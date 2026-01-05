Nike Aktie nach Quartalszahlen unter Druck: China-Schwäche & Zölle belasten

Die Nike Aktie stand zuletzt stark im Fokus der Anleger. Zwar übertraf der Sportartikelhersteller mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street, dennoch geriet die Aktie im nachbörslichen Handel deutlich unter Druck. Gründe dafür sind vor allem die anhaltende Schwäche in China, steigende Zollbelastungen sowie ein vorsichtiger Ausblick.

Für Investoren stellt sich nun die zentrale Frage: Ist der Kursrückgang eine Chance, um Nike Aktien zu kaufen – oder überwiegen aktuell die Risiken?

► Nike WKN: 866993 | ISIN: US6541061031 | Ticker: NKE.US

🚀 Key Takeaways

📊 1. Nike Aktie: Quartalszahlen schlagen Erwartungen

Nike lieferte im zweiten Geschäftsquartal 2026 besser als erwartete Ergebnisse:

Gewinn je Aktie: 0,53 USD (Erwartung: 0,38 USD)

Umsatz: 12,43 Mrd. USD (Erwartung: 12,22 Mrd. USD)

Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in Nordamerika, wo der Umsatz um 9 % auf 5,63 Mrd. USD zulegte. Diese Stärke konnte jedoch den deutlichen Rückgang im wichtigen chinesischen Markt nur teilweise ausgleichen. Trotz des positiven Zahlenwerks reagierte der Markt skeptisch – ein Zeichen dafür, dass Anleger stärker auf den Ausblick als auf die reinen Ergebnisse achten.

🌏 2. China-Schwäche & Zölle belasten die Perspektive

Ein klarer Belastungsfaktor für die Nike Aktie bleibt China:

Umsatzrückgang China: –17 % auf 1,42 Mrd. USD

Verbesserungen erfolgen laut Management langsamer als erhofft

Zusätzlich leidet Nike unter höheren Zöllen, die spürbar auf die Margen drücken:

Rückgang der Bruttomarge: –3 Prozentpunkte

Davon –3,15 Prozentpunkte allein durch Zölle

Für das kommende Quartal erwartet Nike einen weiteren Margenrückgang von 1,75–2,25 Prozentpunkten

Diese Faktoren trübten die Stimmung der Investoren und führten zu einem Kursrutsch von rund 10 % im nachbörslichen Handel.

🔄 3. Umstrukturierung & Ausblick: Übergangsjahr für Nike

Nike befindet sich seit über einem Jahr in einer umfassenden Restrukturierungsphase unter CEO Elliott Hill. Ziel ist es, Wachstum und Marktanteile zurückzugewinnen:

Fokus auf Klassiker-Geschäft

Stärkung der Großhandelsbeziehungen

Diversifizierung des Produktportfolios

Interne Verschlankung der Führungsstrukturen

Für das dritte Quartal stellt Nike jedoch einen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht, mit lediglich moderatem Wachstum in Nordamerika. Positiv hervorzuheben sind hingegen operative Lichtblicke wie der beste Black Friday in der Unternehmensgeschichte und die geplante Einführung neuer Produktplattformen.

Insgesamt bleibt 2026 laut Management ein Übergangsjahr, bevor nachhaltiges Wachstum zurückkehren soll.

📌 Fazit: Nike Aktie – Aktien kaufen mit Geduld?

Die Nike Aktie befindet sich aktuell in einer schwierigen Phase. Operativ zeigt das Unternehmen Fortschritte, doch externe Belastungen wie China-Schwäche und Zölle drücken kurzfristig auf Margen und Stimmung.

🟢 Chancen

Besser als erwartete Quartalszahlen

Starkes Nordamerika-Geschäft

Klare Restrukturierungsstrategie

Langfristig starke Marke

🔴 Risiken

Anhaltende Schwäche in China

Margendruck durch Zölle

Vorsichtiger Ausblick für 2026

Hohe Volatilität der Aktie

Fazit:

Für langfristig orientierte Anleger kann der Kursrückgang eine antizyklische Chance sein, um Nike Aktien zu kaufen. Kurzfristig bleibt jedoch Vorsicht geboten, da das Unternehmen weiterhin in einer Übergangsphase steckt und die Erholung Zeit benötigt.

Nike Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Nike Aktie

Warum ist die Nike Aktie zuletzt gefallen?

Die Nike Aktie fiel trotz guter Quartalszahlen, da Investoren auf den schwachen China-Ausblick und den Margendruck durch Zölle reagierten.

Sollte man jetzt Nike Aktien kaufen?

Nike kann für langfristige Anleger interessant sein, kurzfristig bleibt die Aktie jedoch volatil aufgrund von Restrukturierung und Margenbelastungen.

Wie stark ist Nike vom China-Geschäft abhängig?

China ist ein wichtiger Wachstumsmarkt für Nike, aktuell jedoch mit deutlichen Umsatzrückgängen verbunden.

Welche Risiken hat die Nike Aktie?

Zu den Risiken zählen die Schwäche in China, steigende Zölle, Margendruck und ein vorsichtiger Ausblick für das Geschäftsjahr 2026.

Welche Chancen bietet die Nike Aktie langfristig?

Nike verfügt über eine weltweit starke Marke, ein solides Nordamerika-Geschäft und eine klare Restrukturierungsstrategie.

Ist Nike eine Dividendenaktie?

Ja, Nike zahlt regelmäßig Dividenden, steht jedoch stärker für Wachstum als für hohe Ausschüttungen.

Wie positioniert sich Nike gegenüber Adidas und Puma?

Nike ist global breiter aufgestellt, während Adidas und Puma stärker vom europäischen Markt abhängig sind.