KEY TAKEAWAYS Die Aktie hat mit der dynamischen Bewegung gestern ein Lebenszeichen gesendet. Wesentlich ist aber, dass der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Ist dies der Fall, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze aufwärts gehen. ► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR Dax Gewinner am 26.08.2025 – Siemens Energy Aktie mit starkem Tagesplus Per Xetra-Schluss notierten am Dienstag, dem 26. August 2025, 17 Aktien im Plus und 23 Werte im Minus.

Die Gewinnerliste im DAX wurde von der Siemens Energy Aktie angeführt, die sich um 3,05 Prozent verteuerte. Dahinter folgten Bayer mit +1,83 % und E.ON mit +1,68 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Siemens Energy Aktie – Top Dax Gewinner des Tages Die Siemens Energy Aktie (ENR) war gestern der klare Dax Gewinner: Mit einem Kursplus von 3,05 % erreichte das Papier den größten Tagesgewinn im Leitindex. Bemerkenswert: Am Vortag hatte Siemens Energy noch die Liste der Tagesverlierer angeführt. Chartanalyse Daily (Tageschart) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich seit September 2024 ein anhaltendes Kaufinteresse. Rücksetzer wurden mehrfach an der SMA20 (96,87 EUR) aufgefangen. Nach dem GAP-up über die 45-EUR-Marke im November 2024 setzte sich die Siemens Energy Aktie weiter nach oben durch, überwand die 50 EUR und erreichte ein Jahreshoch bei 104,75 EUR.

Aktuell liegt der Fokus auf der SMA50 (94,38 EUR). Gestern sendete die Aktie ein technisches Lebenszeichen, das allerdings heute bestätigt werden muss. Gelingt der Ausbruch über die SMA20, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Erholung bis in Richtung Jahreshoch fortsetzen kann. Chartanalyse 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h-Chart zeigt sich ein ähnliches Bild: Nach einem GAP-up Ende April konnte sich die Siemens Energy Aktie mehrfach an der SMA20 und SMA50 stabilisieren. Ein kurzfristiger Rücksetzer führte bis an die SMA200 (92,33 EUR), die gestern wieder zurückerobert wurde.

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 wäre ein bullisches Signal mit Zielrichtung Jahreshoch. Fällt die Aktie hingegen erneut unter die SMA200, droht eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich von 82 EUR. Prognose Daily Einschätzung: neutral bis bullisch

4h Einschätzung: neutral

Tagesprognose: aufwärts

Wichtige Widerstände: 96,87 EUR, 102,05 EUR, 104,75 EUR

