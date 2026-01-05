Börse Aktuell: Dow Jones Prognose KW 02/2026 – Ausblick & Chartanalyse

Der Dow Jones zeigt sich weiterhin in beeindruckender Verfassung. In der vergangenen Handelswoche konnte der US-Leitindex ein neues Allzeithoch knapp unter der 49.000-Punkte-Marke markieren und den dritten Wochengewinn in Folge verbuchen. Damit bestätigt sich die robuste Marktverfassung, die aktuell die Börse aktuell prägt.

In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf die Kursentwicklung, die charttechnische Lage sowie die Perspektive für die laufende Handelswoche.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

🚀 Key Takeaways

Stabilisierung über 48.000 Punkten trotz Wochenverlust

Der Dow Jones konnte sich in der verkürzten Handelswoche oberhalb der 48.000-Punkte-Marke behaupten. Wochenhoch und Wochenschluss über dieser Zone sprechen für eine weiterhin konstruktive Ausgangslage im kurzfristigen Bild.

SMA20 bleibt zentrale Entscheidungsmarke für die Dow-Jones-Prognose

Im Tageschart ist die SMA20 der maßgebliche Support. Solange der Index per Tagesschluss darüber notiert, bestehen Chancen auf einen erneuten Anlauf in Richtung Jahreshoch. Ein Bruch dieser Linie würde das Risiko einer Ausdehnung der Korrektur bis zur SMA50 erhöhen.

Seitwärts bis leicht aufwärts als Basisszenario für Börse Aktuell

Für die KW 02/2026 überwiegt ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichtetes Szenario. Oberhalb von 48.468 Punkten bleibt die Oberseite favorisiert, während ein nachhaltiger Rückfall darunter den Fokus auf die Unterstützungszonen unter 48.000 Punkten lenken würde.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Rückblick Dow Jones – Börse Aktuell KW 01/2026

(29.12.2025 – 02.01.2026)

Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 48.754 Punkten und lag damit 529 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung der Vorwoche sowie 5 Punkte über dem Wochenschluss der Vorwoche. Bereits zu Wochenbeginn wurde das Wochenhoch formatiert.

Im weiteren Handelsverlauf dominierte jedoch Schwäche. Zwar gelang es den Bullen, den Index zeitweise zu stabilisieren, eine nachhaltige Erholung blieb jedoch aus. Bis zur Wochenmitte setzte sich die Abwärtsbewegung moderat fort. Eine kurze Entlastungsbewegung am Mittwochnachmittag erwies sich als nicht tragfähig.

Zum Wochenschluss überwog zunächst erneut Abgabedruck. Erst am Freitagnachmittag konnte sich der Dow Jones erholen und wieder über die 48.300 Punkte zurücklaufen. Der Index beendete die verkürzte Handelswoche bei 48.391 Punkten. Zum Start der neuen Woche bewegte sich der Markt in einer engen Seitwärtsbox.

Dow Jones Wochenstatistik – Börse Aktuell 2025 / 2026

Dow Jones 2026 – Überblick

Wochenhoch KW 01/2026: 48.789

Wochentief: 47.870

Wochenschluss: 48.391

Wochenergebnis: -358 Punkte

Wochenrange: 919 Punkte

Die durchschnittliche Range 2026 liegt bislang bei 919 Punkten, das Verhältnis von Gewinn- zu Verlustwochen beträgt 0 / 1.

Marken gelten für die Handelszeiten von 08:00 bis 22:00 Uhr.

Der Dow Jones konnte das Wochenhoch sowie den Wochenschluss oberhalb der 48.000-Punkte-Marke etablieren. Trotz des leichten Wochenverlustes bleibt das übergeordnete Bild stabil. Die Wochenrange lag unter der 1.000-Punkte-Marke und damit auch unter dem Durchschnitt des Jahres 2025.

Dow Jones Prognose – Wie könnte es weitergehen?

Wichtige Widerstände im Dow Jones

48.517

48.679

48.763

48.929

49.072

50.162

Relevante Unterstützungen

48.463 / 48.442

48.354 / 48.330 / 48.305

48.287

47.992

47.895

47.732

47.677

47.386

47.187

Quelle: Eigenanalyse auf Basis von xStation5-Charts

Chartcheck – Dow Jones Prognose aus technischer Sicht

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Dow Jones Prognose im Tageschart (Daily)

Der Dow Jones konnte sich Ende November nachhaltig über die SMA20 (aktuell 48.288 Punkte) schieben und dort etablieren. In den folgenden Wochen setzte sich eine moderate Aufwärtsbewegung fort, wobei das Allzeithoch Mitte Dezember zwar abverkauft wurde, die Gewinnmitnahmen jedoch begrenzt blieben.

