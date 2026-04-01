DAX Gewinner: MTU Aktie mit starkem Plus - MTU Prognose bleibt bärisch

Das Wichtigste in Kürze MTU Aktie ist aktueller Spitzenreiter der DAX Gewinner

MTU Prognose bleibt im Gesamtbild bärisch

Kurzfristige Erholung möglich

Zum Xetra-Schluss am 31.03.2026 präsentierte sich der DAX insgesamt freundlich: 34 Aktien beendeten den Handelstag im Plus, lediglich 6 Werte mussten Abschläge hinnehmen. An der Spitze der DAX Gewinner stand die MTU Aktie mit einem Tagesgewinn von 4,34 Prozent. Ebenfalls stark zeigten sich Infineon (+3,75 Prozent) und Rheinmetall (+3,40 Prozent). Die deutliche Outperformance macht die MTU Aktie aktuell besonders interessant für Anleger, die gezielt nach starken Einzelwerten im DAX suchen. ► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX ⚡ Key Takeaways MTU Aktie ist aktueller Spitzenreiter der DAX Gewinner mit +4,34 Prozent, trotz insgesamt gemischtem Marktumfeld.

mit +4,34 Prozent, trotz insgesamt gemischtem Marktumfeld. MTU Prognose bleibt im Gesamtbild bärisch , da wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) unterschritten wurden.

, da wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) unterschritten wurden. Kurzfristige Erholung möglich, aber nur oberhalb der SMA20 mit Potenzial Richtung 323–332 EUR nachhaltig stabilisierend. MTU Aktie im Fokus der DAX Gewinner Die MTU Aktie (MTX) konnte sich per Xetra-Schluss um 4,34 Prozent verbessern und war damit der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern. Trotz der positiven Tagesentwicklung bleibt das übergeordnete Chartbild jedoch angespannt. MTU Prognose: Tageschart signalisiert weiter Schwäche Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ein Blick auf den Tageschart zeigt, dass der Rücksetzer im November zunächst als Kaufgelegenheit genutzt wurde. Die Aktie konnte über die Marke von 400 EUR steigen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. In der Folge verlor das Papier innerhalb weniger Wochen rund 25 Prozent an Wert. Wichtige technische Entwicklungen: Die SMA20 (327,48 EUR) und SMA50 (358,81 EUR) wurden Ende Februar unterschritten

Auch die SMA200 (368,43 EUR) konnte keinen nachhaltigen Halt bieten

Die Aktie hat sich unterhalb der SMA20 etabliert Diese Konstellation spricht klar für ein bärisches Gesamtbild. MTU Prognose (Daily): Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt der Abwärtstrend intakt

Mögliche Kursziele auf der Unterseite: 279,60 EUR (Gap) 266,50 EUR

Eine technische Erholung wäre erst dann belastbar, wenn die Aktie das Gap bei 332,10 EUR schließt und sich darüber stabilisiert. YouTube Trading Videos MTU Prognose im 4h Chart: Kurzfristige Stabilisierung möglich Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h Chart zeigt sich ein etwas differenzierteres Bild. Die Aktie konnte sich zuletzt wieder über die SMA20 (307,86 EUR) schieben und dort schließen. Wichtige Szenarien: Bullishes Szenario: Stabilisierung über der SMA20

Anstieg in Richtung SMA50 (323,39 EUR) Bärisches Szenario: Rückfall unter die SMA20

Fortsetzung der Abwärtsbewegung mit Zielen aus dem Tageschart Wichtige Marken für die MTU Aktie Widerstände: 323,39 EUR

327,48 EUR

330,74 EUR

332,10 EUR (Gap)

358,81 EUR

363,40 EUR

368,43 EUR

378,50 EUR (Gap) Unterstützungen: 307,20 EUR

300,86 EUR

293,00 EUR

279,60 EUR (Gap)

266,50 EUR

249,60 EUR Fazit: DAX Gewinner mit kurzfristiger Stärke, aber schwachem Trend Die MTU Aktie gehört aktuell klar zu den DAX Gewinnern, zeigt jedoch trotz der jüngsten Erholung weiterhin ein übergeordnet schwaches Chartbild. Die MTU Prognose bleibt daher kurzfristig vorsichtig, mit Chancen auf eine technische Gegenbewegung, solange die SMA20 verteidigt werden kann. Langfristig entscheidend bleibt jedoch die Rückeroberung zentraler Widerstandsbereiche, um das bärische Szenario nachhaltig zu neutralisieren. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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