Infineon Prognose 2025: DAX Gewinner mit starkem Kurssprung – Chartanalyse & Ausblick

✅ Drei Key Takeaways
-
Infineon war der klare DAX Gewinner des Handelstags und stieg per Xetra-Schluss um 2,64 %, unterstützt von einer stabilen Erholungsbewegung.
-
Die Infineon Prognose bleibt bullisch, da der Kurs im Daily- und 4h-Chart über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert und weitere Anstiege Richtung 35,91–38,00 EUR möglich sind.
-
Ein bestätigter Tagesschluss oberhalb des Gap-Bereichs könnte einen Ausbruch aus der seitwärts verlaufenden Box andeuten und Platz für eine stärkere Trendfortsetzung eröffnen.
Per Xetra-Schluss notierten am 27.11.2025 insgesamt 25 DAX-Aktien im Plus, während 15 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Top-DAX-Gewinner war Infineon, die Aktie legte 2,64 Prozent zu. Dahinter folgten Siemens Energy (+1,96 %) und Infineon erneut mit einem Anstieg um 1,81 % – ein klarer Hinweis auf eine starke Branchenrotation.
DAX 40 Gewinner am Donnerstag: Infineon im Fokus
Die Infineon Aktie (IFX) war der klare Tagesgewinner und stieg per Xetra-Schluss um 2,64 %. Damit festigt Infineon seine Position als einer der wichtigsten DAX Gewinner dieser Handelswoche.
🔍 Chartcheck Daily – Infineon Prognose im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Kursentwicklung zeigt eine dynamische Phase seit Anfang Februar:
-
Aufwärtsbewegung bis über die 39-EUR-Marke, Jahreshoch bei 39,42 EUR.
-
Ab Ende Februar setzte eine Korrektur ein, die bis Anfang April anhielt.
-
Erst bei 23,62 EUR bildete die Aktie einen tragfähigen Boden.
-
Erholungsbewegung bis in Richtung 30 EUR, kurze Rücksetzer wurden zügig gekauft.
-
Ab Mai etablierten sich die Notierungen oberhalb von 33 EUR.
-
Ende Juni folgte ein Gap-Up bis ca. 38 EUR, das Jahreshoch wurde aber nicht überschritten.
-
Anschließend fiel die Aktie wieder unter 33 EUR zurück.
Seit Mitte September läuft die Aktie seitwärts in einer Box, bevor sich in den letzten Handelstagen ein klarer Aufwärtstrend formte.
Wesentliche Signale im aktuellen Daily-Chart
-
Infineon hat sich über alle drei gleitenden Durchschnitte geschoben (SMA20, SMA50, SMA200).
-
Wird der gestrige Tagesschluss bestätigt, ist eine weitere grüne Tageskerze wahrscheinlich.
-
Mögliches nächstes Ziel: Gap-Close bei 35,91 EUR, anschließend 37,91 EUR.
-
Ein Schlusskurs über dem Gap wäre ein bullisches Signal für weitere Anstiege und einen möglichen Ausbruch aus der Seitwärtsbox.
Mögliche Rücksetzer & Unterstützungen
Die Aktie ist gut unterstützt im Bereich:
-
SMA20: 34,05 EUR
-
SMA200: 33,89 EUR
-
SMA50: 33,70 EUR
Übergeordnete Infineon Prognose Daily:
neutral / bullisch
⏱️ Chartcheck 4h – Infineon Prognose im kurzfristigen Zeitfenster
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ebenfalls ein aufgehelltes Bild:
-
Mitte September gelang der Rebound über SMA20 (33,39 EUR) und SMA50 (33,96 EUR).
-
Der Kurs pendelte jedoch mehrfach um diese Linien, bevor ein klarer Ausbruch gelang.
-
Ein kurzer Rücksetzer unter die SMA200 (33,51 EUR) führte zu einem dynamischen Aufwärtsschub.
-
Die Aktie konnte sich schließlich über SMA200 und SMA50 etablieren.
Bullische Faktoren im 4h-Chart
-
Solange Infineon über der SMA50 notiert, bleiben steigende Kurse wahrscheinlich.
-
Die Kursziele orientieren sich an der Daily-Analyse (Gap-Close, 37,28 EUR, 38,00 EUR, Jahreshoch).
Unterstützungen im 4h-Bereich
-
Primär: SMA50
-
Sekundär: SMA200 / SMA20
Übergeordnete Infineon Prognose 4h:
bullisch
📈 Tagesprognose: aufwärts – Infineon bleibt möglicher DAX Gewinner
Basierend auf den Chartdaten deutet vieles auf eine fortgesetzte Erholung hin. Infineon bleibt damit ein heißer Kandidat unter den DAX Gewinnern der Woche.
Wichtige Marken im Überblick
Widerstände
-
35,91 (Gap)
-
37,28
-
38,00 (Gap)
-
39,42 (Jahreshoch)
Unterstützungen
-
34,58
-
34,07
-
34,05 (SMA20)
-
33,96 (SMA50)
-
33,70
-
33,51 (SMA200)
-
33,41
-
33,39
-
32,08 (Gap)
-
30,82
-
26,69 (Gap)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.