
- Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten
- Details und Teilnahmebedingungen über den Link
BÖRSE HEUTE: US-Indizes auf Rekordhoch – DAX stabil, Inflation fällt (24.10.2025)
Procter & Gamble Aktie im Fokus – Umsatzwachstum trotz Preisdruck und Tarifen
Tesla Aktie fällt nach „Mad Max“-Update – US-Behörde NHTSA ermittelt
Intel Aktie im Aufwind – Q3-Zahlen über Erwartungen
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.