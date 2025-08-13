KEY TAKEAWAYS
Wesentlich wird sein, ob der Tagesschluss von gestern heute im Handel bestätigt wird. Ist dies der Fall, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze aufwärts gehen. Diese könnte bis in den Bereich der SMA50 laufen. Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie beim letzten Versuch diese Linie zu überwinden gescheitert ist. Sollte diese Linie somit im Handel heute angelaufen werden, so sollten die Notierungen im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden.
► Sartorius ISIN: DE0007165631 | WKN: 716563 | Ticker: SRT3
Am Dienstag, dem 12. August 2025, schloss der DAX mit 19 Aktien im Plus und 11 im Minus. Die Gewinnerliste im DAX führte klar die Sartorius Aktie an. Sie legte per Xetra-Schluss um 7,41 Prozent zu und war damit der Top-DAX Gewinner des Tages.
Weitere starke Werte waren Infineon (+4,21 %) und Siemens Energy (+4,20 %).
Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los!Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen
Sartorius Aktie – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Sartorius Aktie bewegte sich bis Ende Januar 2025 seitwärts in einer engen Spanne. Ende Januar kam es zu einem GAP up nahe 230 EUR, das jedoch rasch geschlossen wurde. Anschließend fiel die Aktie zurück in die Seitwärtsrange und brach nach unten aus.
Das Jahrestief von 135,20 EUR wurde schnell zurückgekauft, woraufhin der Kurs erneut in die Box zurückkehrte. Trotz zwischenzeitlicher Erholung dominierte ab Juli wieder Schwäche, inklusive GAP down unter 150 EUR. In den letzten vier Handelstagen stabilisierte sich das Papier und legte am 12.08.2025 deutlich zu.
Technisch konnte die Aktie im gestrigen Handel die SMA20 (157,83 EUR) zurückerobern. Entscheidend wird nun, ob der gestrige Schlusskurs bestätigt wird – dann wäre ein Anstieg bis an die SMA50 (167,04 EUR) möglich. Ein Scheitern könnte hingegen zu einem Rückfall unter die SMA20 und in Richtung des GAP-Bereichs bei 151,40 EUR führen.
Übergeordnete Einschätzung (Daily): bärisch / neutral
Sartorius Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart reichte die Schwächephase bis Anfang April an die Marke von 135 EUR. Darauf folgte eine Erholung über die SMA20 (150,09 EUR) und SMA50 (154,94 EUR) bis an die SMA200 (169,99 EUR). Mehrfach scheiterte die Aktie jedoch an dieser wichtigen Durchschnittslinie.
Erst im Bereich von 145 EUR gelang eine Wende. Im gestrigen Handel überschritt die Sartorius Aktie die SMA50 – ein positives Signal, sofern der Kurs sich dort halten kann.
Ziele auf der Oberseite liegen an der SMA200, während Rücksetzer an der SMA50 oder SMA20 Unterstützung finden könnten.
Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart): neutral
Tagesprognose: aufwärts
Wichtige Chartmarken der Sartorius Aktie
Widerstände: 165,20 | 167,04 | 169,99 | 179,74 | 182,00 | 183,20 | 187,40 | 189,60
Unterstützungen: 159,21 | 157,83 | 154,94 | 153,70 | 151,00 (GAP) | 150,09
Fazit:
Am 12.08.2025 war die Sartorius Aktie der klare DAX Gewinner. Mit einem Plus von 7,41 % im Tagesverlauf und einem charttechnischen Rebound über die SMA20 besteht kurzfristig Potenzial für weitere Anstiege – sofern wichtige Widerstände überwunden werden. Trader sollten die Marken im Bereich der SMA50 und SMA200 genau beobachten.
AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:
- Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!
- Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten
- Details und Teilnahmebedingungen über den Link
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.