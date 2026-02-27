Nasdaq Prognose für 27.02.2026 – Aktuelle Nasdaq Analyse mit Kurszielen

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.289 Punkten. Bis zum Nachmittag konnte sich der Nasdaq sukzessive aufwärtsschieben. Es ging im Zuge der Bewegung bis an die 25.377 Punkte, die am Nachmittag erreicht worden sind. Mit Aufnahmen des offiziellen Handels stellen sich ausgeprägte Gewinnmitnahmen ein, die den Index deutlich unter die 25.000 Punkte-Marke geführt haben. Bis zum Handelsschluss gelang aber eine Erholung zurück über die 25.000 Punkte-Marke, über der auch der Tagesschluss formatiert werden konnte.

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Technisch weiter neutral mit leichter Aufwärtstendenz

Sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart bleibt das übergeordnete Bild neutral. Oberhalb der SMA20 könnte sich das Chartbild kurzfristig aufhellen, ein klar bullisches Signal entsteht jedoch erst über der SMA50 bzw. dem 23,6 %-Retracement.

24.993 Punkte als kurzfristige Entscheidungsmarke

Die Zone um 24.993 Punkte fungiert heute als Trigger-Level. Darüber überwiegen Chancen auf eine Ausweitung der Erholung, darunter steigt das Risiko weiterer Abgaben in Richtung SMA200 und 50,0 %-Retracement.

Seitwärtsmarkt mit erhöhter Volatilität wahrscheinlich

Mit einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 55 % bleibt das Szenario leicht positiv, allerdings innerhalb einer klar definierten Range. Trader sollten sich auf ein technisch getriebenes Handelsumfeld mit schnellen Richtungswechseln einstellen.

Nasdaq Rückblick: Dynamik und deutliche Gewinnmitnahmen

Im Rahmen unserer aktuellen Nasdaq Analyse notierte der Index gestern Morgen bei 25.289 Punkten. Bis zum Nachmittag konnte sich der Nasdaq sukzessive auf 25.377 Punkte vorschieben. Mit Beginn des offiziellen Handels setzten jedoch deutliche Gewinnmitnahmen ein, die den Index unter die Marke von 25.000 Punkten drückten.

Im weiteren Handelsverlauf gelang eine Stabilisierung, sodass der Tagesschluss wieder oberhalb der 25.000-Punkte-Marke bei 25.045 Punkten formatiert werden konnte. Die Tagesrange lag bei 522 Punkten und damit signifikant über dem Vortag.

Nasdaq Analyse im 1h-Chart: Entscheidungszone an SMA20 und SMA200

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigte sich zunächst eine stabile Notierung oberhalb der SMA20 (aktuell 25.041 Punkte). Die Abwärtsbewegung konnte im Bereich der SMA200 (aktuell 24.894 Punkte) aufgefangen werden. Von dort erfolgte eine Gegenbewegung bis an das 38,2 %-Retracement.

Bullisches Szenario

Setzt sich die Erholung fort, könnte der Nasdaq zunächst die SMA20 anlaufen. Eine nachhaltige Aufhellung im kurzfristigen Chartbild wäre jedoch erst gegeben, wenn sich der Index oberhalb der SMA50 (aktuell 25.145 Punkte) etablieren und dynamisch nach Norden lösen kann.

Bärisches Szenario

Kann das 38,2 %-Retracement nicht verteidigt werden, rückt die SMA200 erneut als Unterstützung in den Fokus. Fällt der Nasdaq signifikant unter diese Durchschnittslinie, wären weitere Abgaben bis in den Bereich des 50,0 %-Retracements wahrscheinlich.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral

Nasdaq Analyse im 4h-Chart: Seitwärtsphase mit Schwächetendenzen

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart befindet sich der Nasdaq weiterhin in einer Seitwärtsbewegung. Mehrfach wurde das 38,2 %-Retracement angelaufen, jedoch ohne nachhaltige bullische Anschlussdynamik. Zwischenzeitlich gelang ein Anstieg über die SMA200 (aktuell 25.263 Punkte), der jedoch nicht gehalten werden konnte.

