Wacker Chemie Aktie 🔬 Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren und bewerten wir regelmäßig ausgewählte Aktien mit klarem Fokus auf die langfristige Perspektive. Kurz- und mittelfristige Kursschwankungen stehen dabei nicht im Mittelpunkt.

Stattdessen basiert jede Analyse auf einer fundierten Auswertung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen sowie einer Projektion der Unternehmensentwicklung bis 2028/2030.

Die hier vorgestellte Wacker Chemie Prognose richtet sich insbesondere an langfristig orientierte Anleger, die ihre eigene Markteinschätzung mit einer strukturierten Fundamentalanalyse vergleichen möchten.

► Wacker Chemie WKN: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881 / Symbol: WKCMF / Ticker: WCH.DE

✅ Drei Key Takeaways

Chartbild aktuell neutral bis bärisch:

Die Aktie hat zuletzt wichtige gleitende Durchschnitte unterschritten. Erst eine Rückeroberung der SMA50 würde das Chartbild wieder stabilisieren.

Technische Schlüsselzone im Fokus:

Ein nachhaltiger Anstieg über 88 EUR könnte eine Bewegung in Richtung der SMA200 bei rund 102 EUR ermöglichen.

Fundamentale Entwicklung rückläufig:

Seit 2022 sind Umsatz, Ergebnis und Gewinn je Aktie deutlich gesunken. Positiv hervorzuheben bleibt jedoch die stabile Eigenkapitalbasis.

Wacker Chemie Prognose – Aktien Check

Wacker Chemie Prognose im Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Chartanalyse der Wacker Chemie Aktie im Wochenchart

Im Wochenchart lässt sich die langfristige Abwärtsbewegung der vergangenen Jahre deutlich erkennen. Bis Anfang 2025 verlor die Aktie kontinuierlich an Wert.

Erst im vergangenen Jahr konnte sich das Papier stabilisieren und einen technischen Boden ausbilden.

Zu Beginn des aktuellen Jahres setzte eine Erholungsbewegung ein. Diese wurde jedoch in der laufenden Handelswoche wieder deutlich verkauft.

Wichtige technische Marken

SMA20: 70,99 EUR

SMA50: 67,52 EUR

SMA200: 102,52 EUR

Die Aktie konnte sich zeitweise über SMA20 und SMA50 etablieren und eine moderate Aufwärtsbewegung starten.

Aktuell testet der Kurs erneut die SMA20, was eine entscheidende technische Zone darstellt.

Bullisches Szenario (Wochenchart)

Sollte es der Aktie gelingen, einen Wochenschluss über 88 EUR auszubilden und diesen in der Folgewoche zu bestätigen, könnte die Aufwärtsbewegung fortgesetzt werden.

Mögliches Kursziel:

102,52 EUR (SMA200)

Bärisches Szenario (Wochenchart)

Ein Rückfall unter die SMA50 würde das Risiko erhöhen, dass sich die Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate fortsetzt.

Ein nachhaltiger Bruch dieser Linie könnte sogar zu neuen Tiefständen führen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart: neutral / bärisch

Wacker Chemie Prognose im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Chartanalyse im Tageschart

Im Tageschart wird die Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate besonders deutlich sichtbar.

Zu Jahresbeginn gelang es der Aktie, sich über die SMA20 zu schieben und eine kurzfristige Aufwärtsbewegung einzuleiten.

In den letzten drei Handelstagen kam es jedoch zu zwei deutlichen Abwärts-Gaps, wodurch die Aktie wieder unter die SMA50 gefallen ist.

Relevante Marken

SMA20: 78,81 EUR

SMA50: 73,47 EUR

SMA200: 67,55 EUR

Bullisches Szenario (Tageschart)

Sollte es der Aktie gelingen, sich wieder über der SMA50 zu etablieren, könnten folgende Ziele aktiviert werden:

74,55 EUR (Gap Close)

80,05 EUR (SMA20)

Ein nachhaltiger Ausbruch über 80 EUR könnte mittelfristig eine Bewegung in Richtung 90 EUR ermöglichen.

Bärisches Szenario (Tageschart)

Ein Rückfall unter die SMA200 bei 67,55 EUR würde das Chartbild deutlich eintrüben.

