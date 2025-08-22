KEY TAKEAWAYS Das Tageschart kann nach wie vor bullisch interpretiert werden. Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, kann das Papier zum immer neuen Jahreshochs laufen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 45 EUR bzw. die 49/50 EUR sein. ► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK DAX Gewinner: Commerzbank Aktie mit größtem Tagesplus Am 21.08.2025 notierten im DAX per Xetra-Schluss 19 Aktien im Plus, während 21 Werte Verluste verzeichneten. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Commerzbank Aktie (CBK), die sich um starke +3,04 % verteuerte. Auf den weiteren Plätzen folgten Rheinmetall (+3,04 %) und Airbus (+1,24 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Commerzbank Aktie im Fokus Die Commerzbank Aktie war mit einem Kursplus von 3,04 % der klare Gewinner des Handelstages und erreichte dabei ein neues Jahreshoch bei 37,94 EUR. Im langfristigen Chartverlauf zeigt sich, dass das Wertpapier seit Dezember 2024 einen nachhaltigen Aufwärtstrend etabliert hat. Nach Rücksetzern unter die Marke von 20 EUR konnte sich die Aktie deutlich erholen und neue Hochpunkte generieren. Besonders wichtig: Die Aktie fand im November 2024 Halt an der SMA200 (22,92 EUR) und konnte in der Folge die SMA20 (34,06 EUR) und SMA50 (30,59 EUR) zurückerobern. Rücksetzer unter diese Linien wurden bisher stets dynamisch aufgefangen. Chartanalyse Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Trend: bullisch

Jahreshoch: 37,94 EUR

Wichtige Marken: Widerstände: 38,77 EUR | 44,20 EUR | 57,75 EUR Unterstützungen: 36,93 EUR | 34,71 EUR | 30,59 EUR

Die aktuelle Chartstruktur signalisiert ein weiterhin bullisches Bild. Solange die Commerzbank Aktie per Tagesschluss oberhalb der SMA20 notiert, bleiben neue Jahreshochs im Bereich von 45 bis 50 EUR realistisch. Rücksetzer an die SMA20 gelten aktuell als unkritisch, solange diese Linie verteidigt werden kann. Chartanalyse 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h-Chart bestätigt sich die Stärke der Commerzbank Aktie. Rückläufe an die SMA20 oder SMA50 wurden zuletzt regelmäßig für neue Aufwärtsbewegungen genutzt. Die kurzfristige Prognose bleibt aufwärtsgerichtet, mit potenziellen Kurszielen analog zur Tagesbetrachtung. Erst ein Unterschreiten der SMA20 würde das Bild eintrüben. Fazit & Ausblick Die Commerzbank Aktie dominiert aktuell die Liste der DAX Gewinner und zeigt im Chart ein klares bullisches Muster. Solange die SMA20 verteidigt wird, bleiben weitere Kurssteigerungen wahrscheinlich. Trader und Investoren sollten die Marke von 38 EUR im Blick behalten – ein Ausbruch darüber könnte die Tür zu Kurszielen bei 45 EUR und darüber hinaus öffnen.