Die Rückkehr unter die SMA20 (aktuell 25.076 Punkte) signalisiert kurzfristige Schwäche. Am Abend stabilisierte die SMA50 (aktuell 24.916 Punkte) den Index.

Technische Einordnung

Oberhalb der SMA20 würde sich das Chartbild zunächst entspannen.

Bullisch wäre die Lage erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über das 23,6 %-Retracement zu interpretieren.

Unterhalb der SMA50 droht eine Ausdehnung der Korrektur bis zum 50,0 %-Retracement.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral

Nasdaq Prognose für heute (27.02.2026)

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 24.993 Punkten und damit 296 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 24.993 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

25.009/11 → 25.034/36 → 25.061/63 → 25.085/87 → 25.110/12 → 25.128/30 → 25.149/51 → 25.167/69 → 25.182/84 → 25.202/04 → 25.222/24 → 25.240/42 → 25.263/65 → 25.287/89

Oberhalb von 25.289 Punkten wären weiterführende Ziele bei:

25.303/05 → 25.324/26 → 25.341/43 → 25.355/57 → 25.373/75 → 25.392/95 → 25.411/13 → 25.429/31 → 25.446/48 → 25.465/67 → 25.480/82 → 25.496/98 → 25.511/13 → 25.527/29 → 25.546/48 → 25.563/65 → 25.580/82

Short-Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht über 24.993 Punkten behaupten, liegen die nächsten Unterstützungen bei:

24.974/72 → 24.947/45 → 24.923/21 → 24.901/899 → 24.879/77 → 24.857/55 → 24.835/33 → 24.816/14 → 24.799/97 → 24.782/80 → 24.759/57 → 24.738/36

Unterhalb von 24.738 Punkten wären weitere Ziele bei:

24.717/15 → 24.698/96 → 24.679/77 → 24.658/56 → 24.638/36 → 24.619/17 → 24.599/97 → 24.580/78 → 24.561/59 → 24.544/42 → 24.523/21

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände:

24.996

25.041/75

25.145

25.224/63

25.337

25.453

25.911

26.119

Unterstützungen:

24.916

24.893/24

24.778

24.622

24.541

24.390

Zusammenfassung der Nasdaq Prognose

Auf Basis unseres technischen Setups ergibt sich für heute eine leicht positive Tendenz mit Seitwärts- bis Aufwärtsszenario.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.357/25.184 Punkten auf der Oberseite und 24.877/24.696 Punkten auf der Unterseite.

Diese Nasdaq Analyse basiert auf technischer Chartauswertung (SMA20, SMA50, SMA200 sowie Fibonacci-Retracements) und dient als Orientierung für das kurzfristige Trading-Szenario.

FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse (27.02.2026)

Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose?

Die kurzfristige Nasdaq Prognose ist neutral mit leichter Aufwärtstendenz. Oberhalb von 24.993 Punkten bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung. Unterhalb dieser Marke steigt das Risiko weiterer Rücksetzer.

Ist der Nasdaq aktuell bullish oder bearish?

Das Chartbild ist derzeit neutral. Ein bullisches Signal entsteht erst bei einer nachhaltigen Etablierung über der SMA50 im Stundenchart sowie über dem 23,6 %-Retracement im 4h-Chart. Unterhalb der SMA200 würde sich das Bild deutlich eintrüben.

Welche Marken sind heute besonders wichtig?

Auf der Oberseite sind 25.145 Punkte (SMA50) sowie 25.263 Punkte (SMA200 im 4h-Chart) zentrale Widerstände. Auf der Unterseite gelten 24.916 Punkte (SMA50 im 4h-Chart) und 24.894 Punkte (SMA200 im Stundenchart) als wichtige Unterstützungen.

Welche Rolle spielen die gleitenden Durchschnitte in der Nasdaq Analyse?

SMA20, SMA50 und SMA200 dienen als dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen. Sie helfen, kurzfristige Trendwechsel, Stabilisierungspunkte und mögliche Ausbruchsbewegungen frühzeitig zu identifizieren.

Mit welcher Tagesrange wird gerechnet?

Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 25.357/25.184 Punkten auf der Oberseite und 24.877/24.696 Punkten auf der Unterseite.