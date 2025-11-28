Infineon Prognose 2025: DAX Gewinner mit starkem Kurssprung – Chartanalyse & Ausblick

► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK

✅ Drei Key Takeaways

Infineon war der klare DAX Gewinner des Handelstags und stieg per Xetra-Schluss um 2,64 % , unterstützt von einer stabilen Erholungsbewegung.

Die Infineon Prognose bleibt bullisch , da der Kurs im Daily- und 4h-Chart über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert und weitere Anstiege Richtung 35,91–38,00 EUR möglich sind.

Ein bestätigter Tagesschluss oberhalb des Gap-Bereichs könnte einen Ausbruch aus der seitwärts verlaufenden Box andeuten und Platz für eine stärkere Trendfortsetzung eröffnen.

Anfang März hat die Aufwärtsdynamik zugenommen, das Wertpapier ist im Zuge dessen bis an die 25,19 EUR gelaufen. Das Hoch wurde nachfolgend wieder abverkauft. Es ging zunächst moderat abwärts, nachfolgend nahm der Verkaufsdruck dynamisch zu. Im Zuge dessen wurde die 20 EUR-Marke aufgegeben, wobei der Rücksetzer an der 17,66 EUR-Marke direkt wieder zurückgekauft wurde. Nachfolgend konnte sich das Papier erholen und sukzessive an immer neue Hochs laufen. Das Jahreshoch (38,25 EUR) wurde Ende August von Anlegern für Gewinnmitnahmen genutzt. Die Aktie setzte zurück und schwenkte in eine Seitwärtsbox ein.

Per Xetra-Schluss notierten am 27.11.2025 insgesamt 25 DAX-Aktien im Plus, während 15 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Top-DAX-Gewinner war Infineon, die Aktie legte 2,64 Prozent zu. Dahinter folgten Siemens Energy (+1,96 %) und Infineon erneut mit einem Anstieg um 1,81 % – ein klarer Hinweis auf eine starke Branchenrotation.

DAX 40 Gewinner am Donnerstag: Infineon im Fokus

Die Infineon Aktie (IFX) war der klare Tagesgewinner und stieg per Xetra-Schluss um 2,64 %. Damit festigt Infineon seine Position als einer der wichtigsten DAX Gewinner dieser Handelswoche.

🔍 Chartcheck Daily – Infineon Prognose im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Kursentwicklung zeigt eine dynamische Phase seit Anfang Februar:

Aufwärtsbewegung bis über die 39-EUR-Marke , Jahreshoch bei 39,42 EUR .

Ab Ende Februar setzte eine Korrektur ein, die bis Anfang April anhielt.

Erst bei 23,62 EUR bildete die Aktie einen tragfähigen Boden.

Erholungsbewegung bis in Richtung 30 EUR , kurze Rücksetzer wurden zügig gekauft.

Ab Mai etablierten sich die Notierungen oberhalb von 33 EUR .

Ende Juni folgte ein Gap-Up bis ca. 38 EUR , das Jahreshoch wurde aber nicht überschritten.

Anschließend fiel die Aktie wieder unter 33 EUR zurück.

Seit Mitte September läuft die Aktie seitwärts in einer Box, bevor sich in den letzten Handelstagen ein klarer Aufwärtstrend formte.

Wesentliche Signale im aktuellen Daily-Chart

Infineon hat sich über alle drei gleitenden Durchschnitte geschoben (SMA20, SMA50, SMA200).

Wird der gestrige Tagesschluss bestätigt, ist eine weitere grüne Tageskerze wahrscheinlich.

Mögliches nächstes Ziel: Gap-Close bei 35,91 EUR , anschließend 37,91 EUR .

Ein Schlusskurs über dem Gap wäre ein bullisches Signal für weitere Anstiege und einen möglichen Ausbruch aus der Seitwärtsbox.

Mögliche Rücksetzer & Unterstützungen

Die Aktie ist gut unterstützt im Bereich:

SMA20: 34,05 EUR

SMA200: 33,89 EUR

SMA50: 33,70 EUR

Übergeordnete Infineon Prognose Daily:

neutral / bullisch

⏱️ Chartcheck 4h – Infineon Prognose im kurzfristigen Zeitfenster

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ebenfalls ein aufgehelltes Bild:

Mitte September gelang der Rebound über SMA20 (33,39 EUR) und SMA50 (33,96 EUR) .

Der Kurs pendelte jedoch mehrfach um diese Linien, bevor ein klarer Ausbruch gelang.

Ein kurzer Rücksetzer unter die SMA200 (33,51 EUR) führte zu einem dynamischen Aufwärtsschub.

Die Aktie konnte sich schließlich über SMA200 und SMA50 etablieren.

Bullische Faktoren im 4h-Chart

Solange Infineon über der SMA50 notiert, bleiben steigende Kurse wahrscheinlich .

Die Kursziele orientieren sich an der Daily-Analyse (Gap-Close, 37,28 EUR, 38,00 EUR, Jahreshoch).

Unterstützungen im 4h-Bereich

Primär: SMA50

Sekundär: SMA200 / SMA20

Übergeordnete Infineon Prognose 4h:

bullisch

📈 Tagesprognose: aufwärts – Infineon bleibt möglicher DAX Gewinner

Basierend auf den Chartdaten deutet vieles auf eine fortgesetzte Erholung hin. Infineon bleibt damit ein heißer Kandidat unter den DAX Gewinnern der Woche.

Wichtige Marken im Überblick

Widerstände

35,91 (Gap)

37,28

38,00 (Gap)

39,42 (Jahreshoch)

Unterstützungen

34,58

34,07

34,05 (SMA20)

33,96 (SMA50)

33,70

33,51 (SMA200)

33,41

33,39

32,08 (Gap)

30,82

26,69 (Gap)

