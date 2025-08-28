KEY TAKEAWAYS Das Tageschart ist nach wie vor bärisch zu interpretieren. Sollten sich Entlastungsbewegungen einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA20 gehen. Im Tageschart ist erkennbar, dass das Papier zuletzt an dieser Linie Probleme hatte weiterzukommen. ► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP DAX Gewinner am 27.08.2025: SAP Aktie vorne Zum Xetra-Schluss am 27.08.2025 standen 13 DAX-Aktien im Plus, während 27 Werte Verluste verzeichneten.

Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der SAP Aktie, die sich um +1,83 % verteuerte. Dahinter folgten Merck mit +0,70 % und Porsche VZ mit +0,56 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die SAP Aktie war damit der größte Gewinner des Tages. Bemerkenswert: Noch am Vortag gehörte sie zu den stärksten Verlierern im DAX 40. Chartcheck – SAP Aktie im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich, dass die SAP Aktie seit Mitte 2024 eine deutliche Aufwärtsdynamik entwickelt hat. Rücksetzer wurden regelmäßig zurückgekauft. Mitte Februar 2025 markierte die Aktie ein Hoch bei 282,55 EUR, bevor Schwäche den Kurs unter die wichtigen gleitenden Durchschnitte drückte: SMA20 : aktuell 240,35 EUR

SMA50 : aktuell 249,74 EUR

SMA200: aktuell 250,35 EUR Die SMA200 fungierte mehrfach als Support, bevor auch diese Linie dynamisch aufgegeben wurde. Seitdem konsolidiert die Aktie. Das Chartbild bleibt bärisch, solange die SAP Aktie unter der SMA20 notiert. Weitere Rücksetzer bis zum Gap-Close bei 222,95 EUR sind möglich. Prognose Daily: bärisch – kurzfristige Erholungen möglich bis SMA20/SMA50/SMA200. Chartcheck – SAP Aktie im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h-Chart ist die Seitwärtsphase deutlich sichtbar. Die SAP Aktie stabilisierte sich mehrfach an der SMA20 (233,52 EUR) und SMA50 (239,55 EUR), konnte aber keinen nachhaltigen Ausbruch nach oben etablieren. Überwindet die Aktie nachhaltig die SMA50, könnte sich das Bild aufhellen und eine Bewegung in Richtung SMA200 bei 253,31 EUR folgen.

Unterhalb der SMA20 drohen hingegen neue Rücksetzer bis 222,95 EUR. Prognose 4h-Chart: bärisch bis neutral

Tagesprognose: moderat aufwärts Wichtige Unterstützungen und Widerstände – SAP Aktie Widerstände: 239,55 | 240,74 | 241,84 | 248,75 (Gap) | 249,74 | 250,35 | 253,31 | 255,05 (Gap) | 259,00 (Gap) | 274,50

Unterstützungen: 233,52 | 233,38 | 232,77 | 230,90 | 222,95 (Gap) | 211,00 | 199,66 | 195,40 (Gap) Fazit: SAP Aktie bleibt im Fokus der DAX Gewinner Die SAP Aktie hat am 27.08.2025 eindrucksvoll gezeigt, dass sie trotz vorangegangener Schwäche wieder an die Spitze der DAX Gewinner aufsteigen kann. Charttechnisch bleibt das Bild kurzfristig bärisch, doch eine Stabilisierung über den gleitenden Durchschnitten könnte neue Impulse nach oben freisetzen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.