BÖRSE HEUTE: DAX verliert leicht – Cameco & Microsoft im Mittelpunkt (28.10.2025)

📉 Börse heute: Europas Aktienmärkte leicht im Minus – US-Unternehmenszahlen im Fokus 💬 Einleitung Nach dem gestrigen Rekordlauf zeigen sich die europäischen Börsen am Dienstag leicht schwächer.

Der Euro Stoxx 50 verliert rund 0,12 %, während die Anleger auf neue Impulse aus der US-Berichtssaison warten. Besonders im Fokus steht der Technologieriese Microsoft, der morgen seine Quartalszahlen vorlegt – der Auftakt für eine entscheidende Woche an den Märkten. 🔑 Key Takeaways 1️⃣ Leichte Verluste in Europa: DAX -0,1 %, CAC 40 -0,3 %, Euro Stoxx 50 -0,12 %, während der FTSE 100 um +0,4 % zulegt.

2️⃣ US-Unternehmen im Fokus: Microsoft, Cameco, UnitedHealth und OpenAI sorgen für Bewegung an den Märkten.

3️⃣ Rohstoffe unter Druck: Ölpreis fällt um 2 %, Gold verliert 1 %, Bitcoin legt dagegen leicht zu. 🇪🇺 Europas Börsen konsolidieren nach Rekordständen Nach neuen Höchstständen am Montag zeigten sich die europäischen Aktienmärkte am Dienstag uneinheitlich. DAX (Deutschland): -0,1 %

CAC 40 (Frankreich): -0,3 %

FTSE 100 (Großbritannien): +0,4 %

Euro Stoxx 50: -0,12 % Die leichten Rückgänge werden als gesunde Konsolidierung gewertet, nachdem Anleger Gewinne realisierten und auf frische Impulse aus den USA warten. 💻 US-Berichtssaison: Microsoft im Rampenlicht In den USA steht die Berichtssaison kurz vor ihrem Höhepunkt.

Morgen präsentiert Microsoft seine Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026. In den darauffolgenden Tagen folgen weitere Tech-Giganten der sogenannten „Magnificent Seven“ – darunter Amazon, Alphabet, Meta und Apple. Besonders spannend: OpenAI überträgt 27 % seiner Anteile an Microsoft , bewertet mit 135 Milliarden US-Dollar , und stärkt damit die strategische KI-Partnerschaft.

UnitedHealth Group übertraf mit den Ergebnissen des dritten Quartals die Erwartungen, was die Aktie um rund 2 % steigen ließ.

Cameco Corp. schoss um fast 20 % auf ein Allzeithoch, nachdem das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit der US-Regierung, Brookfield und Westinghouse bekannt gab – potenziell im Wert von 80 Milliarden USD. 🏠 Makrodaten: US-Immobilien und Verbraucherstimmung Überraschung am Immobilienmarkt:

Die US-Hauspreise stiegen im August um 0,4 %, obwohl Analysten einen Rückgang um 0,1 % erwartet hatten – ein positives Signal nach Monaten leichter Rückgänge. Der US-Verbrauchervertrauensindex für Oktober lag bei 94,6 Punkten (Erwartung: 93,4), blieb jedoch unter dem Vormonatswert von 95,6.

Damit signalisiert der Wert eine verhaltene Konsumneigung, wenngleich keine Panikstimmung. In Deutschland trübt sich die Stimmung dagegen ein: Laut GfK-Index sank das Konsumentenvertrauen stärker als erwartet – Inflation, geopolitische Spannungen und Arbeitsplatzsorgen belasten die Kauflaune. 🛢️ Rohstoffe & Krypto: Öl schwach, Bitcoin fester Die Rohstoffmärkte bleiben unter Druck: Brent-Öl: -2 % auf 64,30 USD je Barrel – belastet durch erwartete Produktionsausweitung der OPEC+ .

Goldpreis: -1 % auf etwa 3.971 USD je Unze.

Silber: +0,5 % auf rund 47,06 USD. Kryptowährungen zeigen dagegen Stärke: Bitcoin: +1,3 % auf 114.500 USD

Ethereum: leicht -0,1 % auf 4.123 USD 🧠 Fazit – Börse heute zwischen Konsolidierung und Hoffnung auf neue Impulse Nach den starken Kursgewinnen zu Wochenbeginn treten die europäischen Aktienmärkte auf der Stelle.

