DHL Prognose & DAX Gewinner vom 6. November 2025 – Deutsche Post Aktie im Fokus

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie das Jahreshoch im Zuge einer dynamischen Aufwärtsbewegung formatieren konnte. Das Papier konnte zunächst das Niveau halten, verloren dann aber sukzessive und teilweise dynamisch an Substanz. Das Jahrestief im April wurde zwar zurückgekauft, das Wertpapier schwenkte Anfang Juni in eine Seitwärtsbox. Es ging im Bereich der SMA20 (aktuell bei 39,07 EUR) / SMA50 (aktuell bei 38,89 EUR) seitwärts weiter. Die Erholungen, die sich dann im Handelsverlauf eingestellt haben, wurden direkt wieder abverkauft. Die moderate Schwäche im September, wurde von der SMA200 (aktuell bei 38,82 EUR) gestützt. Aus dem Chart kann herausgelesen werden, dass diese Durchschnittslinie ein belastbarer Support gewesen ist.
► Deutsche Post (DHL) WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker: DHL
Am 6. November 2025 zeigte sich der DAX 40 freundlich: 30 Aktien schlossen im Plus, 10 mit Abschlägen. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Deutsche Post / DHL Aktie, die sich um 8,63 % verteuerte. Zalando folgte mit einem Plus von 6,58 %, RWE legte 1,24 % zu.
DAX Gewinner: Deutsche Post / DHL Aktie legt kräftig zu
Mit einem satten Tagesgewinn von 8,63 % war die Deutsche Post Aktie (DHL) am Donnerstag der klare Top-Performer im DAX 40. Damit setzte sich das Papier deutlich von den übrigen Indexwerten ab und signalisierte Stärke im aktuellen Marktumfeld.
DHL Prognose – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart ist eine dynamische Aufwärtsbewegung erkennbar, in deren Verlauf die Aktie ein neues Jahreshoch markieren konnte. Nach einer Phase seitwärts gerichteter Konsolidierung zwischen der SMA20 (39,07 EUR) und SMA50 (38,89 EUR) erfolgte ein deutlicher Ausbruch über die Marke von 43 EUR.
Dieser Kursanstieg mit GAP up führte zu einem bullischen Signal: Wird der gestrige Schlusskurs heute bestätigt, sind weitere Kursgewinne wahrscheinlich.
-
Mögliche Kursziele: 47,50 EUR und 49,50 EUR
-
Wichtige Unterstützung: SMA200 bei 38,82 EUR
Ein Rücksetzer unter 40,08 EUR (offenes GAP) wäre kurzfristig ein Warnsignal, solange die Aktie jedoch über der SMA20 notiert, bleibt die DHL Prognose bullisch.
Übergeordnete Einschätzung Daily: bullisch
DHL Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich die Aktie Mitte September an der 37 EUR-Marke stabilisieren und anschließend aufwärtslaufen. Nach mehreren Versuchen gelang gestern der Ausbruch über die SMA200 (39,30 EUR) – ein weiterer Hinweis auf die gestiegene Kaufdynamik.
Solange die Aktie oberhalb der SMA20 (40,06 EUR) bleibt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetzt. Rücksetzer bis an die SMA20 oder das GAP bei 40,08 EUR könnten neue Einstiegschancen bieten.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bullisch
Tagesprognose: aufwärts
Wichtige Marken im Überblick
Widerstände: 43,74 – 44,04 – 45,66 – 46,98 EUR
Unterstützungen: 40,92 – 40,09 – 40,08 (GAP) – 40,06 – 39,68 – 39,57 – 39,43 – 39,30 – 39,07 – 38,89 – 38,82 EUR
Fazit: DAX Gewinner mit Potenzial – Bullische DHL Prognose
Die Deutsche Post / DHL Aktie war der größte DAX Gewinner des Tages und zeigt auch charttechnisch eine überzeugende Performance.
Solange die Aktie oberhalb der gleitenden Durchschnitte notiert, bleibt die DHL Prognose positiv. Ein nachhaltiger Ausbruch über das Jahreshoch könnte den Weg zu neuen Kurszielen bei 47,50 EUR und 49,50 EUR ebnen.
