DAX Gewinner am Donnerstag: Heidelberg Materials Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Einleitung Die DAX Gewinner und Verlierer vom 4. September 2025 zeigten ein gemischtes Bild: Während 29 Aktien im Plus schlossen, verzeichneten 11 Werte Abschläge. An der Spitze der Gewinner stand Heidelberg Materials mit einem Kursplus von knapp 4 %. Doch wie lautet die DAX Heute Prognose und welche Marken sind für Trader besonders wichtig? ► Heidelberg Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI ✅ Drei Key Takeaways 🏆 DAX Gewinner & Verlierer im Überblick Gewinner: Heidelberg Materials (+3,96 %), Siemens Energy (+3,65 %), Zalando (+2,75 %)

Verlierer: Mehrere Titel mit leichten Rücksetzern, insgesamt 11 Werte im Minus

Marktbreite zeigt sich robust mit deutlicher Mehrheit auf der Gewinnerseite 📈 Charttechnik Heidelberg Materials im Fokus Aktie stabilisierte sich mehrfach über der SMA50 und SMA20

Jüngster Rücksetzer brachte den Titel zurück an die SMA50 (ca. 200 €)

Ein Anstieg über die SMA20 könnte den Weg Richtung Jahreshoch bei 212,50 € ebnen 🎯 DAX Heute Prognose – Tendenz aufwärts Übergeordnete Einschätzung: bullisch/neutral

Erwartete Tagesrange: 199,35–203,17 EUR bei Heidelberg Materials als Leitwert

Chartcheck – Heidelberg Materials Aktie im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📊 DAX Heute Prognose – Unterstützungen & Widerstände (Heidelberg Materials als Leitindikator) Widerstände Unterstützungen 199,81 / 202,84 195,98 / 195,46 203,17 / 212,50 191,25 / 179,40 225,00 / 245,00 164,87 Chartcheck – adidas Aktie im 4-Stundenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: DAX Gewinner & Verlierer – DAX Heute Prognose Die gestrige Sitzung zeigte klare DAX Gewinner wie Heidelberg Materials, Siemens Energy und Zalando, die den Markt stützten. Die DAX Heute Prognose bleibt leicht bullisch, solange zentrale Unterstützungen halten und der Index die 24.000-Punkte-Marke im Blick behält. Trader sollten die charttechnische Entwicklung bei Einzeltiteln wie Heidelberg Materials im Auge behalten, die aktuell als starker Impulsgeber für den Gesamtmarkt fungieren.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – DAX Gewinner & Verlierer / DAX Heute Prognose 1. Wer waren die größten DAX Gewinner gestern?

Zu den größten DAX Gewinnern am 4. September 2025 gehörten Heidelberg Materials (+3,96 %), Siemens Energy (+3,65 %) und Zalando (+2,75 %). 2. Wer waren die größten DAX Verlierer?

Insgesamt verzeichneten 11 Werte Verluste. Einige Titel gaben leicht nach, konnten aber die Marktstimmung nicht entscheidend belasten. 3. Was zeigt die DAX Heute Prognose?

Die DAX Heute Prognose bleibt leicht bullisch, solange der Index wichtige Unterstützungen verteidigt. Die erwartete Tagesrange liegt bei rund 23.766 bis 24.064 Punkten. 4. Welche Marken sind charttechnisch entscheidend?

Im Fokus stehen die Unterstützungen bei 23.700 Punkten sowie Widerstände im Bereich von 24.000 Punkten. Ein Bruch darüber könnte den Weg zu neuen Hochs ebnen. 5. Warum ist Heidelberg Materials aktuell im Fokus?

Die Aktie von Heidelberg Materials legte fast 4 % zu und zeigte Stärke über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 und SMA50). Damit gilt sie derzeit als einer der Leitindikatoren für die DAX-Entwicklung.

