Beiersdorf Aktie unter Druck: Nivea wächst kaum, Derma-Sparte stark. Jetzt Beiersdorf Aktien kaufen oder abwarten?

Die Beiersdorf Aktie gerät nach einem verhaltenen Ausblick kräftig unter Druck. Der Konsumgüterkonzern aus Hamburg erwartet für 2026 kaum noch Wachstum – nachdem sich das Geschäft bereits 2025 deutlich verlangsamt hat.

Vor allem die Kernmarke Nivea kämpft mit einem schwächeren Kosmetikmarkt. Anleger stellen sich daher die Frage: Ist die aktuelle Schwäche eine Gelegenheit, um Aktien zu kaufen, oder droht weiterer Gegenwind?

► Beiersdorf WKN: 520000 | ISIN: DE0005200000 | Ticker: BEI.DE

geschrieben von Jens Klatt

🔎 Drei Key Takeaways zur Beiersdorf Aktie

✅ Wachstum deutlich verlangsamt: 2025 nur noch +2,4 % organisch

⚠️ Nivea unter Druck: Organisches Wachstum nur noch +0,9 %

💰 Stabile Dividende & Aktienrückkauf: 1 € Dividende je Aktie + 750 Mio. € Buyback

📊 Geschäftsentwicklung: Deutlicher Tempoverlust

Beiersdorf erzielte 2025 einen Umsatz von 9,9 Milliarden Euro bei einem organischen Plus von 2,4 %. Zum Vergleich: 2024 lag das Wachstum noch bei 6,5 %.

Der operative Gewinn ohne Sondereffekte belief sich auf 1,4 Milliarden Euro, die bereinigte EBIT-Marge stieg leicht auf 14 %.

Für 2026 erwartet der Konzern lediglich eine „flache bis leicht wachsende organische Umsatzentwicklung“ sowie eine leicht sinkende operative Marge.

➡️ Für Anleger, die überlegen, Aktien zu kaufen, ist das ein klarer Hinweis auf ein herausforderndes Umfeld.

🧴 Nivea als Problemfall – Umbau bis 2027

Die Kernmarke Nivea wuchs 2025 organisch nur noch um 0,9 %. Vorstandschef Vincent Warnery kündigte eine Neujustierung des Portfolios an, um wieder mehr Dynamik zu entwickeln.

Der Umbau soll bis 2027 dauern. Verbraucher achten stärker auf Preise, weshalb der Konzern verstärkt auf erschwingliche Gesichtspflege setzt.

Kurzfristig dürfte die Beiersdorf Aktie daher weiter von Unsicherheit geprägt sein.

📈 Lichtblicke: Derma & Buyback-Programm

Positiv entwickelten sich:

Derma-Sparte (Eucerin, Aquaphor): +11,7 % organisches Wachstum

Hansaplast & Elastoplast: zweistelliges Wachstum

Aktienrückkaufprogramm: bis zu 750 Mio. €

Dividende: 1 Euro je Aktie

Diese Maßnahmen könnten langfristig stützend wirken – insbesondere für Investoren, die defensivere Qualitätswerte kaufen möchten.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Pfizer investieren sollte.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Pfizer durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

YouTube Börsen Wissen für Alle

🏁 Fazit: Beiersdorf Aktie zwischen Umbau und Stabilität

Die Beiersdorf Aktie steht aktuell vor einer Transformationsphase:

✔️ Solide Margen

✔️ Starke Derma-Sparte

✔️ Aktienrückkauf & stabile Dividende

❗ Schwaches Nivea-Wachstum

❗ Vorsichtiger Ausblick für 2026

❗ Umbau bis 2027

Für langfristig orientierte Anleger, die defensive Konsumwerte suchen und gezielt Aktien kaufen, könnte die aktuelle Schwäche interessant sein. Kurzfristig bleibt die Aktie jedoch anfällig für weitere Rücksetzer.

Beiersdorf Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB

Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

❓ FAQ zur Beiersdorf Aktie

📉 Warum ist die Beiersdorf Aktie gefallen?

Die Beiersdorf Aktie geriet unter Druck, nachdem das Unternehmen einen verhaltenen Ausblick für 2026 gegeben hat. Das Wachstum hat sich bereits 2025 deutlich verlangsamt, insbesondere bei der Kernmarke Nivea. Zudem wird eine leicht sinkende operative Marge erwartet.

📊 Wie entwickelt sich das Geschäft von Beiersdorf aktuell?

Beiersdorf erzielte 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 2,4 %. Während die Marke Nivea nur noch um 0,9 % wuchs, legte die Derma-Sparte (Eucerin, Aquaphor) zweistellig zu. Insgesamt bleibt das Umfeld in der Hautpflegebranche herausfordernd.

💰 Zahlt Beiersdorf eine Dividende?

Ja. Beiersdorf plant eine stabile Dividende von 1 Euro je Aktie. Zusätzlich wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 750 Millionen Euro angekündigt.

🧴 Welche Chancen hat die Beiersdorf Aktie?

Langfristige Chancen liegen im Umbau der Marke Nivea, im starken Wachstum der Derma-Sparte sowie in der defensiven Positionierung als Konsumgüterhersteller. Produktinnovationen und eine stärkere Fokussierung auf erschwingliche Pflegeprodukte sollen das Wachstum wieder ankurbeln.

🛒 Sollte man die Beiersdorf Aktie jetzt kaufen?

Ob Anleger die Beiersdorf Aktie kaufen sollten, hängt vom Anlagehorizont ab. Kurzfristig bleibt die Aktie durch den vorsichtigen Ausblick belastet. Langfristig könnten Dividende, Aktienrückkäufe und die strategische Neuausrichtung für Stabilität sorgen.