Es gelang dem Anteilsschein sich Ende November wieder über die SMA20 (aktuell bei 24,77 EUR) zu schieben, wobei nach dem Überqueren dieser Linie die Anschlusskäufe ausgeblieben sind. Die Aktie hat die SMA20 genutzt, um dynamisch über die SMA50 zu laufen. Es ging zunächst seitwärts weiter, die moderate Schwäche in den letzten Handelstagen wurden von der SMA20 als auch von der SMA50 (aktuell bei 23,80 EUR) gestützt, was gut aus dem Tageschart herausgelesen werden kann. Es ging in den letzten beiden Handelstagen vergleichsweise dynamisch aufwärts. Die Aktie hat sich von der SMA20 lösen können und ist aufwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 27,05 EUR) gelaufen.

► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL

🚀 Key Takeaways

Zalando Prognose kurzfristig positiv: Nach +4,58% per Xetra-Schluss bleibt die Aktie im Fokus – im 4h-Chart bullisch, im Daily neutral. Entscheidende Hürde oben: Die Aktie läuft an die SMA200 (27,05 EUR) heran; nachhaltig bullisch wird es erst bei einem Tagesschluss über dem GAP bei 28,51 EUR. Wichtige Supports unten: Rücksetzer sind bis SMA20 (24,77 EUR) möglich, darunter SMA50 (23,80 EUR). Kritisch wird es bei einem Tagesschluss unter der SMA50 (Risiko Richtung 20 EUR).

Per Xetra-Schluss notierten am Dienstag (13.01.2026) 17 Aktien im Plus, während 23 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Die Gewinnerliste im DAX 40 führte Zalando an: Die Zalando Aktie (ZAL) verteuerte sich um +4,58% und war damit der stärkste Tagesgewinner. Ebenfalls fester schlossen Symrise (+2,52%) und MTU (+1,88%).

Damit rückt die Zalando Prognose heute klar in den Vordergrund – die Aktie im Fokus zeigt nach den jüngsten Kursbewegungen ein deutlich verbessertes Chartbild.

Zalando Prognose im Chartcheck: Tageschart (Daily)

Im Tageschart gelang es der Zalando Aktie Ende November, wieder über die SMA20 (aktuell bei 24,77 EUR) zu steigen. Nach dem Überwinden dieser Linie blieben Anschlusskäufe zunächst aus, allerdings nutzte der Anteilsschein die SMA20, um dynamisch über die SMA50 zu laufen.

In den vergangenen Handelstagen zeigte sich eine moderate Schwäche, die jedoch sowohl von der SMA20 als auch der SMA50 (aktuell bei 23,80 EUR) gestützt wurde. In den letzten beiden Sitzungen drehte der Kurs wieder nach oben: Die Aktie konnte sich von der SMA20 lösen und lief aufwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 27,05 EUR).

Einordnung: Das Chartbild hat sich entspannt und ist aktuell neutral zu interpretieren.

Relevante Marken für die Zalando Prognose (Daily)

SMA200 (27,05 EUR) bleibt kurzfristig ein entscheidender Bereich.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 würde das Tageschart nicht automatisch bullisch machen.

Erst wenn sich die Aktie per Tagesschluss über dem offenen GAP bei 28,51 EUR etabliert, würde sich das Bild bullisch aufhellen.

Gelingt diese Stabilisierung, könnte sich die Aktie in weiteren Erholungsbewegungen an die übergeordneten Ziele bei 36,75 EUR und 40,00 EUR heranschieben.

Risiko-Szenario im Tageschart

Rücksetzer könnten sich zunächst bis an die SMA20 ausweiten. Sollte diese Unterstützung per Tagesschluss nicht halten, wäre die SMA50 die nächste relevante Supportzone.

Kritisch wäre das Chartbild dann zu bewerten, wenn sich die Aktie per Tagesschluss wieder unter der SMA50 festsetzt. In diesem Fall müsste die aktuelle Aufwärtsbewegung hinterfragt werden – weitere Abgaben in Richtung Oktober-Tief bzw. 20-EUR-Marke wären möglich.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Zalando Prognose: neutral

Zalando Prognose im Chartcheck: 4h-Chart

Im 4h-Chart konnte sich die Aktie Mitte September zunächst an die SMA200 (aktuell bei 24,52 EUR) heranschieben und zeitweise darüber handeln. Allerdings gelang es dem Papier zunächst nicht, sich deutlich nach Norden abzusetzen. Der Kurs bewegte sich seitwärts bis moderat aufwärts im Bereich der SMA20 (25,16 EUR) und SMA50 (25,01 EUR).

Im Zuge von Gewinnmitnahmen wurden SMA20, SMA50 und SMA200 zeitweise aufgegeben. Danach folgte eine Entlastungsbewegung: Die Aktie schob sich wieder über SMA20 und SMA50, wobei die SMA50 die anschließende Bewegung über die SMA200 unterstützte.

Auffällig: Obwohl sich Zalando über der SMA200 etablieren konnte, gab es zunächst Schwierigkeiten, sich klar von dieser Linie zu lösen. Am Dienstag kam dann neuer Schwung in den Markt – mit einem GAP up von der SMA20 ging es dynamisch nach oben.

Einordnung: Das Chartbild hat sich im 4h-Chart spürbar aufgehellt.

Chancen im 4h-Chart

Kann die Aktie das Tempo beibehalten, wäre die Bewegung verbindlich bullisch interpretierbar. Je dynamischer der Kursanstieg ausfällt, desto belastbarer wäre das Signal.

Unterstützungen im 4h-Chart

Auf der Unterseite ist die Aktie aktuell gut unterstützt:

SMA20 und SMA50 liegen eng zusammen

die SMA200 verläuft knapp darunter

Alle drei Linien haben zuletzt als Support funktioniert.

Ein Eintrüben würde drohen, wenn sich die Aktie unter der SMA200 festsetzt und anschließend den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Dann könnten sich Abgaben in Richtung der bereits im Tageschart genannten Ziele ausweiten.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Zalando Prognose: bullisch

Aktie im Fokus: Tagesprognose für Zalando

Gemäß unserer Einschätzung bleibt die Zalando Aktie im Fokus und die Tagesprognose lautet: aufwärts.

Widerstände (Zalando Prognose)

26,84

27,05

28,26

31,03

34,10

36,74

Unterstützungen (Zalando Prognose)

25,80

25,44 (GAP)

25,34

25,16

25,01

24,77

24,57

24,52

23,80

22,42 (GAP)

21,32

20,26

* per Xetra-Schluss

