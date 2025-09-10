KEY TAKEAWAYS
Aktuell versucht die Aktie über die SMA50 zu laufen, was allerdings problematisch erscheint. Die Tageskerzen bzw. die Dochte gehen über diese Linie, der Anteilsschein hat es aber bisher noch nicht vermocht eine vollständige Tageskerze über dieser Linie abzubilden.
► Sartorius ISIN: DE0007165631 | WKN: 716563 | Ticker: SRT3
DAX Gewinner am 09.09.2025 – Sartorius Aktie an der Spitze
Am gestrigen Dienstag (09.09.2025) zeigte sich der DAX gemischt: 17 Aktien notierten im Plus, 23 Werte im Minus. Ganz oben auf der Gewinnerliste der DAX Gewinner stand die Sartorius Aktie (SRT), die per Xetra-Schluss 2,49 Prozent zulegen konnte. Dahinter folgten die Deutsche Bank mit einem Plus von 1,93 Prozent sowie Siemens Energy mit einem Anstieg von 1,89 Prozent.
Damit war die Sartorius Aktie der klare DAX Gewinner des Tages und rückte in den Fokus vieler Anleger.
Chartanalyse Sartorius Aktie – Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Sartorius Aktie bewegte sich seit Ende Januar 2025 zunächst in einer engen Seitwärtsrange („Box“). Nach einem Gap-up in Richtung 230 EUR fiel die Aktie wieder zurück, unterschritt zwischenzeitlich die 170 EUR und markierte ein Jahrestief bei 135,20 EUR.
Nach dieser Korrektur erholte sich das Papier, konnte jedoch weder über der SMA200 (177,23 EUR) noch über der SMA50 (162,80 EUR) nachhaltig Fuß fassen. Mehrere Versuche, sich über diesen wichtigen Durchschnittslinien zu etablieren, scheiterten.
Aktuell zeigt die Aktie erhöhte Volatilität. Ein erneuter Durchbruch über die SMA50 könnte kurzfristig Aufwärtspotenzial eröffnen. Erst ein klarer Anstieg über die SMA200 würde das Chartbild wieder bullisch erscheinen lassen. Bleibt die Aktie jedoch unter der SMA20 (160,70 EUR), droht ein Rückfall in Richtung des Gaps bei 151,40 EUR oder gar zum Jahrestief bei 135,20 EUR.
Übergeordnete Einschätzung Daily: bärisch
Sartorius Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart zeigt sich, dass die SMA200 (165,12 EUR) eine entscheidende Widerstandslinie darstellt. Mehrere Anläufe scheiterten, was den Druck auf die Sartorius Aktie hochhält.
Kurzfristig konnte das Papier wieder über die SMA20 und SMA50 steigen, was das Chartbild leicht aufgehellt hat. Ein nachhaltiges Halten über diesen Linien könnte einen erneuten Test der SMA200 ermöglichen. Wird diese Zone aber erneut abgewiesen, droht eine Fortsetzung der Schwäche.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: neutral
Tagesprognose: aufwärts
Unterstützungen und Widerstände
-
Widerstände: 162,80 | 163,46 | 165,12 | 177,27
-
Unterstützungen: 160,89 | 160,70 | 160,49 | 150,40 (Gap) | 142,20 | 135,20
Fazit: Sartorius Aktie bleibt DAX Gewinner, aber charttechnisch angeschlagen
Die Sartorius Aktie war am 09.09.2025 der größte DAX Gewinner, doch aus charttechnischer Sicht bleibt das Bild angeschlagen. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die SMA50 und vor allem die SMA200 nachhaltig zu überwinden. Andernfalls könnte die Schwäche zurückkehren und die Aktie in Richtung Jahrestief drücken.
Für Trader und Anleger bleibt die Sartorius Aktie daher aktuell spannend – mit Chancen auf eine Erholung, aber auch erhöhtem Risiko.
