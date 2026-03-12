Chubb Prognose: Wie der Hormuz-Versicherungsdeal die Aktie beeinflussen könnte | Börse Aktuell

Der US-Versicherungsriese Chubb (CB.US) übernimmt eine zentrale Rolle in einem neuen Versicherungsprogramm der US-Regierung zur Absicherung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus. In Zeiten steigender geopolitischer Spannungen könnte dieser Schritt sowohl Chancen als auch Risiken für das Unternehmen schaffen. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Wie sieht die Chubb Prognose aus und welche Auswirkungen hat das Programm auf die Aktie?

► Chubb Limited WKN: A0Q636 | ISIN: CH0044328745 | Ticker: CB

Großes Versicherungsprogramm für Tankertransporte

Chubb wurde als führender Versicherer in einem Programm ausgewählt, das von der U.S. International Development Finance Corporation (DFC) unterstützt wird. Ziel ist es, den internationalen Handel durch die Straße von Hormus trotz erhöhter Risiken im Zusammenhang mit dem Konflikt mit Iran wieder zu stabilisieren.

Kern des Programms ist eine Rückversicherungsstruktur von bis zu 20 Milliarden US-Dollar, die potenzielle kriegsbedingte Schäden abdecken soll.

Versichert werden unter anderem:

Schiffsrümpfe und Maschinen

transportierte Fracht

mögliche Umweltschäden, etwa durch Ölverschmutzungen

Chubb übernimmt dabei die direkte Versicherung der Reedereien und koordiniert gleichzeitig die Informationen zu Schiffen und Ladung im sensiblen Seegebiet.

Straße von Hormus bleibt zentraler Engpass des Ölmarktes

Die Straße von Hormus gilt als einer der wichtigsten maritimen Engpässe des globalen Energiemarktes. Unter normalen Bedingungen passieren täglich etwa:

15 Millionen Barrel Rohöl

5 Millionen Barrel raffinierte Ölprodukte

Seit Beginn der militärischen Spannungen ist der Tankerverkehr jedoch deutlich zurückgegangen. Der Grund sind steigende Risiken durch mögliche Angriffe auf Handelsschiffe.

Zuletzt meldete UK Maritime Trade Operations, dass drei Schiffe vor der iranischen Küste von Projektilen getroffen wurden, was ein weiteres Zeichen für die weiterhin hohe Gefahrenlage ist.

Militärische Absicherung könnte folgen

Die US-Regierung unter Donald Trump hat signalisiert, dass weitere militärische Maßnahmen möglich sind, falls Iran versuchen sollte, die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu blockieren. In einem länger anhaltenden Konflikt könnten auch US-Kriegsschiffe Tanker eskortieren.

Analysten gehen davon aus, dass eine nachhaltige Stabilisierung des Handels nur durch eine Kombination aus:

militärischem Schutz der Schifffahrtsrouten

Versicherungsmechanismen zur Risikoreduzierung

erreicht werden kann.

Chubb Prognose: Warum das Programm langfristig attraktiv sein könnte

Aus wirtschaftlicher Sicht eröffnet das Programm mehrere strategische Chancen für Chubb.

1. Höhere Versicherungsprämien

In Kriegszeiten steigen sogenannte War-Risk-Prämien für Tanker teilweise um ein Vielfaches. Für Versicherer kann dies deutlich höhere Einnahmen bedeuten.

2. Enormer Markt

Da täglich rund 20 Millionen Barrel Ölprodukte durch die Straße von Hormus transportiert werden, entsteht ein riesiger potenzieller Versicherungsmarkt.

3. Führende Marktposition

Als Lead Underwriter wird Chubb zum zentralen Akteur in diesem Programm und stärkt seine Position im globalen Markt für Marine- und Energieversicherungen.

4. Strategische Partnerschaft mit der US-Regierung

Die Zusammenarbeit mit der DFC könnte künftig zu weiteren Versicherungsmandaten im Bereich Energie- und Infrastrukturprojekte führen.

Risiken: Warum kurzfristig keine hohen Gewinne garantiert sind

Trotz der Chancen sehen Anleger auch Risiken.

Staatliche Rückversicherung:

Da die DFC bis zu 20 Milliarden US-Dollar absichert, sind ein Teil der Margen und Risiken reguliert.

Extrem hohe Schadensrisiken:

Der Verlust eines einzigen VLCC-Supertankers könnte Schäden in Milliardenhöhe verursachen.

Risikoteilung unter Versicherern:

Große Risiken werden meist über mehrere Versicherer verteilt. Chubb trägt daher nicht die gesamte Prämie.

Starke Fundamentaldaten

Operativ bleibt Chubb jedoch sehr solide aufgestellt. In den Ergebnissen für 2025 meldete das Unternehmen:

6,53 Milliarden USD Underwriting-Gewinn

+11,6 % im Jahresvergleich

Combined Ratio von 85,7 %

Eine Combined Ratio unter 100 % zeigt eine sehr profitable Versicherungstätigkeit.

Börse Aktuell: Wie reagiert die Chubb Aktie?

Interessanterweise reagierte die Chubb-Aktie bislang kaum positiv auf die Nachricht über den Regierungsauftrag. Einige Investoren befürchten offenbar, dass das Unternehmen hohe Risiken übernimmt, ohne kurzfristig entsprechende Gewinne zu erzielen.

Langfristig könnte sich das Programm jedoch als strategisch wertvoll erweisen - insbesondere dann, wenn: