DAX Gewinner: Daimler Truck Holding Aktie mit Kaufsignal

Am Xetra-Schluss vom 23.07.2026 schlossen 13 DAX-Aktien im Plus, während 27 Werte Verluste verzeichneten. Die Daimler Truck Holding Aktie war mit einem Tagesplus von 2,58% der stärkste DAX Gewinner. Dahinter folgten Qiagen mit einem Anstieg von 2,40% sowie Merck mit einem Plus von 1,60%.

► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die Daimler Truck Holding Aktie ist mit einem Plus von 2,58% der stärkste DAX Gewinner des Tages.

ist mit einem Plus von 2,58% der stärkste des Tages. Der Ausbruch auf ein neues Jahreshoch verbessert das technische Chartbild deutlich.

Oberhalb von 45 EUR bleiben Kursziele bei 47,63 EUR und 50,00 EUR realistisch.

DAX Gewinner des Tages: Daimler Truck Holding Aktie mit 2,58% Plus

Die Daimler Truck Holding Aktie (DTG) gewann zum Xetra-Handelsschluss 2,58% und sicherte sich damit den Spitzenplatz unter den DAX Gewinnern. Gleichzeitig markierte das Papier mit 46,50 EUR ein neues Jahreshoch, konnte dieses Niveau bis Handelsschluss jedoch nicht vollständig behaupten.

Daimler Truck Holding Aktie im Tageschart: Neues Jahreshoch sorgt für bullisches Signal

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nachdem die Aktie Ende Juli des Vorjahres ihr damaliges Hoch bei 45,14 EUR markiert hatte, folgte eine ausgeprägte Korrektur. Zunächst stabilisierte sich die Daimler Truck Holding Aktie an der SMA20 (42,72 EUR) und der SMA50 (41,90 EUR), bevor der Verkaufsdruck anhielt und der Kurs sogar unter die SMA200 (40,12 EUR) fiel. Erst im November setzte eine Bodenbildung ein. Nach einer längeren Konsolidierung kehrten Ende November Käufer zurück. Die Aktie arbeitete sich wieder über die SMA200 und konnte sich nach einem kurzen Rücksetzer mit einem Gap nach oben nachhaltig darüber etablieren. Im weiteren Verlauf setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. Das Februarhoch bei 44,75 EUR wurde zunächst verkauft, wobei die SMA200 diesmal als stabile Unterstützung diente. Von dort aus startete eine neue Aufwärtswelle bis knapp unter die Marke von 45 EUR. Auch Anfang Mai scheiterte ein weiterer Anlauf an diesem Bereich. In den vergangenen Handelstagen gelang schließlich der Ausbruch aus einer Seitwärtsphase zwischen SMA20 und SMA50. Mit dem neuen Jahreshoch bei 46,50 EUR wurde dieses Kaufsignal zusätzlich bestätigt.

Das Chartbild der Daimler Truck Holding Aktie bleibt damit klar bullisch. Wird der starke Tagesschluss bestätigt, könnten als nächste Kursziele 47,63 EUR und anschließend die psychologisch wichtige Marke von 50,00 EUR in den Fokus rücken. Sollte dagegen eine rote Tageskerze entstehen, wäre zunächst ein Rücksetzer bis in den Bereich von 45 EUR denkbar. Dort könnte sich die Aktie erneut stabilisieren. Fällt auch diese Unterstützung, dürfte die SMA20 als nächste wichtige Haltezone dienen.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bullisch

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Daimler Truck Holding Aktie im 4-Stunden-Chart: Käufer übernehmen die Kontrolle

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild deutlich verbessert. Über mehrere Wochen bewegte sich die Daimler Truck Holding Aktie weitgehend seitwärts im Bereich der SMA200 (41,96 EUR). Diese Durchschnittslinie wirkte sowohl als Unterstützung als auch als Orientierung für den Kursverlauf. Erst in den vergangenen Handelstagen setzte sich spürbarer Kaufdruck durch. Die Aktie überschritt die Marke von 45 EUR und konnte sich gleichzeitig oberhalb aller drei wichtigen gleitenden Durchschnitte etablieren.

Damit bestätigt auch der 4-Stunden-Chart den positiven Trend. Solange sich der Kurs oberhalb der SMA20 (43,58 EUR) hält, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt. Rücksetzer in diesen Bereich könnten erneut Kaufinteresse auslösen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: bullisch

Tagesprognose für die Daimler Truck Holding Aktie

Tendenz: aufwärts

Widerstände

46,50 EUR

47,63 EUR

50,00 EUR

55,00 EUR

Unterstützungen

44,94 EUR

43,78 EUR

43,58 EUR

42,94 EUR

42,80 EUR

42,72 EUR

41,96 EUR

41,90 EUR

40,61 EUR (Gap)

40,12 EUR

38,99 EUR

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FAQ

Warum ist die Daimler Truck Holding Aktie heute DAX Gewinner?

Die Aktie legte am Xetra-Schluss um 2,58% zu und war damit der stärkste Wert im DAX.

Wie ist die Charttechnik der Daimler Truck Holding Aktie einzuschätzen?

Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart dominiert ein bullisches Bild mit einem frischen Jahreshoch.

Welche Kursmarken sind jetzt wichtig?

Auf der Oberseite stehen 47,63 EUR und 50,00 EUR im Fokus. Unterstützungen liegen bei 45,00 EUR sowie im Bereich der SMA20 bei 43,58 EUR.