In diesem Fall könnte sich die bestehende Seitwärtsphase weiter nach unten ausdehnen.

Aktuelle Einschätzung Tageschart: neutral bis bärisch

Fundamentale Bewertung der Wacker Chemie Aktie – Aktien Marathon Perspektive

Für die langfristige Wacker Chemie Prognose analysieren wir zusätzlich zentrale Kennzahlen des Unternehmens.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt eine deutliche Verschlechterung der operativen Performance.

Wichtige Entwicklungen

Umsatzrückgang seit 2022

Deutlich sinkendes operatives Ergebnis

Gewinn je Aktie stark gefallen

Dividende deutlich reduziert

Positiv hervorzuheben ist hingegen:

stabile Eigenkapitalentwicklung

deutlich verbesserte Eigenkapitalquote

Unternehmensprofil: Wacker Chemie

Die Wacker Chemie AG ist ein international tätiger Chemiekonzern mit Fokus auf technologisch anspruchsvolle Spezialprodukte.

Die wichtigsten Geschäftsbereiche sind:

Solarenergie

Elektronikindustrie

Pharma und Life Sciences

Bau- und Automobilindustrie

Zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells ist die Verarbeitung von Silizium, die eine Schlüsselrolle in mehreren Industrien spielt.

Das Unternehmen gliedert sein operatives Geschäft in fünf Segmente:

Silicones

Polymers

Biosolutions

Polysilicon

Sonstiges

Diese Struktur ermöglicht eine spezialisierte Marktausrichtung und stärkt die Innovationsfähigkeit des Konzerns.

Wichtige Kennzahlen Wacker Chemie 2020 – 2024

Die Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen zeigt eine deutliche Veränderung der Geschäftsdynamik.

Umsatzentwicklung

Der Umsatz stieg bis 2022 deutlich an, fiel danach jedoch wieder spürbar zurück.

2024 lag der Umsatz noch rund 1,1 Mrd. EUR über dem Niveau von 2020, jedoch deutlich unter dem Höchststand.

Operatives Ergebnis

Das operative Ergebnis ist seit 2022 stark gesunken und hat sich innerhalb von zwei Jahren um mehr als 1,2 Mrd. EUR reduziert.

Gewinn je Aktie

Der Gewinn pro Aktie liegt aktuell rund 80 % unter dem Niveau von 2022.

Dividendenentwicklung

Die Dividende wurde ebenfalls deutlich reduziert:

2022: 12 EUR

2024: 2,50 EUR

Eigenkapital

Das Eigenkapital konnte im Betrachtungszeitraum deutlich gesteigert werden.

Die Eigenkapitalquote liegt bei rund 50 % und damit auf einem stabilen Niveau.

Wacker Chemie Prognose 2026–2029

Die langfristigen Prognosen zeigen eine mögliche schrittweise Stabilisierung der Unternehmenskennzahlen.

Prognose Gewinn je Aktie

2026: 0,10 EUR

2027: 2,02 EUR

2028: 3,98 EUR

2029: 4,45 EUR

Prognose Dividende

2026: 0,47 EUR

2027: 0,98 EUR

2028: 1,99 EUR

2029: 2,16 EUR

Damit könnte sich die Profitabilität in den kommenden Jahren wieder moderat verbessern.

Wacker Chemie Prognose – Fazit der Aktien Marathon Analyse

Die Wacker Chemie Aktie zeigt aktuell ein technisch angeschlagenes Chartbild.

Sowohl im Wochenchart als auch im Tageschart bleibt das Setup kurzfristig neutral bis bärisch.

Fundamental hat sich die Geschäftsentwicklung seit 2022 deutlich verschlechtert, auch wenn die Eigenkapitalbasis stabil geblieben ist.

Im Kontext des Aktien Marathon drängt sich das Papier derzeit nicht als attraktives Investment auf.

Eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes wäre erst zu erwarten, wenn wichtige technische Marken – insbesondere 80 EUR und später die SMA200 bei rund 102 EUR – zurückerobert werden.

Gesamtbewertung der Wacker Chemie Prognose: neutral bis vorsichtig bärisch.

