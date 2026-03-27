DAX Gewinner: Brenntag Aktie mit starker Prognose

Das Wichtigste in Kürze Brenntag führt die DAX Gewinner an

Prognose kurzfristig bullish

Wichtige Unterstützungen sichern das Szenario

Am 26.03.2026 zeigte sich ein schwacher Handelstag im DAX: Nur 10 Werte konnten Gewinne verbuchen, während 30 Aktien im Minus schlossen. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner erneut von der Brenntag Aktie, die um 2,02 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls unter den stärksten Werten waren Fresenius Medical Care (+1,87 Prozent) und BASF (+1,61 Prozent). ► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR.DE ⚡ Key Takeaways Brenntag führt die DAX Gewinner an: Mit +2,02 % war die Aktie der stärkste Wert im DAX und zeigt erneut relative Stärke.

Mit +2,02 % war die Aktie der stärkste Wert im DAX und zeigt erneut relative Stärke. Brenntag Prognose kurzfristig bullish: Der Ausbruch über die SMA200 und das Schließen des GAPs bei 57,26 EUR sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial bis 59,40 EUR.

Der Ausbruch über die SMA200 und das Schließen des GAPs bei 57,26 EUR sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial bis 59,40 EUR. Wichtige Unterstützungen sichern das Szenario: Die Zone um SMA200 und SMA50 bleibt entscheidend – hält sie, bleibt der Aufwärtstrend intakt. DAX Gewinner: Brenntag mit starkem Handelstag Die Brenntag Aktie (BNR) war damit klar der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern. Der Kursanstieg signalisiert eine zunehmende Nachfrage nach dem Papier, nachdem sich die Aktie zuvor über Monate in einem Abwärtstrend befunden hatte. Brenntag Prognose – Tageschart bullish aufgehellt Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich eine deutliche Verbesserung des Chartbilds. Nach einer längeren Phase im Abwärtskanal konnte sich die Aktie stabilisieren und zuletzt dynamisch erholen. Besonders relevant ist der nachhaltige Ausbruch über die SMA200 (aktuell bei 51,97 EUR), was als klares bullisches Signal gewertet werden kann. Das zuvor offene GAP bei 57,26 EUR wurde geschlossen. Kann sich die Aktie per Tagesschluss über dieser Marke etablieren, ergibt sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 59,40 EUR. Damit bleibt die kurzfristige Brenntag Prognose positiv. Sollte der Ausbruch jedoch nicht bestätigt werden, sind Rücksetzer wahrscheinlich. Wichtige Unterstützungen liegen im Bereich der SMA200 sowie der SMA50 (51,73 EUR). Diese Zone gilt als technisch relevante Stabilisierung. YouTube Trading Videos Brenntag Prognose im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigeren Zeitfenster bestätigt sich das bullische Szenario. Die Aktie konnte sich über alle relevanten gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50 und SMA200) schieben und darüber etablieren. Solange der Kurs über der SMA200 (aktuell bei 51,17 EUR) notiert, bleibt die Brenntag Prognose aufwärtsgerichtet. Rücksetzer könnten an der SMA20 aufgefangen werden. Ein Bruch dieser Struktur würde das positive Szenario infrage stellen. Fazit: Brenntag bleibt im Fokus der DAX Gewinner Die technische Lage spricht aktuell für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Brenntag zählt damit weiterhin zu den spannendsten DAX Gewinnern, mit kurzfristigem Potenzial bei anhaltender Stärke über den relevanten Marken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.