Die Aktie formatierte Ende Mai bei 361,20 EUR zwar ein neues Hoch, die Notierungen bröckelten nachfolgend etwas ab, die Aktie konnte sich aber rasch stabilisieren und wieder aufwärtsschieben. Das Wertpapier formatierte nachfolgend bei 395,40 EUR ein neues Jahreshoch. Es stellten sich Rücksetzer ein, diese wurden aber direkt wieder zurückgekauft, allerdings hat es das Wertpapier nicht vermocht, sich wieder an das Jahreshoch zu schieben. Anfang September stellte sich deutlichere Schwäche ein. Die Aktie setzte bis an die 350 EUR-Marke zurück und konsolidierte lange. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie im Oktober wieder erholen und an ein neues Jahreshoch (399,00 EUR) laufen konnte. Dieses Hoch wurde erneut zu Gewinnmitnahmen genutzt. Das Papier gab im Handelsverlauf nach, konnte bereits in der letzten Handelswoche einen Richtungswechsel abbilden und sich im Handelsverlauf gestern dynamisch erholen.

► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX

✅ Drei Key Takeaways

MTU ist der klare DAX Gewinner vom 21. Oktober 2025 – die Aktie legte per Xetra-Schluss um +4,62 % zu und übertraf damit alle anderen DAX-Werte.

Die technische MTU Prognose bleibt positiv – solange der Kurs oberhalb der SMA20 (382 EUR) und SMA50 (376 EUR) bleibt, besteht Potenzial für einen erneuten Anlauf auf das Jahreshoch bei 399 EUR .

Kurzfristig bullische Signale im Chartbild – gelingt der nachhaltige Ausbruch über 384 EUR, könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung 425 – 445 EUR fortgesetzt werden.

Am Dienstag (21.10.2025) zählte MTU Aero Engines (MTX) zu den klaren DAX Gewinnern. Insgesamt schlossen 26 der 40 DAX-Aktien im Plus, während 14 Werte mit Abschlägen endeten. Die MTU Aktie verteuerte sich per Xetra-Schluss um +4,62 % und führte damit die Gewinnerliste an. Auch Infineon (+3,35 %) und adidas (+2,05 %) zeigten sich stark.

📊 MTU Prognose & Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die MTU Aktie zeigte zuletzt eine deutliche Erholungstendenz. Nachdem im Mai ein Hoch bei 361,20 EUR markiert wurde, konsolidierte die Aktie kurzzeitig, um sich anschließend wieder dynamisch zu erholen. Das neue Jahreshoch bei 395,40 EUR wurde im Oktober auf 399,00 EUR ausgedehnt.

Nach Gewinnmitnahmen kam es zu Rücksetzern bis zur SMA50 (376,45 EUR), die jedoch rasch zurückgekauft wurden. Aktuell testet die Aktie sowohl die SMA20 (382,25 EUR) als auch die SMA50. Gelingt der nachhaltige Ausbruch über diese Linien, dürfte sich der Aufwärtstrend fortsetzen.

MTU Prognose Daily (Tageschart): neutral / bullisch

Wichtige Marken:

Widerstände: 382,25 / 384,77 / 388,30 (GAP) / 399,00 / 425,00 / 445,00

Unterstützungen: 379,63 / 376,45 / 374,48 / 370,13 / 360,10 / 348,60

⏱️ MTU Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart hat die MTU Aktie ihr Jahreshoch bestätigt und anschließend korrigiert. Nach dem Rutsch unter die SMA200 (376,31 EUR) konnte sie sich gestern dynamisch erholen und über die SMA20 sowie SMA200 steigen.

Das Chartbild hat sich damit klar aufgehellt – ein positives Signal für kurzfristig orientierte Anleger.

MTU Prognose 4h-Chart: neutral

Tagesprognose: aufwärts

Sollte die Aktie heute über die SMA50 (384,77 EUR) ausbrechen und sich darüber stabilisieren, besteht realistische Chance, das Jahreshoch bei 399,00 EUR erneut anzulaufen. Rücksetzer dürften sich im Bereich SMA20/SMA200 stabilisieren, solange diese Linien verteidigt werden.

🧭 Fazit – DAX Gewinner MTU mit positiver Tendenz

Die MTU Aktie bleibt einer der spannendsten DAX Gewinner im Oktober 2025. Die technische Lage spricht aktuell für eine bullische MTU Prognose, sofern die jüngste Erholung bestätigt wird. Anleger sollten die Kursbereiche um 382 EUR bis 385 EUR im Auge behalten – ein Ausbruch könnte die nächste Aufwärtswelle einleiten.

