Die Aktie muss es aber schaffen, sich rasch von der SMA20 nach Norden zu lösen. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der SMA200 gehen. Je dynamischer diese Bewegung abgebildet wird, desto belastbarer kann diese interpretiert werden, desto wahrscheinlicher, dass die SMA200 angelaufen werden könnte.

► Symrise WKN: SYM999 | ISIN: DE000SYM9999 | Ticker: SY1

DAX Gewinner am 02.09.2025 – Symrise Aktie im Fokus

Zum Xetra-Schluss am 02.09.2025 schlossen lediglich drei Aktien im Plus, während 37 Werte im Minus notierten. Angeführt wurde die Gewinnerliste im DAX von der Symrise Aktie (SY1), die sich um +0,39 % verteuerte. Ebenfalls im Plus lagen Beiersdorf (+0,13 %) und Merck (+0,02 %).

Symrise Aktie als stärkster DAX Gewinner

Die Symrise Aktie verzeichnete den größten Tagesgewinn im DAX 40 und rückte damit in den Fokus vieler Anleger. Nach einer längeren Abwärtsbewegung konnte sich das Papier zuletzt stabilisieren und leicht erholen.

Jahreshoch: 124,95 EUR

Jahrestief: 88,38 EUR

Letzter Kurs per Xetra-Schluss: 0,39 % im Plus

Chartanalyse Symrise Aktie – Tageschart

Im Tageschart ist zu erkennen, dass die Symrise Aktie nach ihrem Jahreshoch deutliche Verluste hinnehmen musste. Seit März rutschte der Kurs unter 90 EUR und verlor damit über 25 % in nur sechs Monaten. Zwar gab es mehrere Erholungsversuche, diese wurden jedoch meist direkt abverkauft.

Aktuelle Schlüsselmarken: SMA20: 81,46 EUR SMA50: 85,58 EUR SMA200: 96,08 EUR



Nach der jüngsten Konsolidierung konnte die Aktie die SMA20 überwinden, blieb jedoch an der SMA200 hängen. Um das Chartbild aufzuhellen, müsste die Aktie nachhaltige Dynamik entwickeln und sich über die SMA50 sowie das offene GAP bei 85,90 EUR etablieren.

Chartanalyse Symrise Aktie – 4h Chart

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass die Aktie zuletzt über die SMA20 und SMA50 klettern konnte. Dennoch bleibt der Bereich um die SMA200 bei 89,63 EUR eine entscheidende Hürde. Sollte die Aktie diesen Widerstand überwinden, könnte weiteres Aufwärtspotenzial entstehen.

Prognose

Übergeordnete Einschätzung (Daily): bärisch / neutral

4h Chart: bärisch / neutral

Tagesprognose: abwärts

Fazit zur Symrise Aktie

Die Symrise Aktie war am 02.09.2025 der klare DAX Gewinner. Trotz des kurzfristigen Kursanstiegs bleibt das Chartbild jedoch angeschlagen. Entscheidend wird sein, ob die Aktie nachhaltige Stärke entwickeln und zentrale Widerstände überwinden kann.

FAQ zur Symrise Aktie & DAX Gewinnern

Was bedeutet DAX Gewinner?

Als DAX Gewinner bezeichnet man die Aktien im DAX 40, die innerhalb eines Handelstages die größten Kursgewinne verzeichnen.

Warum war die Symrise Aktie am 02.09.2025 DAX Gewinner?

Die Symrise Aktie legte am 02.09.2025 per Xetra-Schluss um +0,39 % zu und war damit der stärkste DAX Gewinner des Tages.

Wie hat sich die Symrise Aktie 2025 entwickelt?

Die Symrise Aktie erreichte Anfang 2025 ein Jahreshoch bei 124,95 EUR, fiel jedoch bis auf ein Jahrestief von 88,38 EUR. Zuletzt konnte sich die Aktie wieder leicht erholen.

Welche Kursmarken sind für die Symrise Aktie aktuell wichtig?

Wichtige technische Marken sind:

SMA20 bei 81,46 EUR

SMA50 bei 85,58 EUR

SMA200 bei 96,08 EUR

Ein Ausbruch über diese Niveaus könnte neue Aufwärtspotenziale eröffnen.

Wie lautet die Prognose für die Symrise Aktie?

Die kurzfristige Prognose für die Symrise Aktie bleibt eher bärisch bis neutral. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 und die 85,90 EUR-Marke würde das Chartbild deutlich aufhellen.