CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
10:22 · 4. März 2026

DAX Verlierer: Beiersdorf Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

DAX Verlierer: Beiersdorf Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse
Das Wichtigste in Kürze
-
-
  • Beiersdorf größter DAX Verlierer (Vortag)
  • Technisches Bild deutlich eingetrübt
  • Unterstützungen rücken in den Fokus

DAX Verlierer im Fokus: Beiersdorf Aktie nach starkem Kursrückgang

Per Xetra-Schluss am 03.03.2026 notierten lediglich 2 Aktien im Plus, während 38 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Besonders stark unter Druck stand die Beiersdorf Aktie, die den Handelstag als größter Verlierer im DAX beendete.

Die Beiersdorf Aktie (BEI) verlor per Xetra-Schluss 12,80 % und belegte damit den letzten Platz im deutschen Leitindex. Ebenfalls deutlich schwächer notierten:

  • Infineon mit −6,10 %

  • Bayer mit −5,12 %

Damit rückt die Beiersdorf Prognose nach dem deutlichen Kurseinbruch verstärkt in den Fokus der Marktteilnehmer.

► Beiersdorf WKN: 520000 | ISIN: DE0005200000 | Ticker: BEI.DE

🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute

Beiersdorf größter DAX Verlierer:
Mit einem Tagesverlust von 12,80 % war die Beiersdorf Aktie der schwächste Wert im DAX und reagierte mit einem deutlichen Abverkauf auf den Handelsstart.

Technisches Bild deutlich eingetrübt:
Im Tageschart wurden SMA20, SMA50 und SMA200 im Zuge der Abwärtsbewegung unterschritten. Damit hat sich das Chartbild kurzfristig klar bärisch verschlechtert.

Unterstützungen rücken in den Fokus:
Sollte sich die Schwäche fortsetzen, könnten die nächsten wichtigen Unterstützungen bei 81,86 EUR und 79,02 EUR angelaufen werden.

DAX Verlierer im Fokus: Chartanalyse Beiersdorf Aktie (Daily)

Chartanalyse Beiersdorf Aktie (Daily)
 

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Rückblick und Trendstruktur

Im Tageschart zeigt sich, dass die Beiersdorf Aktie nach dem Hoch bei 137,70 EUR sukzessive an Wert verloren hat. Im weiteren Verlauf kam es immer wieder zu kleineren Erholungsbewegungen, die jedoch regelmäßig zu neuen Gewinnmitnahmen führten.

Im Oktober konnte die Aktie zunächst einen Boden ausbilden und bewegte sich anschließend bis in den Dezember hinein in einer Konsolidierungsphase.

Ab Mitte Dezember nahm das Kaufinteresse deutlich zu. In den darauffolgenden Wochen konnte sich der Kurs klar nach oben bewegen.

Im gestrigen Handel kam es jedoch zu einem deutlichen Abwärts-Gap, wodurch die Aktie mit hohem Verkaufsdruck in den Handel startete. Die Notierungen gingen schließlich nahe dem Tagestief aus dem Handel.

Relevante gleitende Durchschnitte

SMA20: 104,49 EUR
SMA50: 99,46 EUR
SMA200: 100,28 EUR

Während der vorherigen Aufwärtsbewegung konnte sich die Aktie zeitweise über allen drei gleitenden Durchschnitten etablieren.

Im Zuge des gestrigen Abverkaufs wurden jedoch alle drei Durchschnittslinien deutlich unterschritten.

Beiersdorf Prognose (Daily)

Damit hat sich das technische Bild kurzfristig klar eingetrübt.

Solange die Aktie unterhalb der SMA50 notiert, bleibt eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung wahrscheinlich.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite:

  • 81,86 EUR

  • 79,02 EUR

Sollte sich heute eine Erholung einstellen, könnte zunächst eine grüne Tageskerze entstehen.

In diesem Fall wäre eine Gegenbewegung zunächst bis zur SMA50 denkbar. Wird diese Linie angelaufen, sollten die Kursmuster im Bereich dieser Marke genau beobachtet werden.

Übergeordnete Einschätzung (Daily): bärisch

Beiersdorf Prognose im 4h-Chart

Beiersdorf Prognose im 4h-Chart
 

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich ebenfalls eine deutliche Verschlechterung der technischen Lage.

Seit Anfang Februar konnte sich die Aktie stabil über der SMA20 (103,64 EUR) halten. Rücksetzer wurden in diesem Bereich regelmäßig aufgefangen.

Der gestrige Kursrutsch führte jedoch dazu, dass alle drei gleitenden Durchschnitte nach unten durchbrochen wurden.

Aktuelle relevante Marken

SMA20: 103,64 EUR
SMA200: 97,47 EUR

Solange die Aktie unterhalb der SMA200 notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen.

Mögliche Kursbewegungen

Kurzfristige Erholungen könnten zunächst bis zur SMA200 laufen.

Der Chart zeigt jedoch, dass die Aktie bei früheren Versuchen Probleme hatte, diese Marke nachhaltig zu überwinden.

Damit besteht die Möglichkeit, dass eine kurzfristige Gegenbewegung bereits im Bereich dieser Linie ausläuft.

Übergeordnete Einschätzung (4h): bärisch
Tagesprognose: abwärts

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Beiersdorf investieren sollte.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Beiersdorf durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

YouTube Börsen Wissen für Alle

Wichtige Kursmarken der Beiersdorf Aktie

Widerstände

96,60 EUR
97,47 EUR
99,46 EUR
100,28 EUR
100,75 EUR (GAP)
102,76 EUR
103,60 EUR (GAP)
103,64 EUR
103,84 EUR
104,49 EUR
104,62 EUR
108,50 EUR

Unterstützungen

81,86 EUR
79,02 EUR
77,46 EUR
75,11 EUR
67,92 EUR

Fazit: DAX Verlierer mit klar eingetrübtem Chartbild

Die Beiersdorf Aktie zählt aktuell zu den größten DAX Verlierern und zeigt nach dem deutlichen Kursrutsch ein klar angeschlagenes technisches Bild.

Der Bruch mehrerer wichtiger gleitender Durchschnitte hat die kurzfristige Beiersdorf Prognose deutlich eingetrübt.

Solange sich die Aktie unterhalb der SMA50 und SMA200 bewegt, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen. Erst eine Rückeroberung dieser Marken würde das Chartbild wieder stabilisieren.

 

