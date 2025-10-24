DAX Gewinner: MTU Aktie mit größtem Tagesplus – Aktuelle MTU Prognose & Chartanalyse 2025

Das Wichtigste in Kürze MTU ist der stärkste DAX Gewinner des Tages (23.10.2025)

Technische MTU Prognose: bullisch-neutral

Kursziele bei weiterem Aufwärtstrend

Einleitung Die Aktie formatierte Ende Mai bei 361,20 EUR zwar ein neues Hoch, die Notierungen bröckelten nachfolgend etwas ab, die Aktie konnte sich aber rasch stabilisieren und wieder aufwärtsschieben. Das Wertpapier formatierte nachfolgend bei 395,40 EUR ein neues Jahreshoch. Es stellten sich Rücksetzer ein, diese wurden aber direkt wieder zurückgekauft, allerdings hat es das Wertpapier nicht vermocht, sich wieder an das Jahreshoch zu schieben. Anfang September stellte sich deutlichere Schwäche ein. Die Aktie setzte bis an die 350 EUR-Marke zurück und konsolidierte lange. ► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX ✅ Drei Key Takeaways MTU ist der stärkste DAX Gewinner des Tages (23.10.2025) – mit einem Kursplus von 2,54 % führt die Aktie die DAX-Gewinnerliste an.

Technische MTU Prognose: bullisch-neutral – über der SMA20 (383,98 EUR) und SMA50 (376,29 EUR) bleibt das Chartbild konstruktiv mit Chancen auf ein neues Jahreshoch bei 399 EUR .

Kursziele bei weiterem Aufwärtstrend: Bei Bestätigung des bullischen Szenarios rücken 425 EUR und 445 EUR als nächste übergeordnete Zielzonen in den Fokus. Per Xetra-Schluss am 23.10.2025 verzeichneten 25 DAX-Aktien Kursgewinne, während 15 Werte im Minus notierten. DAX Gewinner des Tages war MTU Aero Engines (MTX) mit einem Kursplus von 2,54 %, gefolgt von Siemens Energy (+2,41 %) und Fresenius (+1,60 %). Die MTU Aktie war damit der stärkste DAX Gewinner des Tages. 📊 MTU Prognose & Chartanalyse – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich die MTU Aktie nach einer längeren Konsolidierungsphase wieder stabil.

Nach einem Rücksetzer auf rund 350 EUR konnte sich der Kurs im Oktober erholen und ein neues Jahreshoch bei 399,00 EUR markieren. Nach Gewinnmitnahmen testete das Papier erneut die SMA20 (383,98 EUR) und SMA50 (376,29 EUR), konnte sich jedoch wieder darüber stabilisieren.

Ein bestätigter Tagesschluss über der SMA20 könnte laut technischer Analyse den Weg Richtung Jahreshoch und weiter zu den Kurszielen 425 EUR und 445 EUR freimachen. MTU Prognose (Daily): neutral / bullisch

Bei anhaltender Stärke bleibt die Aufwärtsbewegung intakt, solange Rücksetzer oberhalb der SMA50 gehalten werden. ⏱️ MTU Prognose im 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart ist die MTU Aktie nach dem Erreichen des Jahreshochs zunächst gefallen, konnte sich aber über der SMA200 (376,31 EUR) wieder fangen.

Aktuell konsolidiert der Kurs im Bereich der SMA50 (384,72 EUR).

Ein nachhaltiger Anstieg über diese Zone und ein Schließen des offenen Gaps bei 388,30 EUR wären ein bullisches Signal mit Potenzial zum Jahreshoch. Kurzfristige MTU Prognose: aufwärts

Widerstände: 388,30 (EUR), 399,00 (EUR), 425,00 (EUR), 445,00 (EUR)

Unterstützungen: 384,72 (EUR), 383,98 (EUR), 376,31 (EUR), 374,62 (EUR), 349,17 (EUR) 📈 Fazit – DAX Gewinner MTU mit positiver Prognose Die MTU Aktie zeigt sich im Oktober stark und bleibt ein Top-DAX-Gewinner 2025.

Kurzfristig bleibt die MTU Prognose bullisch, solange die Aktie über der SMA50 notiert.

Ein Anstieg über 388,30 EUR könnte neue Impulse in Richtung Jahreshoch bei 399 EUR und darüber hinaus freisetzen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

