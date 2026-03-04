- Wacker Chemie: Chartbild aktuell neutral bis bärisch
Wacker Chemie Aktie 🔬 Analyse und Einschätzung für Investoren
Im Aktien Marathon analysieren und bewerten wir regelmäßig ausgewählte Aktien mit klarem Fokus auf die langfristige Perspektive. Kurz- und mittelfristige Kursschwankungen stehen dabei nicht im Mittelpunkt.
Stattdessen basiert jede Analyse auf einer fundierten Auswertung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen sowie einer Projektion der Unternehmensentwicklung bis 2028/2030.
Die hier vorgestellte Wacker Chemie Prognose richtet sich insbesondere an langfristig orientierte Anleger, die ihre eigene Markteinschätzung mit einer strukturierten Fundamentalanalyse vergleichen möchten.
► Wacker Chemie WKN: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881 / Symbol: WKCMF / Ticker: WCH.DE
✅ Drei Key Takeaways
Chartbild aktuell neutral bis bärisch:
Die Aktie hat zuletzt wichtige gleitende Durchschnitte unterschritten. Erst eine Rückeroberung der SMA50 würde das Chartbild wieder stabilisieren.
Technische Schlüsselzone im Fokus:
Ein nachhaltiger Anstieg über 88 EUR könnte eine Bewegung in Richtung der SMA200 bei rund 102 EUR ermöglichen.
Fundamentale Entwicklung rückläufig:
Seit 2022 sind Umsatz, Ergebnis und Gewinn je Aktie deutlich gesunken. Positiv hervorzuheben bleibt jedoch die stabile Eigenkapitalbasis.
Wacker Chemie Prognose – Aktien Check
Wacker Chemie Prognose im Wochenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Chartanalyse der Wacker Chemie Aktie im Wochenchart
Im Wochenchart lässt sich die langfristige Abwärtsbewegung der vergangenen Jahre deutlich erkennen. Bis Anfang 2025 verlor die Aktie kontinuierlich an Wert.
Erst im vergangenen Jahr konnte sich das Papier stabilisieren und einen technischen Boden ausbilden.
Zu Beginn des aktuellen Jahres setzte eine Erholungsbewegung ein. Diese wurde jedoch in der laufenden Handelswoche wieder deutlich verkauft.
Wichtige technische Marken
SMA20: 70,99 EUR
SMA50: 67,52 EUR
SMA200: 102,52 EUR
Die Aktie konnte sich zeitweise über SMA20 und SMA50 etablieren und eine moderate Aufwärtsbewegung starten.
Aktuell testet der Kurs erneut die SMA20, was eine entscheidende technische Zone darstellt.
Bullisches Szenario (Wochenchart)
Sollte es der Aktie gelingen, einen Wochenschluss über 88 EUR auszubilden und diesen in der Folgewoche zu bestätigen, könnte die Aufwärtsbewegung fortgesetzt werden.
Mögliches Kursziel:
102,52 EUR (SMA200)
Bärisches Szenario (Wochenchart)
Ein Rückfall unter die SMA50 würde das Risiko erhöhen, dass sich die Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate fortsetzt.
Ein nachhaltiger Bruch dieser Linie könnte sogar zu neuen Tiefständen führen.
Aktuelle Einschätzung Wochenchart: neutral / bärisch
Wacker Chemie Prognose im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Chartanalyse im Tageschart
Im Tageschart wird die Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate besonders deutlich sichtbar.
Zu Jahresbeginn gelang es der Aktie, sich über die SMA20 zu schieben und eine kurzfristige Aufwärtsbewegung einzuleiten.
In den letzten drei Handelstagen kam es jedoch zu zwei deutlichen Abwärts-Gaps, wodurch die Aktie wieder unter die SMA50 gefallen ist.
Relevante Marken
SMA20: 78,81 EUR
SMA50: 73,47 EUR
SMA200: 67,55 EUR
Bullisches Szenario (Tageschart)
Sollte es der Aktie gelingen, sich wieder über der SMA50 zu etablieren, könnten folgende Ziele aktiviert werden:
74,55 EUR (Gap Close)
80,05 EUR (SMA20)
Ein nachhaltiger Ausbruch über 80 EUR könnte mittelfristig eine Bewegung in Richtung 90 EUR ermöglichen.
