Wesentlich wird sein, ob der Tagesschluss von gestern heute im Handel bestätigt wird. Ist dies der Fall, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze aufwärts gehen. Diese könnte bis in den Bereich der SMA50 laufen. Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie beim letzten Versuch diese Linie zu überwinden gescheitert ist. Sollte diese Linie somit im Handel heute angelaufen werden, so sollten die Notierungen im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden.

► Sartorius ISIN: DE0007165631 | WKN: 716563 | Ticker: SRT3

Am Dienstag, dem 12. August 2025, schloss der DAX mit 19 Aktien im Plus und 11 im Minus. Die Gewinnerliste im DAX führte klar die Sartorius Aktie an. Sie legte per Xetra-Schluss um 7,41 Prozent zu und war damit der Top-DAX Gewinner des Tages.

Weitere starke Werte waren Infineon (+4,21 %) und Siemens Energy (+4,20 %).

Sartorius Aktie – Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Sartorius Aktie bewegte sich bis Ende Januar 2025 seitwärts in einer engen Spanne. Ende Januar kam es zu einem GAP up nahe 230 EUR, das jedoch rasch geschlossen wurde. Anschließend fiel die Aktie zurück in die Seitwärtsrange und brach nach unten aus.

Das Jahrestief von 135,20 EUR wurde schnell zurückgekauft, woraufhin der Kurs erneut in die Box zurückkehrte. Trotz zwischenzeitlicher Erholung dominierte ab Juli wieder Schwäche, inklusive GAP down unter 150 EUR. In den letzten vier Handelstagen stabilisierte sich das Papier und legte am 12.08.2025 deutlich zu.

Technisch konnte die Aktie im gestrigen Handel die SMA20 (157,83 EUR) zurückerobern. Entscheidend wird nun, ob der gestrige Schlusskurs bestätigt wird – dann wäre ein Anstieg bis an die SMA50 (167,04 EUR) möglich. Ein Scheitern könnte hingegen zu einem Rückfall unter die SMA20 und in Richtung des GAP-Bereichs bei 151,40 EUR führen.

Übergeordnete Einschätzung (Daily): bärisch / neutral

Sartorius Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart reichte die Schwächephase bis Anfang April an die Marke von 135 EUR. Darauf folgte eine Erholung über die SMA20 (150,09 EUR) und SMA50 (154,94 EUR) bis an die SMA200 (169,99 EUR). Mehrfach scheiterte die Aktie jedoch an dieser wichtigen Durchschnittslinie.

Erst im Bereich von 145 EUR gelang eine Wende. Im gestrigen Handel überschritt die Sartorius Aktie die SMA50 – ein positives Signal, sofern der Kurs sich dort halten kann.

Ziele auf der Oberseite liegen an der SMA200, während Rücksetzer an der SMA50 oder SMA20 Unterstützung finden könnten.

Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart): neutral

Tagesprognose: aufwärts

Wichtige Chartmarken der Sartorius Aktie

Widerstände: 165,20 | 167,04 | 169,99 | 179,74 | 182,00 | 183,20 | 187,40 | 189,60

Unterstützungen: 159,21 | 157,83 | 154,94 | 153,70 | 151,00 (GAP) | 150,09

Fazit:

Am 12.08.2025 war die Sartorius Aktie der klare DAX Gewinner. Mit einem Plus von 7,41 % im Tagesverlauf und einem charttechnischen Rebound über die SMA20 besteht kurzfristig Potenzial für weitere Anstiege – sofern wichtige Widerstände überwunden werden. Trader sollten die Marken im Bereich der SMA50 und SMA200 genau beobachten.

