DAX Gewinner am Donnerstag: Deutsche Börse Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Top-Performer im DAX

Schwacher Gesamtmarkt

Bullisches Chartbild

Die Liste der DAX Gewinner zeigt aktuell ein klares Bild: Nur wenige Aktien konnten sich gegen den schwachen Gesamtmarkt behaupten. An der Spitze steht die Deutsche Börse Aktie, die sich als stabiler Wert in einem schwierigen Marktumfeld präsentiert. Während der DAX insgesamt unter Druck stand, gelang es der Aktie, sich positiv abzuheben und den Handelstag als stärkster Wert im Index zu beenden. Doch stellt sich nun die Frage: Wie nachhaltig ist die Stärke der Deutschen Börse Aktie – und lohnt es sich, jetzt Aktien zu kaufen? ► Deutsche Börse ISIN: DE0005810055 | WKN: 581005 | Ticker: DB1.DE ⚡ Key Takeaways 📊 Top-Performer im DAX: Deutsche Börse Aktie steigt um 0,95 % und führt die Gewinnerliste an.

📉 Schwacher Gesamtmarkt: Nur 4 von 40 DAX-Werten im Plus.

📈 Bullisches Chartbild: Technische Struktur deutet auf weiteres Aufwärtspotenzial hin. 📊 DAX Gewinner: Deutsche Börse Aktie überzeugt Die Deutsche Börse Aktie war der klare Gewinner im DAX: 📈 Tagesgewinn: +0,95 %

🥇 Platz 1 unter den DAX Gewinnern Weitere Gewinner: ⚡ RWE (+0,93 %)

🧬 Qiagen (+0,72 %) Das Gesamtbild zeigt jedoch eine deutliche Marktschwäche, da der Großteil der Aktien im Minus notierte. 📈 Technische Analyse: Deutsche Börse Aktie im Aufwärtstrend 📊 Tageschart Die Deutsche Börse Aktie zeigt ein klar bullisches Bild: 📈 Stabil über der SMA20 und SMA200

🚀 Dynamische Aufwärtsbewegung in den letzten Wochen

📊 Kurs nähert sich der 250 EUR-Marke 👉 Wichtige Kursziele: 🎯 261,60 EUR

🎯 275,40 EUR Solange die Aktie über den gleitenden Durchschnitten bleibt, ist der Trend positiv zu bewerten. Deutsche Börse Prognose: Chartbild deutlich aufgehellt Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📊 4-Stunden-Chart Auch kurzfristig bleibt die Struktur der Deutsche Börse Aktie stabil: 📈 Unterstützung durch die SMA20 (~244,92 EUR)

📊 Weitere Unterstützung bei der SMA50 (~239,45 EUR) 👉 Fazit:

Das kurzfristige Chartbild bleibt bullisch, solange diese Marken verteidigt werden. 📉 Unterstützungen und Widerstände im Überblick 🔼 Widerstände 251,60 EUR

265,00 EUR

290,00 EUR 🔽 Unterstützungen 249,88 EUR

244,92 EUR (SMA20)

239,45 EUR (SMA50)

236,38 EUR (SMA200) Diese Marken sind entscheidend für die weitere Entwicklung der Deutsche Börse Aktie. 💰 DAX Gewinner: Deutsche Börse Aktie jetzt kaufen? Die Frage, ob Anleger aktuell Deutsche Börse Aktien kaufen sollten, hängt vom Anlagehorizont ab. 👉 Kurzfristig: bereits starke Aufwärtsbewegung

mögliche Konsolidierung 👉 Langfristig: stabile Marktstellung

kontinuierliches Wachstum

solides Geschäftsmodell Die Aktie zählt weiterhin zu den defensiveren Werten im DAX und könnte insbesondere in unsicheren Marktphasen profitieren. 🧾 Fazit: Deutsche Börse Aktie als stabiler DAX Gewinner Die Deutsche Börse Aktie behauptet sich als einer der wenigen DAX Gewinner in einem schwachen Marktumfeld. Das bullische Chartbild und die stabile Entwicklung sprechen für weiteres Potenzial – auch wenn kurzfristige Rücksetzer möglich bleiben. Für Anleger, die überlegen Aktien zu kaufen, bleibt die Aktie eine interessante Option im defensiven Bereich. 4-Stunden-Chart Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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