Bärisches Szenario (Tageschart)
Ein Rückfall unter die SMA200 bei 67,55 EUR würde das Chartbild deutlich eintrüben.
In diesem Fall könnte sich die bestehende Seitwärtsphase weiter nach unten ausdehnen.
Aktuelle Einschätzung Tageschart: neutral bis bärisch
Fundamentale Bewertung der Wacker Chemie Aktie – Aktien Marathon Perspektive
Für die langfristige Wacker Chemie Prognose analysieren wir zusätzlich zentrale Kennzahlen des Unternehmens.
Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt eine deutliche Verschlechterung der operativen Performance.
Wichtige Entwicklungen
Umsatzrückgang seit 2022
Deutlich sinkendes operatives Ergebnis
Gewinn je Aktie stark gefallen
Dividende deutlich reduziert
Positiv hervorzuheben ist hingegen:
stabile Eigenkapitalentwicklung
deutlich verbesserte Eigenkapitalquote
Unternehmensprofil: Wacker Chemie
Die Wacker Chemie AG ist ein international tätiger Chemiekonzern mit Fokus auf technologisch anspruchsvolle Spezialprodukte.
Die wichtigsten Geschäftsbereiche sind:
Solarenergie
Elektronikindustrie
Pharma und Life Sciences
Bau- und Automobilindustrie
Zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells ist die Verarbeitung von Silizium, die eine Schlüsselrolle in mehreren Industrien spielt.
Das Unternehmen gliedert sein operatives Geschäft in fünf Segmente:
Silicones
Polymers
Biosolutions
Polysilicon
Sonstiges
Diese Struktur ermöglicht eine spezialisierte Marktausrichtung und stärkt die Innovationsfähigkeit des Konzerns.
Wichtige Kennzahlen Wacker Chemie 2020 – 2024
Die Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen zeigt eine deutliche Veränderung der Geschäftsdynamik.
Umsatzentwicklung
Der Umsatz stieg bis 2022 deutlich an, fiel danach jedoch wieder spürbar zurück.
2024 lag der Umsatz noch rund 1,1 Mrd. EUR über dem Niveau von 2020, jedoch deutlich unter dem Höchststand.
Operatives Ergebnis
Das operative Ergebnis ist seit 2022 stark gesunken und hat sich innerhalb von zwei Jahren um mehr als 1,2 Mrd. EUR reduziert.
Gewinn je Aktie
Der Gewinn pro Aktie liegt aktuell rund 80 % unter dem Niveau von 2022.
Dividendenentwicklung
Die Dividende wurde ebenfalls deutlich reduziert:
2022: 12 EUR
2024: 2,50 EUR
Eigenkapital
Das Eigenkapital konnte im Betrachtungszeitraum deutlich gesteigert werden.
Die Eigenkapitalquote liegt bei rund 50 % und damit auf einem stabilen Niveau.
Wacker Chemie Prognose 2026–2029
Die langfristigen Prognosen zeigen eine mögliche schrittweise Stabilisierung der Unternehmenskennzahlen.
Prognose Gewinn je Aktie
2026: 0,10 EUR
2027: 2,02 EUR
2028: 3,98 EUR
2029: 4,45 EUR
Prognose Dividende
2026: 0,47 EUR
2027: 0,98 EUR
2028: 1,99 EUR
2029: 2,16 EUR
Damit könnte sich die Profitabilität in den kommenden Jahren wieder moderat verbessern.
Wacker Chemie Prognose – Fazit der Aktien Marathon Analyse
Die Wacker Chemie Aktie zeigt aktuell ein technisch angeschlagenes Chartbild.
Sowohl im Wochenchart als auch im Tageschart bleibt das Setup kurzfristig neutral bis bärisch.
Fundamental hat sich die Geschäftsentwicklung seit 2022 deutlich verschlechtert, auch wenn die Eigenkapitalbasis stabil geblieben ist.
Im Kontext des Aktien Marathon drängt sich das Papier derzeit nicht als attraktives Investment auf.
Eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes wäre erst zu erwarten, wenn wichtige technische Marken – insbesondere 80 EUR und später die SMA200 bei rund 102 EUR – zurückerobert werden.
Gesamtbewertung der Wacker Chemie Prognose: neutral bis vorsichtig bärisch.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.