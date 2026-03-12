Chubb Prognose: Wie der Hormuz-Versicherungsdeal die Aktie beeinflussen könnte | Börse Aktuell

- Strategische Marktposition
- Großes Marktpotenzial, aber hohe Risiken
- Langfristiger strategischer Vorteil möglich
- Strategische Marktposition
- Großes Marktpotenzial, aber hohe Risiken
- Langfristiger strategischer Vorteil möglich
Der US-Versicherungsriese Chubb (CB.US) übernimmt eine zentrale Rolle in einem neuen Versicherungsprogramm der US-Regierung zur Absicherung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus. In Zeiten steigender geopolitischer Spannungen könnte dieser Schritt sowohl Chancen als auch Risiken für das Unternehmen schaffen. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Wie sieht die Chubb Prognose aus und welche Auswirkungen hat das Programm auf die Aktie?
► Chubb Limited WKN: A0Q636 | ISIN: CH0044328745 | Ticker: CB
Großes Versicherungsprogramm für Tankertransporte
Chubb wurde als führender Versicherer in einem Programm ausgewählt, das von der U.S. International Development Finance Corporation (DFC) unterstützt wird. Ziel ist es, den internationalen Handel durch die Straße von Hormus trotz erhöhter Risiken im Zusammenhang mit dem Konflikt mit Iran wieder zu stabilisieren.
Kern des Programms ist eine Rückversicherungsstruktur von bis zu 20 Milliarden US-Dollar, die potenzielle kriegsbedingte Schäden abdecken soll.
Versichert werden unter anderem:
-
Schiffsrümpfe und Maschinen
-
transportierte Fracht
-
mögliche Umweltschäden, etwa durch Ölverschmutzungen
Chubb übernimmt dabei die direkte Versicherung der Reedereien und koordiniert gleichzeitig die Informationen zu Schiffen und Ladung im sensiblen Seegebiet.
Straße von Hormus bleibt zentraler Engpass des Ölmarktes
Die Straße von Hormus gilt als einer der wichtigsten maritimen Engpässe des globalen Energiemarktes. Unter normalen Bedingungen passieren täglich etwa:
-
15 Millionen Barrel Rohöl
-
5 Millionen Barrel raffinierte Ölprodukte
Seit Beginn der militärischen Spannungen ist der Tankerverkehr jedoch deutlich zurückgegangen. Der Grund sind steigende Risiken durch mögliche Angriffe auf Handelsschiffe.
Zuletzt meldete UK Maritime Trade Operations, dass drei Schiffe vor der iranischen Küste von Projektilen getroffen wurden, was ein weiteres Zeichen für die weiterhin hohe Gefahrenlage ist.
Militärische Absicherung könnte folgen
Die US-Regierung unter Donald Trump hat signalisiert, dass weitere militärische Maßnahmen möglich sind, falls Iran versuchen sollte, die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu blockieren. In einem länger anhaltenden Konflikt könnten auch US-Kriegsschiffe Tanker eskortieren.
Analysten gehen davon aus, dass eine nachhaltige Stabilisierung des Handels nur durch eine Kombination aus:
-
militärischem Schutz der Schifffahrtsrouten
-
Versicherungsmechanismen zur Risikoreduzierung
erreicht werden kann.
Chubb Prognose: Warum das Programm langfristig attraktiv sein könnte
Aus wirtschaftlicher Sicht eröffnet das Programm mehrere strategische Chancen für Chubb.
1. Höhere Versicherungsprämien
In Kriegszeiten steigen sogenannte War-Risk-Prämien für Tanker teilweise um ein Vielfaches. Für Versicherer kann dies deutlich höhere Einnahmen bedeuten.
2. Enormer Markt
Da täglich rund 20 Millionen Barrel Ölprodukte durch die Straße von Hormus transportiert werden, entsteht ein riesiger potenzieller Versicherungsmarkt.
3. Führende Marktposition
Als Lead Underwriter wird Chubb zum zentralen Akteur in diesem Programm und stärkt seine Position im globalen Markt für Marine- und Energieversicherungen.
4. Strategische Partnerschaft mit der US-Regierung
Die Zusammenarbeit mit der DFC könnte künftig zu weiteren Versicherungsmandaten im Bereich Energie- und Infrastrukturprojekte führen.
Risiken: Warum kurzfristig keine hohen Gewinne garantiert sind
Trotz der Chancen sehen Anleger auch Risiken.
Staatliche Rückversicherung:
Da die DFC bis zu 20 Milliarden US-Dollar absichert, sind ein Teil der Margen und Risiken reguliert.
Extrem hohe Schadensrisiken:
Der Verlust eines einzigen VLCC-Supertankers könnte Schäden in Milliardenhöhe verursachen.
Risikoteilung unter Versicherern:
Große Risiken werden meist über mehrere Versicherer verteilt. Chubb trägt daher nicht die gesamte Prämie.
Starke Fundamentaldaten
Operativ bleibt Chubb jedoch sehr solide aufgestellt. In den Ergebnissen für 2025 meldete das Unternehmen:
-
6,53 Milliarden USD Underwriting-Gewinn
-
+11,6 % im Jahresvergleich
-
Combined Ratio von 85,7 %
Eine Combined Ratio unter 100 % zeigt eine sehr profitable Versicherungstätigkeit.
Börse Aktuell: Wie reagiert die Chubb Aktie?
Interessanterweise reagierte die Chubb-Aktie bislang kaum positiv auf die Nachricht über den Regierungsauftrag. Einige Investoren befürchten offenbar, dass das Unternehmen hohe Risiken übernimmt, ohne kurzfristig entsprechende Gewinne zu erzielen.
Langfristig könnte sich das Programm jedoch als strategisch wertvoll erweisen - insbesondere dann, wenn:
-
keine größeren Schadensfälle auftreten
-
Chubb seine Position im globalen War-Risk-Versicherungsmarkt ausbaut
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit der Chubb Prognose
Kurzfristig bleibt die Entwicklung der Aktie unklar, da geopolitische Risiken schwer kalkulierbar sind. Langfristig könnte die Rolle als zentraler Versicherer im Hormus-Programm jedoch einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil schaffen.
Für Anleger bleibt Chubb damit ein Unternehmen, das im Bereich Versicherung strategischer Infrastruktur und globaler Energieflüsse eine immer wichtigere Rolle spielen könnte - ein Faktor, der für die Chubb Prognose an der Börse Aktuell entscheidend sein dürfte.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
BÖRSE HEUTE: Wall Street rutscht ins Minus – Ölpreis, Inflation und Geopolitik im Fokus (13.03.2026)
Amazon Aktie unter Druck – Zweifel an KI-Strategie und AWS-Wachstum
Aktien News: BlackRock Aktie unter Druck – Risiken im Private-Credit-Markt im Fokus
Samsung treibt die Zukunft von Nvidia voran
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.