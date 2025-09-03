KEY TAKEAWAYS
Die Aktie muss es aber schaffen, sich rasch von der SMA20 nach Norden zu lösen. Gelingt dies, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der SMA200 gehen. Je dynamischer diese Bewegung abgebildet wird, desto belastbarer kann diese interpretiert werden, desto wahrscheinlicher, dass die SMA200 angelaufen werden könnte.
► Symrise WKN: SYM999 | ISIN: DE000SYM9999 | Ticker: SY1
DAX Gewinner am 02.09.2025 – Symrise Aktie im Fokus
Zum Xetra-Schluss am 02.09.2025 schlossen lediglich drei Aktien im Plus, während 37 Werte im Minus notierten. Angeführt wurde die Gewinnerliste im DAX von der Symrise Aktie (SY1), die sich um +0,39 % verteuerte. Ebenfalls im Plus lagen Beiersdorf (+0,13 %) und Merck (+0,02 %).
Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los!Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen
Symrise Aktie als stärkster DAX Gewinner
Die Symrise Aktie verzeichnete den größten Tagesgewinn im DAX 40 und rückte damit in den Fokus vieler Anleger. Nach einer längeren Abwärtsbewegung konnte sich das Papier zuletzt stabilisieren und leicht erholen.
-
Jahreshoch: 124,95 EUR
-
Jahrestief: 88,38 EUR
-
Letzter Kurs per Xetra-Schluss: 0,39 % im Plus
Chartanalyse Symrise Aktie – Tageschart
Im Tageschart ist zu erkennen, dass die Symrise Aktie nach ihrem Jahreshoch deutliche Verluste hinnehmen musste. Seit März rutschte der Kurs unter 90 EUR und verlor damit über 25 % in nur sechs Monaten. Zwar gab es mehrere Erholungsversuche, diese wurden jedoch meist direkt abverkauft.
-
Aktuelle Schlüsselmarken:
-
SMA20: 81,46 EUR
-
SMA50: 85,58 EUR
-
SMA200: 96,08 EUR
-
Nach der jüngsten Konsolidierung konnte die Aktie die SMA20 überwinden, blieb jedoch an der SMA200 hängen. Um das Chartbild aufzuhellen, müsste die Aktie nachhaltige Dynamik entwickeln und sich über die SMA50 sowie das offene GAP bei 85,90 EUR etablieren.
Chartanalyse Symrise Aktie – 4h Chart
Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass die Aktie zuletzt über die SMA20 und SMA50 klettern konnte. Dennoch bleibt der Bereich um die SMA200 bei 89,63 EUR eine entscheidende Hürde. Sollte die Aktie diesen Widerstand überwinden, könnte weiteres Aufwärtspotenzial entstehen.
Prognose
-
Übergeordnete Einschätzung (Daily): bärisch / neutral
-
4h Chart: bärisch / neutral
-
Tagesprognose: abwärts
Fazit zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie war am 02.09.2025 der klare DAX Gewinner. Trotz des kurzfristigen Kursanstiegs bleibt das Chartbild jedoch angeschlagen. Entscheidend wird sein, ob die Aktie nachhaltige Stärke entwickeln und zentrale Widerstände überwinden kann.
AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:
- Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!
- Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten
- Details und Teilnahmebedingungen über den Link
FAQ zur Symrise Aktie & DAX Gewinnern
Was bedeutet DAX Gewinner?
Als DAX Gewinner bezeichnet man die Aktien im DAX 40, die innerhalb eines Handelstages die größten Kursgewinne verzeichnen.
Warum war die Symrise Aktie am 02.09.2025 DAX Gewinner?
Die Symrise Aktie legte am 02.09.2025 per Xetra-Schluss um +0,39 % zu und war damit der stärkste DAX Gewinner des Tages.
Wie hat sich die Symrise Aktie 2025 entwickelt?
Die Symrise Aktie erreichte Anfang 2025 ein Jahreshoch bei 124,95 EUR, fiel jedoch bis auf ein Jahrestief von 88,38 EUR. Zuletzt konnte sich die Aktie wieder leicht erholen.
Welche Kursmarken sind für die Symrise Aktie aktuell wichtig?
Wichtige technische Marken sind:
-
SMA20 bei 81,46 EUR
-
SMA50 bei 85,58 EUR
-
SMA200 bei 96,08 EUR
Ein Ausbruch über diese Niveaus könnte neue Aufwärtspotenziale eröffnen.
Wie lautet die Prognose für die Symrise Aktie?
Die kurzfristige Prognose für die Symrise Aktie bleibt eher bärisch bis neutral. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 und die 85,90 EUR-Marke würde das Chartbild deutlich aufhellen.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.