In der letzten Handelswoche lief der Index kurzzeitig unter die SMA20, konnte sich zum Wochenschluss jedoch wieder darüber zurückkämpfen.

Bullisches Szenario:

Ein Tagesschluss oberhalb der SMA20 eröffnet Potenzial in Richtung 49.235/55 Punkte sowie 49.550/575 Punkte.

Bärisches Szenario:

Wird die SMA20 aufgegeben, könnte sich die Schwäche bis zur SMA50 bei 47.677 Punkten ausdehnen. Spätestens hier müssten die Bullen gegenhalten, um die bullische Gesamtstruktur nicht zu gefährden.

Einordnung übergeordnetes Chartbild: bullisch

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Dow Jones Prognose im 4-Stunden-Chart (4h)

Zu Beginn der letzten Woche fiel der Dow Jones unter die SMA20 (48.354 Punkte) und gab weiter nach. Die SMA50 (48.463 Punkte) bot zunächst Halt, wurde jedoch ebenfalls temporär unterschritten. Erst zum Ende der Woche gelang der Rebound zurück über die SMA20 bis an die SMA50.

Der Index ringt aktuell mit dieser Durchschnittslinie. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das kurzfristige Chartbild klar verbessern. Scheitert dieser Versuch, bleibt ein Rücksetzer zur SMA20 wahrscheinlich. Unterhalb dieser Marke würde sich das Risiko einer Ausdehnung der Schwäche bis zur SMA200 deutlich erhöhen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild: neutral

Short Cut – Börse Aktuell Dow Jones Prognose

Der Dow Jones muss sich im 4h-Chart über der SMA50 etablieren, um wieder Perspektive auf das Jahreshoch und weitere Hochs zu erhalten. Unterhalb der SMA20 rückt die Unterseite stärker in den Fokus.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 %

Einschätzung für die kommende Handelswoche (KW 02/2026)

Long-Szenario

Hält sich der Dow Jones über 48.468 Punkten, eröffnen sich sukzessive Anlaufziele bis in den Bereich von 49.211 Punkten. Oberhalb dieser Zone bleibt weiteres Aufwärtspotenzial gegeben.

Short-Szenario

Kann sich der Index nicht über 48.468 Punkten halten, rücken Abwärtsziele bis 47.774/72 Punkten in den Fokus. Unterhalb dieser Zone würde sich das Chartbild weiter eintrüben.

Übergeordnete Dow Jones Prognose – Börse Aktuell

Erwartete Tendenz für die nächsten fünf Handelstage:

seitwärts / aufwärts*

Erwartete Wochenrange KW 02/2026

Hoch: 48.914 – 49.185

Tief: 47.946 – 47.825

*bezogen auf den Wochenschluss der Vorwoche

FAQ – Börse Aktuell: Dow Jones Prognose

Wie ist die aktuelle Dow Jones Prognose?

Die Dow Jones Prognose für die KW 02/2026 ist seitwärts bis leicht aufwärts. Solange sich der Index über der 48.000-Punkte-Marke und insbesondere über der SMA20 hält, bleibt das kurzfristige Gesamtbild konstruktiv.

Welche Marken sind aktuell für den Dow Jones besonders wichtig?

Auf der Oberseite liegen die wichtigsten Widerstände bei 48.517, 48.763 und 49.072 Punkten. Zentrale Unterstützungen befinden sich bei 48.463, 48.354 sowie im Bereich um 47.677 Punkte.

Ist die Lage an der Börse aktuell bullisch oder bärisch?

Börse aktuell zeigt sich für den Dow Jones leicht bullisch. Das übergeordnete Chartbild im Tageschart ist positiv, während das kurzfristige Bild im 4-Stunden-Chart noch neutral einzustufen ist.

Welche Rolle spielt die SMA20 in der Dow Jones Prognose?

Die SMA20 ist die entscheidende kurzfristige Trendlinie. Ein Tagesschluss über dieser Marke erhöht die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse, während ein Bruch nach unten eine Ausweitung der Korrektur begünstigen würde.

Wie hoch ist die erwartete Wochenrange im Dow Jones?

Für die KW 02/2026 wird eine Wochenrange zwischen etwa 47.825 und 49.185 Punkten erwartet, basierend auf dem aktuellen technischen Setup.

Was ist das Basisszenario für die kommende Handelswoche?

Das Basisszenario für Börse aktuell sieht eine Seitwärtsbewegung mit leicht aufwärtsgerichteter Tendenz vor, solange der Dow Jones oberhalb der Schlüsselmarke bei 48.468 Punkten notiert.